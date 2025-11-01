В Астане на KGIR-2025 подписали ряд важных документов на $7,5 млрд
Казахстан остается открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций, отметил Олжас Бектенов
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на VIII Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям подписали ряд важных документов на $7,5 млрд, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В частности, на полях KGIR-2025 подписано 49 документов, в том числе в присутствии премьер-министра Олжаса Бектенова - 13 коммерческих соглашений на $3,8 млрд.
Среди них:
- стратегическое рамочное соглашение между Акмолинской областью и Hopefull Grain & Oil Group о строительстве комплекса по глубокой переработке пшеницы;
- соглашения об инвестициях между Министерством промышленности и строительства РК и ТОО "Kazakhstan Lihua", а также Министерством сельского хозяйства РК и ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" для строительства хлопково-текстильного кластера в Туркестанской области;
- соглашение об инвестициях между Министерством промышленности и строительства РК и QazCement Industries для строительства цементного завода в Актюбинской области;
- соглашение об инвестициях между Министерством экологии и природных ресурсов РК и ТОО "East Hope" для реализации проекта "Экопарк "Энергия Астаны";
- соглашение об инвестициях между Министерством экологии и природных ресурсов РК и ТОО "SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING KAZAKHSTAN CO., LTD" для реализации проекта термической утилизации ТБО в городе Шымкенте;
- соглашение об инвестициях между Министерством сельского хозяйства РК и ТОО "Fabe-Agro" для строительства и эксплуатации тепличного комплекса в городе Шымкенте;
- рамочное соглашение между Министерством сельского хозяйства РК, акиматом Кызылординской области и компанией Harvest Agro Holding для реализации проекта по созданию агроиндустриального кластера в Кызылординской области;
- соглашение об инвестициях между Министерством сельского хозяйства РК и компанией Asyl Sugar для строительства сахарного завода в Северо-Казахстанской области;
- рамочное Соглашение между Министерством сельского хозяйства РК и ТОО "СП Кока-Кола Алматы Боттлерс" о строительстве завода по производству напитков в Актюбинской области;
- рамочное соглашение между акиматом Алматинской области, Hopefull Grain & Oil Group и ТОО "Казахстанские коммунальные системы" по установлению партнерства для реализации проектов индустриальных парков;
- рамочное соглашение между Мангистауской областью и ТОО "Qazaq LNG Mangistau" о строительстве завода по производству сжиженного природного газа в Каракиянском районе;
- рамочное соглашение между Международной финансовой корпорацией (IFC) и ТОО "KazFoodProducts" по реализации проекта по производству устойчивого авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel) в РК.
За 9 месяцев текущего года ВВП страны увеличился на 6,3%. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили порядка 13,8 трлн тенге. В целом, инвестиционный уровень РК подтвержден ведущими рейтинговыми агентствами мира. В частности, Moody’s повысило долгосрочный рейтинг страны с прогнозом "Стабильный", что является лучшим показателем в истории независимого Казахстана", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что перспективным направлением для инвестиций назван Транскаспийский международный транспортный маршрут, имеющий стратегическое значение для Казахстана и всего региона. В частности, по ТМТМ реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, в том числе с участием иностранного капитала и международных финансовых институтов.
Казахстан остается открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций. Выстраивание доверительного диалога с инвесторами является неотъемлемой частью нашей инвестиционной политики. Приглашаю всех использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса в Казахстане. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
