Производство сельхозпродукции в ЕАЭС увеличилось на 0,5% в январе

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2024 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с январем 2023 года увеличилось на 0,5%. Рост наблюдался в Беларуси, Кыргызстане и Казахстане, снижение - в России, сообщает ЕЭК.





Производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 1% по сравнению с январем 2023 года, молока - на 3,2%, производство яиц снизилось на 0,9%. Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечен в Беларуси, России и Кыргызстане, снижение - в Казахстане. Производство молока увеличилось во всех государствах ЕАЭС (без учета данных по Армении). Увеличение производства яиц наблюдалось в Кыргызстане, Беларуси и Казахстане, снижение - в России.



