Предлагаемый правительством Налоговый кодекс усложнит действующую налоговую политику - депутат

Налоговая система Казахстана фактически создает условия для ухода от налогов и отмывания денег

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Адиль Жубанов в своем депутатском запросе - Депутат мажилиса Адиль Жубанов в своем депутатском запросе заявил , что налоговая система Казахстана фактически создает условия для ухода от налогов и отмывания денег.





По словам мажилисмена, с 2017 по 2021 годы в стране было обналичено более 10 триллионов тенге, а ежегодный вывод капиталов из Казахстана достигает 16 миллиардов долларов США.





Новый Налоговый кодекс, предлагаемый правительством, еще более усложняет и регламентирует действующую налоговую политику. В Казахстане существует множество налоговых режимов, которые создают условия для уклонения от уплаты налогов, таких как дробление бизнеса, нелегальное обналичивание денежных средств, выписка фиктивных счетов-фактур и создание схем", - сказал Жубанов.





По его информации, доля теневой экономики в Казахстане составляет 30% от ВВП, а в мировом рейтинге по борьбе с отмыванием денег страна занимает 141-е место из 245.





Учитывая вышеизложенное, депутат предложил внедрить в стране налог с оборота, который объединит все ключевые налоги и сократит административную нагрузку на бизнес.





Также он считает необходимым усилить контроль за уплатой налогов. Ввести механизм, при котором банки второго уровня должны удерживать налог от каждой сделки сразу при оплате.





Вместе с тем спикер предложил отменить все льготы и преференций, кроме отдельных исключений.





Нам нет необходимости вести налоговую политику на основе англосаксонской модели налоговой системы. Нам необходимо проводить ее с учетом нашей казахстанской реальности", - добавил Жубанов.





Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил , что предложенная правительством ставка НДС была завышена и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.





Позже стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесут в парламент.



