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В Шортандинском районе количество действующих МСБ увеличилось на 6,3%

11.08.2022, 12:50 2101
В Шортандинском районе количество действующих МСБ увеличилось на 6,3%
КОКШЕТАУ. 11 АВГУСТА - В Шортандинском районе Акмолинской области количество действующих объектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В целом за пять месяцев текущего года в Шортандинском районе введено свыше 4 тысяч квадратных метров жилья, объем инвестиций составил 10 млрд тенге, количество действующих МСБ увеличилось на 6,3%. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием составляет 100%", - информирует пресс-служба акима Шортандинского района. 

 
Об этом стало известно в ходе в ходе рабочей поездки в регион министра национальной экономики Алибека Куантырова. 
 
На встрече с министром граждане смогли задать волнующие их вопросы. В частности, поднимались проблемы, связанные с водоснабжением, отоплением и электроснабжением. 
 

Люди сетуют, что в поселке Шортанды, особенно в летнее время, частые перебои с водой", - отметили в акимате. 

 
На сегодня акиматом области разрабатывается проект реконструкции водопроводных сетей, которая и должна решить проблемы с водоснабжением районного центра. 
 
Куантыров заверил, что если по итогам экспертизы проект получит положительное заключение, то МНЭ проработает вопрос с акиматом, чтобы бюджетная заявка вовремя была предоставлена в уполномоченный орган (МИИР РК). 
 
Также сельчане обратились с просьбой посодействовать в решении вопроса по строительству котельной и подключению многоквартирных домов к центральному отоплению. 
 
Министр отметил, что МНЭ РК тщательно изучит проект строительства центральной котельной и тепловых сетей в селе Дамса Шортандинского района и возьмет данный вопрос на контроль. Финансирование проекта будет рассмотрено в плановом порядке. 
 
В свою очередь жители станции Тонкерис просят рассмотреть возможность реконструкции сетей в связи с перебоями с электричеством. 
 
На просьбу тонкерисцев Куантыров ответил, что данный вопрос будет рассмотрен в обязательном порядке при поступлении бюджетной заявки от областного акимата в следующем году. 
 
Кроме того, глава ведомства осмотрел досуговый центр в поселке Шортанды, где провели капитальный ремонт по "Ауыл - Ел бесігі" на общую сумму 254 млн тенге. Инфраструктура обновленного центра полностью соответствует современным требованиям, и он стал местом для культурного времяпрепровождения людей всех возрастов. 
 
Комплекс оснащен зрительным залом, художественной мастерской, танцевальной студией, библиотекой, коворкинг-центром. Вновь заработали такие кружки, как театральный, домбровый, хореографический, эстрадного пения для детей и женская вокальная группа. 
 
В регионе уделяется особое внимание и развитию массового спорта. В рамках рабочей поездки министр нацэкономики побывал на стадионе, отремонтированном по программе "Ауыл - Ел бесігі". 
 
Он рассчитан на 1250 посадочных мест. Главным новшеством арены стали современное искусственное покрытие и новые беговые дорожки. 
 
Ранее сообщалось, бизнес-инициативы в Акмолинской области успешно реализуются благодаря господдержке. 
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге. 
 

Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничным бизнесом и другие", - отметили в областном управлении. 

 
Кроме того, акиматом Акмолинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечивается финансирование мероприятий национального проекта "Дорожная карта бизнеса - 2025", предусмотренных за счет средств местных бюджетов. 
 

Механизм кредитования приоритетных проектов "экономики простых вещей" предусматривает меры государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов", - проинформировали в управлении. 

 
Согласно условиям механизма средства могут быть направлены на развитие и поддержку обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и переработки в соответствии с перечнем товаров для кредитования приоритетных проектов и предоставлены через банки второго уровня или "Аграрную кредитную корпорацию" на льготной основе.
 

новости по теме

Предприниматели Акмолинской области обсудили вопрос своевременной поставки и отгрузки ГСМ

09.08.2022, 12:25 4616
Предприниматели Акмолинской области обсудили вопрос своевременной поставки и отгрузки ГСМ
КОКШЕТАУ. 9 АВГУСТА - Вопрос своевременной поставки и отгрузки горюче-смазочных материалов обсудили на площадке палаты предпринимателей Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Не за горами главная сельскохозяйственная кампания года - уборочная страда. В связи с этим у сельхозпроизводителей и операторов возникают резонные вопросы по поводу своевременной поставки и отгрузки горюче-смазочных материалов. Эта тема стала главной повесткой совещания с участием представителей областных ведомств и субъектов бизнеса, осуществляющих свою деятельность в данной отрасли", - сообщает пресс-служба НПП "Атамекен" Акмолинской области. 

 
По информации областного управления сельского хозяйства, в Акмолинской области на проведение весенних полевых работ в текущем году было выделено 72 тысячи тонн ГСМ, освоение при этом составило 100%. 
 
На осенние полевые работы направлено 83 тысячи тонн топлива, в настоящее время проводится его отгрузка с нефтеперерабатывающих заводов (Павлодарский НХЗ (ПНХЗ) - 37 тысяч тонн, Шымкентский НПЗ (ПКОП) - 46 тысяч тонн). При этом отпускная цена НПЗ - 222 тысячи тенге за 1 тонну, конечная стоимость для сельхозтоваропроивзодителей - 218 тенге за 1 литр. 
 
Сообщается, что на период уборочных работ в регионе определено 16 операторов по поставке гарантированного дизельного топлива и 3 сельхозформирования, самостоятельно производящих отгрузку с НПЗ. Во встрече приняли участие практически все участники этого рынка, которые озвучили целый ряд проблемных вопросов. 
 
Директор ТОО "Sana Petroleum" Кайрат Кульжабаев отметил, что сегодня остро стоит вопрос системного недогруза горюче-смазочных материалов с нефтеперерабатывающих заводов. 
 

У нас вопросы к ресурсодержателям, каким образом они определяют нормы погруза? К примеру, в августе нам дали 650 тонн, но по факту отгрузили 582. Нужно установить определенные нормы, а то на деле получается: отгрузили, ответственность скинули, счета предъявили, а мы оплатили полную стоимость. Тем временем многие работают в условиях низкой или даже отрицательной маржи. Зачастую мы получаем вагоны с ГСМ, не заправленные до 10% и выше от полагающегося объема, при установленной вагонной норме в объеме 65 тонн заливается 58-59 тонн", - заявил спикер. 

 
По поводу поставки некачественного по составу дизельного топлива, непригодного для климатических условий северных регионов, высказался глава ТОО "Вишневская нефтебаза" Владимир Бехтольд. По его словам, использование так называемого летнего горючего приводит к тому, что уже при температуре +1 - -5 градусов топливо начинает загустевать, а значит, непригодно к дальнейшей работе. Причем, как правило, многие фермеры производят оплату заранее, и возмещать убытки оператору порой приходится из своего кармана. 
 
Кроме того, на работу субъектов независимого рынка крайне негативно влияют длительные сроки поставок топлива в связи с задержкой подачи маневренных вагонов до 20 часов. При этом оператор обязан в течение 48 часов выгрузить и направить по назначению ГСМ. 
 
Все озвученные вопросы профильные ведомства взяли "на карандаш": необходима интеграция усилий всех заинтересованных сторон. 
 
Отмечается, что пару лет назад резонансная ситуация возникла у аграриев Егиндыкольского района, когда оператор по поставке ГСМ не исполнил договорные обязательства перед ними на сумму свыше 27 млн тенге. Вопрос удалось решить административно, и в том числе благодаря медиативному соглашению сторон при содействии региональной палаты. 
 

Это стало катализатором для создания алгоритма по упорядочению работы по выбору операторов. Если ранее данная работа проводилась хаотично и по усмотрению местной исполнительной власти, то сейчас по нашей инициативе во всех районных акиматах созданы специальные комиссии, в состав которых вошли представители палаты и бизнеса соответствующего региона. Проблема поднималась на уровне Министерства сельского хозяйства. Центральному исполнительному органу был предложен порядок определения операторов с основными критериями, удовлетворяющими как получателей ГСМ - сельхозпроизводителей, так и добросовестных операторов. Этот принцип мы планируем использовать и при решении текущих вопросов", - отметил директор РПП Ерканат Мусылманбек. 

 
Вопрос своевременной поставки ГСМ стоит на особом контроле и Агентства по финансовому мониторингу. 
 

Как известно, глава государства поручил усилить работу в данном направлении, в связи с чем нами ведется активная работа по выявлению и пресечению данных фактов. К сожалению, имеются факты реализации льготного ГСМ третьим лицам по заниженной цене, как, к примеру, в Восточно-Казахстанской области. Есть также случаи, когда сельхозпроизводители в целях извлечения личной наживы перепродавали льготные ГСМ. Поэтому в целях профилактической меры мы хотим предупредить предпринимателей о возможных мерах наказания", - отметил руководитель оперативного управления ДЭР по Акмолинской области Нурбек Дауов. 

 
В пресс-службе напомнили, Министерством энергетики в рамках исполнения поручения президента страны по реформированию рынка ГСМ предлагается внести законодательные изменения, которые предусматривают пересмотр схем поставок нефти на внутреннем рынке и реализации нефтепродуктов. 
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области состоялся форум по вопросам защиты бизнеса. 
 

В живом диалоге с представителями надзорных, контролирующих органов и исполнительной власти предпринимателями были затронуты проблемы и обсуждены совместные планы по их дальнейшему решению", - сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области. 

 
Кроме того, в Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева. 
 

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

 

В Акмолинской области пекарня производит порядка 10 наименований хлебобулочных изделий

08.08.2022, 14:23 6601
В Акмолинской области пекарня производит порядка 10 наименований хлебобулочных изделий
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 8 АВГУСТА - В Шортандинском районе Акмолинской области пекарня производит порядка 10 наименований хлебобулочных изделий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в рамках рабочей поездки в Шортандинский район посетил местную пекарню "Алина". 
 
По данным пресс-службы акима области, в 2020 году предприятием открыт магазин по реализации мясной продукции. 
 

Крупное предприятие района также занимается поставкой социального хлеба", - отметили в пресс-службе. 

 
Кроме того, в ходе своей поездки в район глава региона осмотрел капитальный ремонт летних наружных водопроводных сетей. 
 
Сообщается, что производится замена труб протяженностью 2,9 километра, установка контейнерной насосной станции и КТПН-100. 
 
Также в ходе поездки аким поселка Мамбет Цэрэг доложил о водоснабжении. Ежедневно жители поселка потребляют порядка 2 кубометров воды.
 

В целом для полного решения необходимо своевременное окончание других проектов", - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

 
Руководитель области посетил парк, где ведутся ремонтные работы, и центральный стадион населенного пункта, ставший с прошлого года местом проведения досуга детей. 
 
Кроме того, Ермек Маржикпаев посетил центральную котельную, где в настоящее время проходит капитальный ремонт 5 котлов. 
 
В отопительный период котельная обслуживает 6 многоквартирных домов, 15 квартир в частных жилых домах и 16 зданий юридических лиц. 
 
По информации директора ТОО "MONARCH PRO" Рустема Кожахметова, ведется демонтаж двух котлов, на следующей неделе привезут новые котлы мощностью каждый по 1,7 мегаватта. Также будет проведена замена теплотрассы и насосной группы. 
 
В пресс-службе отметили, что реализация данного проекта позволит обеспечить центральным теплоснабжением еще два многоквартирных жилых дома. 
 
Руководитель области, осмотрев ход работы, поручил завершить ремонт к сентябрю. 
 
В завершение поездки аким области ознакомился с ходом проведения работ по покраске фасадов 27 жилых домов. Покрашен 21 дом. 
 
По итогам рабочей поездки Ермек Маржикпаев дал ряд поручений по развитию Шортандинского района.
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области произведено продуктов питания на сумму свыше 80 млрд тенге. 
 

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимает мясоперерабатывающая отрасль - 53%, молочная - 14%, зерноперерабатывающая - 13%, хлеб и хлебобулочная - 2%, прочие отрасли - 18%", - сообщается в документе, размещенном на сайте управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области. 

 
Также область полностью покрывает свои потребности по основным видам продукции. 
 

Мы обеспечены на 100% по таким видам продуктов питания, как мука, яйцо, мясо КРС и птицы, молоко и картофель", - сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области. 

 
Кроме того, по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития. 
 
Созданы более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 5 тысяч постоянных. Уровень безработицы - 4,8%. Цены на товары первой необходимости находятся на постоянном контроле. 
 
Также в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%. 
 
Сообщается, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции.
 

В Акмолинской области произведено продуктов питания на сумму свыше 80 млрд тенге

05.08.2022, 12:09 10031
В Акмолинской области произведено продуктов питания на сумму свыше 80 млрд тенге
КОКШЕТАУ. 5 АВГУСТА - В Акмолинской области за период с января по июнь 2022 года произведено продуктов питания на сумму 80,2 млрд тенге с ростом на 4,8% к аналогичному периоду 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимает мясоперерабатывающая отрасль - 53%, молочная - 14%, зерноперерабатывающая - 13%, хлеб и хлебобулочная - 2%, прочие отрасли - 18%", - сообщается в документе, размещенном на сайте управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области. 

 
В Акмолинской области имеется 15 предприятий по переработке мяса с производственной мощностью 87,5 тысячи тонн в год, 14 предприятий по производству молочной продукции с производственной мощностью 137 тысяч тонн в год, 36 мукомольных предприятий с производственной мощностью 794,8 тысячи тонн в год, 8 предприятий по переработке масличных культур с производственной мощностью 49,3 тысячи тонн в год. 
 
По данным управления, мясоперерабатывающими предприятиями и цехами в натуральном выражении произведено 39,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,8 тысячи тонн с ростом на 25,8%. 
 
Загруженность мясоперерабатывающих предприятий в среднем составила 85,4% (в 2021 году - 86,0%). 
 
Также объем производства обработанного молока составил 41 тысячу тонн, снижение на 21,4% к аналогичному уровню 2021 года, сливочного масла произведено 759 тонн с ростом на 3,3%, сыра и творога - 452 тонны, снижение на 42,4%, кисломолочной продукции - 3,5 тысячи тонн с ростом на 6%. 
 
Загруженность молокоперерабатывающих предприятий составило 59,9% (в 2021 году - 76,2%). 
 
Сообщается, что произведено растительного масла 7,8 тысячи тонн, снижение на 34,1% к аналогичному периоду 2021 года. 
 
Загрузка мощностей предприятий переработки масличных культур в среднем составила 31,7% (в 2021 году - 48,1%). 
 
Произведено муки мелкого помола 117,9 тысячи тонн с ростом на 61,7% к аналогичному периоду 2021 года. 
 
Загруженность предприятий по производству муки составила 29,7% (в 2021 году - 18,4%). 
 
Также в управлении рассказали о развитии продовольственного пояса вокруг города Нур-Султана. 
 
Сообщается, что рамках развития продовольственного пояса определена 300-километровая зона, в которую вошли все 17 районов области. 
 

В настоящее время поставками сельскохозяйственной продукции занимаются 128 предприятий нашей области, в том числе 68 - животноводческой продукции (мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты), 6 - птицеводческой (мясо птицы, пищевое яйцо), 54 - растениеводческой (мука, картофель, овощи, растительное масло)", - проинформировали в управлении. 

 
Кроме того, осуществляют поставку своей продукции на 5 торговых рынков, в 29 торговых домов, 10 торговых центров в городе Нур-Султане. 
 
Также действует сеть магазинов "Акмол", где реализуют свою продукцию крупные сельхозтоваропроизводители области, такие как ТОО "Cаpital Projects LTD", ТОО "Астана Агро Продукт", ПК "Ижевский", ТОО "Гормолзавод", ТОО "Агрофирма Родина", ТОО MilkProject и т.д. 
 
Сельхозтоваропроизводителями области на рынок столицы поставлено (по состоянию на 22.07.2022 года) 69,8 тысячи тонн молочных продуктов (рост на 0,6% к аналогичному периоду 2021 года), 14,7 тысячи тонн мяса и мясопродуктов (рост на 2,9%), 130,5 млн штук яиц (спад на 3%). 
 
Ранее сообщалось, что фермеры Акмолинской области производят более 11% мяса в разрезе Республики Казахстан. 
 
Также в Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы. 
 

Утвержден комплексный план "Программа повышения доходов населения до 2025 года", в рамках которого в Акмолинской области планируется создать до конца 2025 года более 3 тысяч семейных хозяйств. В текущем году должны быть созданы 395 новых хозяйств. Для этого в сельскохозяйственный оборот вовлекаются 80 тысяч гектаров земли", - проинформировали в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области. 

 
Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге. 
 

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу - в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%. 
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8% и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.

 

Ақмола облысы бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 155 133 млн теңгеге дейін өсті

04.08.2022, 16:22 11816
Ақмола облысы бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 155 133 млн теңгеге дейін өсті
Фото: gov.kz
КӨКШЕТАУ. 4 ТАМЫЗ - Ақмола облысы бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 2022 жылғы қаңтар-маусым аралығында 155 133,8 млн теңгені құрады, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Оның ішінде: өсімдік шаруашылығы - 1144,2 млн теңге (НКИ - 100%), мал шаруашылығы - 153 930 млн теңге (НКИ - 100,5%)", - делінген Ақмола облысы Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының сайтында жарияланған құжатта.

 
Басқарманың мәліметінше, облыста жұмыс істеп тұрған 8 891 агроқұрылым бар, оның ішінде: 1 949 - заңды тұлғалар (АҚ, ЖШС, БП, ӨК), 842 - жеке кәсіпкерлер, 6 100 - шаруа-фермер қожалықтары.
 
2022 жылдың бірінші тоқсанында ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 330 мың теңгені немесе 2021 жылдың сәйкес кезеңіне 110,7% құрады.
 
Сондай-ақ, 2022 жылдың қаңтар-маусым айларында ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестициялар 41,7 млрд теңгені немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне 72,8% құрады.
 

2022 жылдың қаңтар-маусым айларында азық-түлік өндірісінің негізгі капиталына инвестициялар 11,4 млрд теңгені құрады, бұл өткен жылдың деңгейінен 3 есе көп", - делінген құжатта.

 
2022 жылғы қаңтар-мамырда ауыл шаруашылығы өнімінің экспорты 180 млн АҚШ долларын немесе 2021 жылғы ұқсас кезеңге 108,5%-ды құрады.
 
Облыстың ауыл шаруашылығында жұмыспен қамтылған халық саны - жұмыспен қамтылғандардың жалпы санының 27% (барлығы жұмыспен қамтылғандар - 392,1 мың адам, оның ішінде ауыл шаруашылығында - 105,7 мың адам).
 
2022 жылдың бірінші тоқсанында ауыл шаруашылығы саласындағы орташа жалақы 154 мың теңгені құрады, 2021 жылдың тиісті кезеңіне қарағанда 25,6%-ға ұлғайды (2021 жылдың бірінші тоқсанында - 122,6 мың теңге).
 
Сондай-ақ, құжатта Қазақстан Республикасының Агроөнеркәсіптік кешенін дамыту жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба шеңберінде 2022 жылы АӨК саласын мемлекеттік қолдау көлемі 48,1 млрд теңгені құрайды, оның ішінде мына бағыттар бойынша:
 
- Өсімдік шаруашылығы саласын субсидиялауға 15,5 млрд теңге бөлінді (ӨҚҚ қолжетімділігін арттыруға - 10551,2 млн теңге, тыңайтқыштар құнын субсидиялауға - 3 171,4 млн теңге, тұқым шаруашылығын қолдауға - 789,0 млн теңге, ішкі нарыққа әсерді реттеу үшін азық-түлік астығын өткізу кезінде агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компанияның шеккен шығыстарын өтеуді субсидиялауға - 289,6 млн теңге, басым дақылдар өндірісін дамытуды субсидиялауға - 700,0 млн теңге ).
 
- Мал шаруашылығын дамытуды субсидиялауға 6,5 млрд теңге бөлінді.
 
Басқарманың мәліметінше, мал шаруашылығын дамытуды қолдау екі бағыт бойынша жүзеге асырылады: мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыру, сондай-ақ асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау.
 
Инвестициялық салымдарға және қайта өңдеуді субсидиялауға 17,2 млрд теңге (инвестициялық салымдарға - 16 544,4 млн теңге, қайта өңдеу кәсіпорындарының шығындарын субсидиялауға - 697,8 млн теңге) бөлінді.
 
Қаржылық сауықтыру және лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу - 8,6 млрд теңге (қаржылық сауықтыру - 43,5 млн теңге, лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу - 8 811,0 млн теңге).
 

Көкшетауда бизнесті қорғау бойынша форум өтті

03.08.2022, 16:04 14996
Көкшетауда бизнесті қорғау бойынша форум өтті
Фото: Ақмола облысының әкімдігі
КӨКШЕТАУ. 3 ТАМЫЗ - Көкшетауда кәсіпкерлермен тартымды бизнес-климатты қалыптастыру саласында бизнесті қорғаудың экожүйесін дамыту мәселелері бойынша кездесу өтті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Ведомствоның мәліметінше, қадағалау, бақылау органдары мен атқарушы билік өкілдерімен тікелей диалогта кәсіпкерлер проблемаларды қозғап, оларды одан әрі шешу жөніндегі бірлескен жоспарларды талқылады.
 
Ақмола облысы әкімінің орынбасары Малғаждар Тәткеев кіріспе сөзінде облыста жеке кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған үлкен жұмыс жүргізіліп жатқанын атап өтті.
 

Іс жүзінде барлық мемлекеттік органдар, даму институттары, банктер, сондай-ақ өңірлік кәсіпкерлер палатасы жұмыс істейді. Осы мақсатта облыста, мысалы, "Бизнестің жол картасы - 2025" бағдарламасы аясында 4 241 - ден астам жобаға қолдау көрсетілді. Облыста жүргізіліп жатқан жұмыс шағын және орта бизнестің даму көрсеткіштерінен де көрінеді. Мәселен, бүгінде жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны 6%-ға өсті және 50,8 мың бірлікті құрайды", - деп хабарлады спикер.

 

Облыс прокуратурасы соңғы бір жарым жыл ішінде 15 мыңнан астам кәсіпкердің құқығын қорғады, оларға қатысты 12 қылмыстық іс тоқтатылды, 2 тінту мен 1 алып қою заңсыз деп танылды. Осылайша біз адал кәсіпкерлерді негізсіз қылмыстық қудалаудан қорғадық. Тұрақты негізде ШОБ өкілдерімен жеке қабылдаулар жүргізіледі, ай сайын кәсіпкерлер палатасымен бірге кездесулер өткіземіз, қорытындысы бойынша 4 жүйелі мәселе анықталды, олардың 3-і шешілді. Жалпы, прокуратура мен бизнес органдарының қызметі өзара тығыз байланыста жүргізіліп жатқанын атап өткім келеді", - деді аймақ прокуроры Айдос Майлыбаев.

 
Өз кезегінде өңірлік Кәсіпкерлер палатасының директоры Ерқанат Мүсылманбек бизнестің құқықтары мен мүдделерін жан-жақты қорғау Палата қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылатынын атап өтті.
 

2020 жылы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша 251 өтініш келіп түсті, 115-і оң шешілді. 2021 жылы 243 өтініш келіп түсті, оның 102-сі оң шешімін тапты. 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында өңірлік кеңсенің мекен-жайына бизнесті қорғау желісі бойынша 117 өтініш келіп түсті, оның ішінде 39 өтініш оң шешілді. Қорғаныс желісі бойынша өтініштердің құрылымы әртүрлі: - көшбасшы әрдайым жер қатынастары. Екінші орында салық салу саласы. Жалпы Палата прокуратура органдары, антикоралар және жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл жасау арқылы бизнесті қорғау және өңірдің бизнес ахуалын жақсарту бойынша белгілі бір жұмыс жүргізуде", - деп атап өтті Ерқанат Мүсылманбек. 

 
Іс-шараның екінші бөлімінде бизнес субъектілерінен сұрақтар қойылды. Мысалы, елдегі ірі кірпіш өндіретін "Enki" ЖШС зауытының директоры Мырзабай Әбдіқалықов бағаны сөз байластыру фактісін тергеу бойынша Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі департаментінің әрекетіне шағымданды. Мемлекеттік кірістер департаментіне - "Компания Агросервис" ЖШС құрылтайшысы Арман Тұрлыбеков, Көкшетау қаласының Бас жоспарын әзірлеу мәселесі бойынша - "Қазақстан құрылысшылар одағы" филиалының төрағасы Мұхтар Есенов және басқалар.
 
Әкімнің орынбасары Малғаждар Тәткеев Қосшы қаласының әкімі Ғайдар Қасеновке "Лесная поляна" тұрғын үй массивінде рұқсат құжаттарынсыз салынған тұрғын үйлерге жапсаржайларды бұзу мәселесін жеке бақылауға алуды тапсырды. 
 
Сондай-ақ, қатысушылар үшін бизнес өкілдерін толғандыратын мәселелер талқыланған "Еркін микрофон" ұйымдастырылды.
 
Ведомство форумға өңірдің 100-ден астам кәсіпкері, құқықтық құрылымдардың өкілдері, аумақтық департаменттер мен облыстық басқармалар мен қоғамдық бірлестіктердің басшылары қатысқанын атап өтті.
 

Фермеры Акмолинской области производят более 11% мяса в разрезе РК

03.08.2022, 12:36 15091
Фермеры Акмолинской области производят более 11% мяса в разрезе РК
Фото: НПП «Атамекен» Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 3 АВГУСТА - Фермеры Акмолинской области производят более 11% мяса в разрезе Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом стало известно в ходе встречи министра национальной экономики Алибека Куантырова, прибывшего в регион с рабочим визитом, с представителями бизнеса Акмолинской области. 
 

Ни для кого не секрет, что для рентабельного развития животноводства необходима полноценная кормовая база, которую невозможно обеспечить без специализированных современных и дорогостоящих кормоуборочных комбайнов", - сообщили в НПП "Атамекен" Акмолинской области. 

 
Подчеркивается, что данная техника не производится в Казахстане и завозится из-за рубежа, соответственно, фермерам необходимо закладывать колоссальные денежные средства на данную статью затрат, и зачастую многим аграриям приобретение этой техники оказывается неподъемным. 
 

Ввиду того, что норма по уплате НДС методом зачета была введена в целях оказания господдержки в тех сферах экономики, где отсутствует производство вспомогательного оборудования, техники и комплектующих к ним, предлагаем расширить перечень импортируемых товаров, по которым НДС учитывается методом зачета, - кормоуборочными комбайнами", - проинформировал директор РПП Ерканат Мусылманбек. 

 
В ходе мероприятия глава МНЭ подробно рассказал о мерах государственной поддержки, оказываемых МСБ. Подытоживая встречу, Алибек Куантыров отметил, что некоторые предложения, озвученные акмолинскими бизнесменами, будут тщательно рассмотрены. 
 
Также председатель Ассоциации туризма Акмолинской области Кайрат Султанов задал вопрос относительно акциза на алкогольную продукцию для субъектов туристского бизнеса. 
 
Сообщается, что сегодня порядок оплаты за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности установлен статьей 556 и подпунктом 3.3 пункта 3 статьи 557 Налогового Кодекса и определяется в размере, кратном МРП.
 
В частности, за хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за каждый объект деятельности для субъектов, осуществляющих деятельность в столице, городах республиканского значения и областных центрах, взимается 100 МРП, в других городах и поселках -70, сельских населенных пунктах - 30 МРП.
 
Ввиду этого владельцы сезонных баз отдыха поднимают вопрос о снижении либо заморозке лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции. Турбизнес мотивирует свое предложение тем, что их деятельность является сезонной (периодичность максимум 2,5 месяца лета), а оплата за лицензионный сбор производится один раз в квартал в течение года. 
 

С учетом этого просим внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс, предоставить возможность оплачивать лицензию на розничную реализацию алкогольной продукции не по делению на административно-территориальные единицы, а с учетом объема фактически реализованной алкогольной продукции", - предложил Кайрат Султанов. 

 
Интегрировать реестр субъектов предпринимательства и сайт органов статистики предложил предстаивтель ТОО "Инсект" Гани Габдижамалов. В отношении компании облдепартамент госдоходов открыл проверку по исполнению налоговых обязательств, и при ее проведении возник вопрос, к какой категории относится субъект предпринимательства. Согласно данным сайта Бюро национальной статистики, ТОО является субъектом малого предпринимательства. А по реестру субъектов предпринимательства, который ведется Министерством национальной экономики, предприятие относится к среднему бизнесу. 
 

Причем каких-либо уведомлений или извещений в адрес субъекта о переходе в другую категорию не поступало. В связи с чем представители ТОО сочли проверку органов государственных доходов незаконной", - отметили в НПП. 

 
В этой связи бизнес поднимает вопрос об отсутствии уведомлений при отнесении субъектов предпринимательства к другой категории. Так как предприниматели ссылаются на основной официальный источник - сайт органов статистики. 
 
По мнению экспертов РПП, необходимо предусмотреть актуализацию реестра субъектов предпринимательства не менее одного раза в квартал, так как согласно действующему постановлению правительства предусмотрено обновление один раз в год до 15 ноября соответствующего года. 
 
Кроме того, вопрос уплаты налога на добавленную стоимость в отношении импортируемых товаров и дополнения списка сельскохозяйственной техники (кормоуборочными комбайнами) озвучил директор РПП Ерканат Мусылманбек. 
 

1 января введены в действие поправки в статьи 427 и 428 Налогового кодекса, согласно которым предусмотрена уплата налога на добавленную стоимость на импортируемые товары методом зачета, а также виды этих товаров. Для реализации поправок необходимо было внести изменения в перечень импортируемых товаров (утвержден приказом МНЭ), которые внесены только 31 марта 2022 года, причем с обратной силой, то есть с 1 января. В результате субъекты бизнеса начали получать уведомления от налоговых органов об уплате НДС с начислением пеней по товарам, исключенным из перечня. Буквально во второй декаде текущего месяца по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Рустама Журсунова на заседании госкомиссии по вопросам модернизации экономики приказ МНЭ отменен, в частности по распространению на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением майнингового оборудования. Ввиду принятия данного решения благодарим вас за оказанную поддержку", - подчеркнул руководитель региональной палаты. 

 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы.
 
Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге. 
 

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу - в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%. 
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8% и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона. 

 

Ақмола облысында жылына 22 млн кірпіш өндіру жоспарлануда

02.08.2022, 16:11 16806
Фото: Ақмола облысының әкімдігі
КӨКШЕТАУ. 2 ТАМЫЗ - Ақмола облысының Бұлақ ауылдық округінде жылына 22 млн кірпіш шығару жоспарлануда, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев жұмыс сапары аясында Зеренді ауданының Бұлақ ауылдық округі аумағында орналасқан "Керамикс КЗ" ЖШС жаңа кірпіш зауытының құрылысы орындарына барды, деп хабарлады облыс әкімінің баспасөз қызметі.
 
Баспасөз қызметінің мәліметінше, нысан күзде пайдалануға беріледі. Кәсіпорын жылына 22 млн дана кірпіш шығаруды жоспарлап отыр.
 
Сонымен қатар, өңір басшысы өткен жылы ғимаратқа ағымдағы жөндеу жүргізілген ауылдағы мәдениет үйіне барды. Ауыл тұрғындарының бос уақытын өткізу үшін мұнда 210 орындық көрермен залы, кітапхана ұйымдастырылған, 7 үйірме жұмыс істейді. Биыл клубта сервистік әкімдікті орналастыру жобасы жүзеге асырылады.
 
Ермек Маржықпаев ауылдағы демалыс орталықтарының маңыздылығын атап өтті.
 

Ешқандай жағдайда мәдениет ошақтарын ұмытпау керек, әсіресе ауылдық жерлерде. Сонда жастар ауылда қалады", - деді облыс әкімі.

 
Бұдан кейін өңір басшысы Еленовка ауылындағы "Ауыл - Ел бесігі" бағдарламасы бойынша жүргізіліп жатқан көше–жол желісіне ағымдағы жөндеу жүргізу барысын тексерді. Асфальт жабынын төсеу жұмыстары аяқталды, жол жиектерін нығайту жұмыстары жүргізілуде.
 
Зеренді ауданының әкімі Әсен Жақсылықовтың айтуынша, көлік инфрақұрылымын жақсарту және дамыту бойынша 14 жоба жоспарланған, сондай-ақ Викторовка, Еленовка, Қарағай, Жаңаауыл, Чаглинка ауылдарында "Ауыл -Ел бесігі" бағдарламасы бойынша ауыспалы жобалар іске асырылуда.
 

Школьная көшесі және оған іргелес үш тұйық көше бойынша жөндеу жұмыстары толық аяқталды, белгілер салуға, жаяу жүргіншілер өтпелеріне, жол белгілерін орнатуға бюджеттік өтінім берілді", - деді Ә. Жақсылықов.

 
Сол күні Қарлыкөл ауылында өңір басшысы "Ақшабай" ЖШС-на барды. Кәсіпорынның 3 012 гектары бар, оның ішінде егістік – 2 219 гектар, жайылым – 793 гектар. Жұмыс барысымен директор Еркін Кәкімов таныстырды. Кәсіпорынның жұмысшыларына жағдай жасалған - 15 орындық жатақхана, асхана, монша.
 
Аралау қорытындысы бойынша аудан әкімдігіне және облыстық басқармалар басшыларына тиісті тапсырмалар берілді.
 
Бұған дейін Ақмола облысында кірпіш зауытының құрылысы аяқталғаны туралы хабарланған болатын.
 

В Акмолинской области состоялся форум по вопросам защиты бизнеса

01.08.2022, 12:53 18366
В Акмолинской области состоялся форум по вопросам защиты бизнеса
Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 1 АВГУСТА - В Кокшетау прошла встреча с предпринимателями по вопросам развития экосистемы защиты бизнеса в сфере формирования привлекательного бизнес-климата, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В живом диалоге с представителями надзорных, контролирующих органов и исполнительной власти предпринимателями были затронуты проблемы и обсуждены совместные планы по их дальнейшему решению", - сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области. 

 
Во вступительной речи заместитель акима Акмолинской региона Малгаждар Таткеев отметил, что в области проводится большая работа, направленная на развитие частного предпринимательства. 
 

Задействованы практически все государственные органы, институты развития, банки, а также региональная палата предпринимателей. В этих целях в области, к примеру, только в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" поддержано более 4241 проекта. Проводимая в области работа отражается и на показателях развития малого и среднего бизнеса", - проинформировал он. 

 
По его словам, количество действующих субъектов МСБ на сегодня выросло на 6% и составляет уже 50,8 тысячи единиц. 
 

Прокуратурой области за последние полтора года защищены права более 15 тысяч предпринимателей, прекращены 12 уголовных дел в их отношении, признаны незаконными 2 обыска и 1 изъятие. Таким образом, мы защитили добросовестных предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. На постоянной основе проводятся личные приемы с представителями МСБ, ежемесячно ведем встречи совместно с палатой предпринимателей, по итогам были выявлены 4 системные проблемы, 3 из них уже решены. В целом отмечу, что деятельность органов прокуратуры и бизнеса ведется в тесном взаимодействии", - рассказал прокурор региона Айдос Майлыбаев. 

 
В свою очередь директор региональной палаты предпринимателей Ерканат Мусылманбек подчеркнул, что всесторонняя защита прав и интересов бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности палаты. 
 

За 2020 год поступило 251 обращение по защите прав предпринимателей, 115 положительно решены. В 2021 году поступило 243 обращения, из них 102 решены положительно. За первое полугодие 2022 года в адрес регионального офиса поступило 117 обращений по линии защиты бизнеса, из них положительно решены 39. Структура обращений по линии защиты разнообразна - лидер, как всегда, земельные отношения. На втором месте сфера налогообложения. В целом палатой проводится определенная работа по защите бизнеса и улучшению бизнес-климата региона путем взаимодействия и органами прокуратуры, антикора и местными исполнительными органами", - отметил Ерканат Мусылманбек.

 
По данным акимата, во второй части мероприятия были озвучены вопросы от субъектов бизнеса. К примеру, на действия департамента агентства по защите и развитию конкуренции по расследованию факта ценового сговора пожаловался директор крупного в стране завода по производству кирпича ТОО "Enki" Мырзабай Абдикалыков. На департамент государственных доходов по вопросу нарушения сроков процедуры банкротства - учредитель ТОО "Компания Агросервис" Арман Турлубеков, по вопросу разработки генерального плана города Кокшетау - председатель филиала "Союз строителей Казахстана" Мухтар Есенов и другие. 
 
Заместитель акима Малгаждар Таткеев поручил взять на личный контроль акиму города Косшы Гайдару Касенову вопрос сноса пристроек к жилым домам, возведенных без разрешительных документов в жилом массиве "Лесная поляна". 
 
Также для участников был организован "свободный микрофон", где обсуждены волнующие вопросы представителей бизнеса. 
 
По данным пресс-службы, всего в форуме приняло участие свыше 100 предпринимателей региона, представители правовых структур, руководители территориальных департаментов и областных управлении и общественных объединений. 
 
Ранее сообщалось, что в регионе благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор. 
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". 
 
Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге. 
 
Кроме того, в Акмолинской области в рамках ГЧП планируют реализовать проекты на 19 млрд тенге. 
 
По данным управления экономики и бюджетного планирования региона, в целом по области на различных этапах реализации находятся 76 проектов на общую стоимость 30,3 млрд тенге, из них подписаны договоры по 67 проектам ГЧП общей стоимостью 11,7 млрд тенге. 
 
Отмечается, что наибольшее количество проектов приходится на сферу образования - 59 проектов, или 77,6%. 
 

Удельный вес сферы здравоохранения составляет 7,9%, или 6 проектов, на сферу транспорта и ЖКХ приходится по 5 проектов, удельный вес каждой сферы - 6,6%, сфера природоохраны составляет 1,3%, или 1 проект", - проинформировали в управлении.

 

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