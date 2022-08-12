В Шортандинском районе количество действующих МСБ увеличилось на 6,3%

КОКШЕТАУ. 11 АВГУСТА - В Шортандинском районе Акмолинской области количество действующих объектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целом за пять месяцев текущего года в Шортандинском районе введено свыше 4 тысяч квадратных метров жилья, объем инвестиций составил 10 млрд тенге, количество действующих МСБ увеличилось на 6,3%. Охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием составляет 100%", - информирует пресс-служба акима Шортандинского района.

Об этом стало известно в ходе в ходе рабочей поездки в регион министра национальной экономики Алибека Куантырова.

На встрече с министром граждане смогли задать волнующие их вопросы. В частности, поднимались проблемы, связанные с водоснабжением, отоплением и электроснабжением.

Люди сетуют, что в поселке Шортанды, особенно в летнее время, частые перебои с водой", - отметили в акимате.

На сегодня акиматом области разрабатывается проект реконструкции водопроводных сетей, которая и должна решить проблемы с водоснабжением районного центра.

Куантыров заверил, что если по итогам экспертизы проект получит положительное заключение, то МНЭ проработает вопрос с акиматом, чтобы бюджетная заявка вовремя была предоставлена в уполномоченный орган (МИИР РК).

Также сельчане обратились с просьбой посодействовать в решении вопроса по строительству котельной и подключению многоквартирных домов к центральному отоплению.

Министр отметил, что МНЭ РК тщательно изучит проект строительства центральной котельной и тепловых сетей в селе Дамса Шортандинского района и возьмет данный вопрос на контроль. Финансирование проекта будет рассмотрено в плановом порядке.

В свою очередь жители станции Тонкерис просят рассмотреть возможность реконструкции сетей в связи с перебоями с электричеством.

На просьбу тонкерисцев Куантыров ответил, что данный вопрос будет рассмотрен в обязательном порядке при поступлении бюджетной заявки от областного акимата в следующем году.

Кроме того, глава ведомства осмотрел досуговый центр в поселке Шортанды, где провели капитальный ремонт по "Ауыл - Ел бесігі" на общую сумму 254 млн тенге. Инфраструктура обновленного центра полностью соответствует современным требованиям, и он стал местом для культурного времяпрепровождения людей всех возрастов.

Комплекс оснащен зрительным залом, художественной мастерской, танцевальной студией, библиотекой, коворкинг-центром. Вновь заработали такие кружки, как театральный, домбровый, хореографический, эстрадного пения для детей и женская вокальная группа.

В регионе уделяется особое внимание и развитию массового спорта. В рамках рабочей поездки министр нацэкономики побывал на стадионе, отремонтированном по программе "Ауыл - Ел бесігі".

Он рассчитан на 1250 посадочных мест. Главным новшеством арены стали современное искусственное покрытие и новые беговые дорожки.

Ранее сообщалось, бизнес-инициативы в Акмолинской области успешно реализуются благодаря господдержке.

Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.

Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничным бизнесом и другие", - отметили в областном управлении.

Кроме того, акиматом Акмолинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечивается финансирование мероприятий национального проекта "Дорожная карта бизнеса - 2025", предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

Механизм кредитования приоритетных проектов "экономики простых вещей" предусматривает меры государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов", - проинформировали в управлении.

Согласно условиям механизма средства могут быть направлены на развитие и поддержку обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и переработки в соответствии с перечнем товаров для кредитования приоритетных проектов и предоставлены через банки второго уровня или "Аграрную кредитную корпорацию" на льготной основе.