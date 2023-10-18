QazaqGaz и крупнейшая китайская нефтегазовая компания подписали контракт по экспорту газа  

Воспользоваться накоплениями можно только на цели улучшения жилищных условий или обучения

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил журналистам на вопрос, что будет с накоплениями в Нацфонде в случае смерти ребенка, на чье имя идут накопления.





Министр рассказал, что согласно принятому решению в случае смерти ребенка до наступления 18 лет средства, накопленные на его счету в Нацфонде, будут возращены опекунам либо распределены между другими детьми из этой семьи.





Также министр напомнил, что изъять деньги из фонда ребенок может только с наступлением совершеннолетия и использовать их можно только на обучение или улучшение жилищных условий.









Сегодня депутаты мажилиса приняли поправки сената в закон о выплатах детям из Нацфонда.





Закон разработан для реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд – детям». В его рамках предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.





Напомним, 20 сентября этого года мажилис направил закон на рассмотрение в сенат, однако он был возвращен 13 октября. Комитет по финансам и бюджету, рассмотрев представленные сенатом поправки, отметил, что они не меняют концептуальных положений закона, так как носят редакционно-уточняющий и юридический характер.



