Причиной системных аварий на объектах теплоснабжения депутат назвал отсутствие системы контроля

Средства из Нацфонда начнут выплачивать с февраля 2024 года

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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Республики Казахстан Айбол Аргынгазинов рассказал, что родителям необходимо знать о проекте "Национальный фонд - детям".









Средства из Нацфонда начнут выплачивать с февраля 2024 года. Единый накопительный пенсионный фонд будет начислять сумму всем несовершеннолетним гражданам Казахстана, участникам программы.





Те дети, которым в 2024 году исполнится 18 лет, могут уже с этого момента подавать заявки со всеми документами, подтверждающими целевое назначение", - сказал Айбол Аргынгазинов.





По его словам, на портале электронного правительства в проактивном кабинете пользователя родители смогут увидеть всю информацию о выплатах из Нацфонда. Выплаты будут производиться один раз в год. Сумма будет указана в долларах США и в тенге по текущему курсу.





Родителям никуда обращаться не нужно. Важно проконтролировать наличие ИИН, по которому они могут отслеживать выплаты как на портале ЕНПФ, так и на портале электронного правительства", - добавил он.





Примерная сумма выплаты из Нацфонда пока неизвестна. Спикер отметил, что она будет определяться исходя из простой арифметики: усредненный инвестиционный доход делится на количество детей.





В настоящее время идет подсчет точного количества детей. Конкретная цифра будет установлена к началу нового года. Тогда ЕНПФ сделает заявление, в котором будет сообщено о количестве детей и о точной сумме выплаты.





Если дети рождаются за пределами РК и при этом имеют казахстанское гражданство или же дети выезжают на постоянное место жительство за пределы Казахстана, но остаются гражданами страны, то в этих случаях средства из Нацфонда начисляться будут", - уточнил Айбол Аргынгазинов.





Если человек переехал из другой страны или имеет статус кандаса, то ему средства будут начисляться с момента получения гражданства Республики Казахстан.





Также он сказал, что накопившуюся сумму можно инвестировать в жилье, но только на территории Казахстана. А вот образование на эти деньги можно получить и в любой другой стране.





Начисления прекращаются в случае смерти ребенка и утраты гражданства. В соответствии с действующим законодательством сумму смогут получить наследники. Наследники будут определяться исходя из конкретного случая. Деньгами можно будет распоряжаться по своему усмотрению.





По словам главы департамента кредитования Нацфонда, сумма меняться не будет. Она фиксируется по установленному количеству детей и выплачивается в течение одного года.





Те дети, кто выпали из списка или не были включены, - для них будет предусмотрена отдельная сумма. Они тоже будут в периметре внимания, только деньги получат в следующем году вместе с выплатой следующего года", - уточнил он.





Было отмечено, что на состояние Нацфонда проект давить не будет, поскольку не затронуты основные, валютные и другие активы. Будет использована только половина инвестиционного дохода Национального фонда.







