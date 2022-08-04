Фермеры Акмолинской области производят более 11% мяса в разрезе РК

Фото: НПП «Атамекен» Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 3 АВГУСТА - Фермеры Акмолинской области производят более 11% мяса в разрезе Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом стало известно в ходе встречи министра национальной экономики Алибека Куантырова, прибывшего в регион с рабочим визитом, с представителями бизнеса Акмолинской области.

Ни для кого не секрет, что для рентабельного развития животноводства необходима полноценная кормовая база, которую невозможно обеспечить без специализированных современных и дорогостоящих кормоуборочных комбайнов", - сообщили в НПП "Атамекен" Акмолинской области.

Подчеркивается, что данная техника не производится в Казахстане и завозится из-за рубежа, соответственно, фермерам необходимо закладывать колоссальные денежные средства на данную статью затрат, и зачастую многим аграриям приобретение этой техники оказывается неподъемным.

Ввиду того, что норма по уплате НДС методом зачета была введена в целях оказания господдержки в тех сферах экономики, где отсутствует производство вспомогательного оборудования, техники и комплектующих к ним, предлагаем расширить перечень импортируемых товаров, по которым НДС учитывается методом зачета - кормоуборочными комбайнами", - проинформировал директор РПП Ерканат Мусылманбек.

В ходе мероприятия глава МНЭ подробно рассказал о мерах государственной поддержки, оказываемых МСБ. Подытоживая встречу, Алибек Куантыров отметил, что некоторые предложения, озвученные акмолинскими бизнесменами, будут тщательно рассмотрены.

Также председатель Ассоциации туризма Акмолинской области Кайрат Султанов задал вопрос касательно акциза на алкогольную продукцию для субъектов туристского бизнеса.

Сообщается, что сегодня порядок оплаты за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности установлен статьей 556 и подпунктом 3.3 пункта 3 статьи 557 Налогового Кодекса и определяется в размере, кратном МРП.

В частности, за хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за каждый объект деятельности для субъектов, осуществляющих деятельность в столице, городах республиканского значения и областных центрах взимается 100 МРП, в других городах и поселках -70, сельских населенных пунктах - 30 МРП.

Ввиду этого владельцы сезонных баз отдыха поднимают вопрос о снижении либо заморозке лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции. Турбизнес мотивирует свое предложение тем, что их деятельность является сезонной (периодичность максимум 2,5 месяца лета), а оплата за лицензионный сбор производится один раз в квартал в течение года.

С учетом этого просим внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс, предоставить возможность оплачивать лицензию на розничную реализацию алкогольной продукции не по делению на административно-территориальные единицы, а с учетом объема, фактически реализованной алкогольной продукции", - предложил Кайрат Султанов.

Интегрировать реестр субъектов предпринимательства и сайт органов статистики предложил предстаивтель ТОО "Инсект" Гани Габдижамалов. В отношении компании облдепартамент госдоходов открыл проверку по исполнению налоговых обязательств, и при ее проведении возник вопрос, к какой категории относится субъект предпринимательства. Согласно данным сайта Бюро национальной статистики, ТОО является субъектом малого предпринимательства. А по реестру субъектов предпринимательства, который ведется Министерством национальной экономики, предприятие относится к среднему бизнесу.

Причем каких-либо уведомлений или извещений в адрес субъекта о переходе в другую категорию не поступало. В связи с чем, представители ТОО сочли проверку органов государственных доходов незаконной", - отметили в НПП.

В этой связи бизнес поднимает вопрос об отсутствии уведомлений при отнесении субъектов предпринимательства к другой категории. Так как предприниматели ссылаются на основной официальный источник - сайт органов статистики.

По мнению экспертов РПП, необходимо предусмотреть актуализацию реестра субъектов предпринимательства не менее одного раза в квартал, так как согласно действующему постановлению правительства предусмотрено обновление один раз в год до 15 ноября соответствующего года.

Кроме того, вопрос уплаты налога на добавленную стоимость в отношении импортируемых товаров и дополнения списка сельскохозяйственной техники (кормоуборочными комбайнами) озвучил директор РПП Ерканат Мусылманбек.

1 января введены в действие поправки в статьи 427 и 428 Налогового кодекса, согласно которым предусмотрена уплата налога на добавленную стоимость на импортируемые товары методом зачета, а также виды этих товаров. Для реализации поправок необходимо было внести изменения в перечень импортируемых товаров (утвержден приказом МНЭ), которые внесены только 31 марта 2022 года, причем с обратной силой, то есть с 1 января. В результате субъекты бизнеса начали получать уведомления от налоговых органов об уплате НДС с начислением пеней по товарам, исключенным из перечня. Буквально во второй декаде текущего месяца по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Рустама Журсунова на заседании госкомиссии по вопросам модернизации экономики приказ МНЭ отменен, в частности, по распространению на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением майнингового оборудования. Ввиду принятия данного решения благодарим вас за оказанную поддержку", - подчеркнул руководитель региональной палаты.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы.

Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге.

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу - в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%.

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8% и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.