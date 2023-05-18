В Казахстане промпроизводство выросло на 3,5%

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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане индекс промышленного производства в январе-апреле 2023 года составил 103,5%.





За этот период произведено промышленной продукции на сумму 15124,8 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли - на 7078,1 млрд тенге (46,8% от общего объема), в обрабатывающей - на 6931,5 млрд тенге (45,8%)", - сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.





Отмечается рост производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 2%, обрабатывающей промышленности - на 5,1%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,9%, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 7,4%.





Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Абай, Жетысу, Алматинской областях и Алматы.





В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в январе-апреле 2023 года Индекс промышленного производства составил 102%, что обусловлено ростом добычи сырой нефти (103,2%), природного газа (104,4%), руд, кроме железных (103,2%) и прочих полезных ископаемых (120,6%).





В обрабатывающей промышленности Индекс промышленного производства в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 105,1%. Рост отмечен в производстве продуктов питания на 7,7%, напитков - на 6,9%, продуктов нефтепереработки - на 3,7%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 3,6%, резиновых и пластмассовых изделий - на 8,1%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 15,8%, машиностроении - на 35,9%.





Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 регионах республики, снижение наблюдается в Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской областях, городах Астане и Шымкенте.