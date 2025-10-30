15 документов на 303 млн долларов подписали Казахстан и Афганистан

В 2024 году товарооборот между странами составил 545,2 млн долларов

Шымкент. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте состоялся казахстанско-афганский бизнес-форум, на котором было подписано 15 документов на общую сумму 303 млн долларов. Форум собрал представителей бизнеса и власти двух стран и был организован при поддержке правительства Казахстана, сообщает пресс-служба МТИ РК.





Одним из ключевых моментов форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между центром развития торговой политики QazTrade и Shymkent Invest - Front Office. Это сотрудничество открывает новые возможности для совместных инвестиций и укрепления торговых связей между Казахстаном и Афганистаном.





Несмотря на вызовы, мы уверены, что двусторонняя торговля будет развиваться. Наша цель не только сохранить текущие объемы, но и расширить ассортимент экспортируемых товаров", - отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.





По данным QazTrade, в 2024 году товарооборот между странами составил 545,2 млн долларов. Рост наблюдается по ряду товаров, таких как прокат стали, грузовые автомобили и сахар.





Одним из главных результатов форума стало соглашение между QazTrade и корпорацией Gazanfar о создании партнерского офиса в Мазари-Шарифе. Этот офис станет важным центром для развития двусторонней торговли и расширения сотрудничества между Казахстаном и Афганистаном.