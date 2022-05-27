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КОКШЕТАУ. 26 МАЯ - В Акмолинской области планируют яровой сев на площади 5,1 млн гектаров, что выше прошлогодних показателей на 57,2 тысячи гектаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В текущем году по предварительной структуре посевных площадей область планирует провести яровой сев на площади 5,1 млн гектаров, что выше показателей прошлого года на 57,2 тысячи гектаров", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области.

В том числе: зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 4,6 млн гектаров, что на 27 тысяч гектаров выше уровня прошлого года, масличные культуры - 282,8 тысячи гектаров, что выше показателей прошлого года на 18,5 тысяч гектаров, и яровые кормовые культуры с учетом кукурузы - 184,6 тысячи гектаров, что на 9,1 тысячи гектаров выше показателей прошлого года.

Картофель с учетом населения планируется разместить на площади 17,4 тысячи гектаров, а овощи на площади 2,7 тысячи гектаров, что выше показателей прошлого года на 2240 гектров и 410,2 гектара соответственно", - отмечается в документе.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 23 мая 2022 года посеяно зерновых и зернобобовых культур - 1402,0 тысячи гектаров (или 30,4% от плана), масличных – 172,8 тысячи гектаров (или 61,1% от плана), кормовых с учетом кукурузы – 82,4 тысячи гектаров (или 44,6% от плана), посажено картофеля с учетом населения на площади 12,7 тысячи гектаров (или 73,2% от плана), овощей на 1,6 тысячи гектаров (или 59,4% от плана).

Также отмечается, что в январе-апреле 2022 года СХТП приобретено 589 единиц техники на сумму 19,3 млрд тенге, в том числе: зерноуборочных комбайнов - 65 единиц на сумму 6,5 млрд тенге, тракторов - 134 единицы на сумму 5,6 млрд тенге, сеялок - 130 единиц на сумму 183,4 млн тенге, посевных комплексов - 65 единиц на сумму 4,0 млрд тенге и прочей техники - 195 единиц на сумму 3,0 млрд тенге.

В посевной кампании этого года участвуют порядка 14,8 тысячи тракторов, 16,4 тысячи сеялок и 1,4 тысячи высокопроизводительных посевных комплексов. Готовность сельскохозяйственной техники составляет 100%", - сообщается в тексте.

Ранее сообщалось, в Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева.

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Также сообщается, что в Казахстане активно проходит посевная кампания.

Для проведения посевной кампании строго в оптимальные сроки со стороны государства будут предприняты все меры. В этом году аграриям оказывается беспрецедентная помощь", - сказал директор департамента растениеводства МСХ РК Азат Султанов.