В Казахстане приостановлен запрет на вывоз лука

В настоящее время совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тысяч тонн

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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, обсуждены на заседании координационного центра под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, - Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, обсуждены на заседании координационного центра под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает пресс-служба главы правительства.





Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что в настоящее время совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тысяч тонн. Кроме того, в апреле ожидается производство еще 441 тысячи тонн. Таким образом, общий объем дизеля в апреле составит порядка 750 тысяч тонн, а прогнозное потребление - около 510 тысяч тонн с учетом нужд сельхозпроизводителей и КТЖ.





По данным министра, на 7 апреля дизельное топливо отсутствовало на 415 АЗС, что составляет порядка 13% от общего количества - 3163 объекта. Для оперативного устранения нехватки Минэнерго были собраны заявки от акиматов регионов для дополнительного обеспечения заправочных станций топливом.





Было также отмечено, что государством принимаются все меры по обеспечению стабильного производства на перерабатывающих предприятиях. В частности, был досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, уже начата отгрузка нефтепродуктов. Приоритет при этом отдается сельхозпроизводителям и АЗС в регионах, испытывающих нехватку топлива.





По словам председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, дефицит, который возник в последние дни, связан с тем, что владельцы АЗС держат топливо на нефтебазах в ожидании предстоящего сокращения диспаритета цен. На частных нефтебазах удерживается 73% от имеющегося в наличии объема дизтоплива по стране.





Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что за прошедшую неделю было проанализировано более 3 тысяч заправочных станций, особое внимание при этом уделено объектам, где имеются остатки топлива, но при этом снижается реализация. То есть отмечаются признаки ограничения продажи. Всего по стране выявили 152 такие АЗС. По всем фактам принимаются меры реагирования.





Роман Скляр подчеркнул, что региональным штабам нужно действовать активнее, проводить регулярные рейдовые мероприятия.





Спекуляции с ГСМ и "придерживание" топлива на нефтебазах категорически недопустимы, так как это напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Коллег из КГД, АФМ и АЗРК прошу усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии не церемониться и наказывать по всей строгости закона. "КазМунайГазу" и КТЖ необходимо обеспечить своевременную и полноценную отгрузку и доставку с заводов заявленных объемов ГСМ, в особенности дизельного топлива", - сказал он.





На заседании также обсужден вопрос подготовки к следующему отопительному сезону.





Ранее стало известно, что в Алматинскую область направят дополнительные объемы дизельного топлива.





Ранее сообщалось, что в регионах проверят нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ.





В Казахстане намерены повысить предельные цены на дизель и бензин. Премьер-министр пояснил , что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.





Предельные розничные цены вырастут:





на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);

на дизельное топливо до 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%).





Глава Минэнерго Болат Акчулаков подчеркнул, что для сельхозтоваропроизводителей цена на топливо не изменится и составит 204 тенге за литр.



