Система Orphus

Фермеры Акмолинской области производят более 11% мяса в разрезе РК

03.08.2022, 12:36 3276
Фермеры Акмолинской области производят более 11% мяса в разрезе РК
Фото: НПП «Атамекен» Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 3 АВГУСТА - Фермеры Акмолинской области производят более 11% мяса в разрезе Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом стало известно в ходе встречи министра национальной экономики Алибека Куантырова, прибывшего в регион с рабочим визитом, с представителями бизнеса Акмолинской области. 
 

Ни для кого не секрет, что для рентабельного развития животноводства необходима полноценная кормовая база, которую невозможно обеспечить без специализированных современных и дорогостоящих кормоуборочных комбайнов", - сообщили в НПП "Атамекен" Акмолинской области. 

 
Подчеркивается, что данная техника не производится в Казахстане и завозится из-за рубежа, соответственно, фермерам необходимо закладывать колоссальные денежные средства на данную статью затрат, и зачастую многим аграриям приобретение этой техники оказывается неподъемным. 
 

Ввиду того, что норма по уплате НДС методом зачета была введена в целях оказания господдержки в тех сферах экономики, где отсутствует производство вспомогательного оборудования, техники и комплектующих к ним, предлагаем расширить перечень импортируемых товаров, по которым НДС учитывается методом зачета - кормоуборочными комбайнами", - проинформировал директор РПП Ерканат Мусылманбек. 

 
В ходе мероприятия глава МНЭ подробно рассказал о мерах государственной поддержки, оказываемых МСБ. Подытоживая встречу, Алибек Куантыров отметил, что некоторые предложения, озвученные акмолинскими бизнесменами, будут тщательно рассмотрены. 
 
Также председатель Ассоциации туризма Акмолинской области Кайрат Султанов задал вопрос касательно акциза на алкогольную продукцию для субъектов туристского бизнеса. 
 
Сообщается, что сегодня порядок оплаты за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности установлен статьей 556 и подпунктом 3.3 пункта 3 статьи 557 Налогового Кодекса и определяется в размере, кратном МРП. 
 
В частности, за хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за каждый объект деятельности для субъектов, осуществляющих деятельность в столице, городах республиканского значения и областных центрах взимается 100 МРП, в других городах и поселках -70, сельских населенных пунктах - 30 МРП. 
 
Ввиду этого владельцы сезонных баз отдыха поднимают вопрос о снижении либо заморозке лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции. Турбизнес мотивирует свое предложение тем, что их деятельность является сезонной (периодичность максимум 2,5 месяца лета), а оплата за лицензионный сбор производится один раз в квартал в течение года. 
 

С учетом этого просим внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс, предоставить возможность оплачивать лицензию на розничную реализацию алкогольной продукции не по делению на административно-территориальные единицы, а с учетом объема, фактически реализованной алкогольной продукции", - предложил Кайрат Султанов. 

 
Интегрировать реестр субъектов предпринимательства и сайт органов статистики предложил предстаивтель ТОО "Инсект" Гани Габдижамалов. В отношении компании облдепартамент госдоходов открыл проверку по исполнению налоговых обязательств, и при ее проведении возник вопрос, к какой категории относится субъект предпринимательства. Согласно данным сайта Бюро национальной статистики, ТОО является субъектом малого предпринимательства. А по реестру субъектов предпринимательства, который ведется Министерством национальной экономики, предприятие относится к среднему бизнесу. 
 

Причем каких-либо уведомлений или извещений в адрес субъекта о переходе в другую категорию не поступало. В связи с чем, представители ТОО сочли проверку органов государственных доходов незаконной", - отметили в НПП. 

 
В этой связи бизнес поднимает вопрос об отсутствии уведомлений при отнесении субъектов предпринимательства к другой категории. Так как предприниматели ссылаются на основной официальный источник - сайт органов статистики. 
 
По мнению экспертов РПП, необходимо предусмотреть актуализацию реестра субъектов предпринимательства не менее одного раза в квартал, так как согласно действующему постановлению правительства предусмотрено обновление один раз в год до 15 ноября соответствующего года. 
 
Кроме того, вопрос уплаты налога на добавленную стоимость в отношении импортируемых товаров и дополнения списка сельскохозяйственной техники (кормоуборочными комбайнами) озвучил директор РПП Ерканат Мусылманбек. 
 

1 января введены в действие поправки в статьи 427 и 428 Налогового кодекса, согласно которым предусмотрена уплата налога на добавленную стоимость на импортируемые товары методом зачета, а также виды этих товаров. Для реализации поправок необходимо было внести изменения в перечень импортируемых товаров (утвержден приказом МНЭ), которые внесены только 31 марта 2022 года, причем с обратной силой, то есть с 1 января. В результате субъекты бизнеса начали получать уведомления от налоговых органов об уплате НДС с начислением пеней по товарам, исключенным из перечня. Буквально во второй декаде текущего месяца по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Рустама Журсунова на заседании госкомиссии по вопросам модернизации экономики приказ МНЭ отменен, в частности, по распространению на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением майнингового оборудования. Ввиду принятия данного решения благодарим вас за оказанную поддержку", - подчеркнул руководитель региональной палаты. 

 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы. 
 
Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге. 
 

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу - в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%. 
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8% и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона. 

 

новости по теме

Көкшетауда бизнесті қорғау бойынша форум өтті

03.08.2022, 16:04 3181
Көкшетауда бизнесті қорғау бойынша форум өтті
Фото: Ақмола облысының әкімдігі
КӨКШЕТАУ. 3 ТАМЫЗ - Көкшетауда кәсіпкерлермен тартымды бизнес-климатты қалыптастыру саласында бизнесті қорғаудың экожүйесін дамыту мәселелері бойынша кездесу өтті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Ведомствоның мәліметінше, қадағалау, бақылау органдары мен атқарушы билік өкілдерімен тікелей диалогта кәсіпкерлер проблемаларды қозғап, оларды одан әрі шешу жөніндегі бірлескен жоспарларды талқылады.
 
Ақмола облысы әкімінің орынбасары Малғаждар Тәткеев кіріспе сөзінде облыста жеке кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған үлкен жұмыс жүргізіліп жатқанын атап өтті.
 

Іс жүзінде барлық мемлекеттік органдар, даму институттары, банктер, сондай-ақ өңірлік кәсіпкерлер палатасы жұмыс істейді. Осы мақсатта облыста, мысалы, "Бизнестің жол картасы - 2025" бағдарламасы аясында 4 241 - ден астам жобаға қолдау көрсетілді. Облыста жүргізіліп жатқан жұмыс шағын және орта бизнестің даму көрсеткіштерінен де көрінеді. Мәселен, бүгінде жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны 6%-ға өсті және 50,8 мың бірлікті құрайды", - деп хабарлады спикер.

 

Облыс прокуратурасы соңғы бір жарым жыл ішінде 15 мыңнан астам кәсіпкердің құқығын қорғады, оларға қатысты 12 қылмыстық іс тоқтатылды, 2 тінту мен 1 алып қою заңсыз деп танылды. Осылайша біз адал кәсіпкерлерді негізсіз қылмыстық қудалаудан қорғадық. Тұрақты негізде ШОБ өкілдерімен жеке қабылдаулар жүргізіледі, ай сайын кәсіпкерлер палатасымен бірге кездесулер өткіземіз, қорытындысы бойынша 4 жүйелі мәселе анықталды, олардың 3-і шешілді. Жалпы, прокуратура мен бизнес органдарының қызметі өзара тығыз байланыста жүргізіліп жатқанын атап өткім келеді", - деді аймақ прокуроры Айдос Майлыбаев.

 
Өз кезегінде өңірлік Кәсіпкерлер палатасының директоры Ерқанат Мүсылманбек бизнестің құқықтары мен мүдделерін жан-жақты қорғау Палата қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылатынын атап өтті.
 

2020 жылы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша 251 өтініш келіп түсті, 115-і оң шешілді. 2021 жылы 243 өтініш келіп түсті, оның 102-сі оң шешімін тапты. 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында өңірлік кеңсенің мекен-жайына бизнесті қорғау желісі бойынша 117 өтініш келіп түсті, оның ішінде 39 өтініш оң шешілді. Қорғаныс желісі бойынша өтініштердің құрылымы әртүрлі: - көшбасшы әрдайым жер қатынастары. Екінші орында салық салу саласы. Жалпы Палата прокуратура органдары, антикоралар және жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл жасау арқылы бизнесті қорғау және өңірдің бизнес ахуалын жақсарту бойынша белгілі бір жұмыс жүргізуде", - деп атап өтті Ерқанат Мүсылманбек. 

 
Іс-шараның екінші бөлімінде бизнес субъектілерінен сұрақтар қойылды. Мысалы, елдегі ірі кірпіш өндіретін "Enki" ЖШС зауытының директоры Мырзабай Әбдіқалықов бағаны сөз байластыру фактісін тергеу бойынша Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі департаментінің әрекетіне шағымданды. Мемлекеттік кірістер департаментіне - "Компания Агросервис" ЖШС құрылтайшысы Арман Тұрлыбеков, Көкшетау қаласының Бас жоспарын әзірлеу мәселесі бойынша - "Қазақстан құрылысшылар одағы" филиалының төрағасы Мұхтар Есенов және басқалар.
 
Әкімнің орынбасары Малғаждар Тәткеев Қосшы қаласының әкімі Ғайдар Қасеновке "Лесная поляна" тұрғын үй массивінде рұқсат құжаттарынсыз салынған тұрғын үйлерге жапсаржайларды бұзу мәселесін жеке бақылауға алуды тапсырды. 
 
Сондай-ақ, қатысушылар үшін бизнес өкілдерін толғандыратын мәселелер талқыланған "Еркін микрофон" ұйымдастырылды.
 
Ведомство форумға өңірдің 100-ден астам кәсіпкері, құқықтық құрылымдардың өкілдері, аумақтық департаменттер мен облыстық басқармалар мен қоғамдық бірлестіктердің басшылары қатысқанын атап өтті.
 

Ақмола облысында жылына 22 млн кірпіш өндіру жоспарлануда

02.08.2022, 16:11 5066
Фото: Ақмола облысының әкімдігі
КӨКШЕТАУ. 2 ТАМЫЗ - Ақмола облысының Бұлақ ауылдық округінде жылына 22 млн кірпіш шығару жоспарлануда, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы әкімінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаев жұмыс сапары аясында Зеренді ауданының Бұлақ ауылдық округі аумағында орналасқан "Керамикс КЗ" ЖШС жаңа кірпіш зауытының құрылысы орындарына барды, деп хабарлады облыс әкімінің баспасөз қызметі.
 
Баспасөз қызметінің мәліметінше, нысан күзде пайдалануға беріледі. Кәсіпорын жылына 22 млн дана кірпіш шығаруды жоспарлап отыр.
 
Сонымен қатар, өңір басшысы өткен жылы ғимаратқа ағымдағы жөндеу жүргізілген ауылдағы мәдениет үйіне барды. Ауыл тұрғындарының бос уақытын өткізу үшін мұнда 210 орындық көрермен залы, кітапхана ұйымдастырылған, 7 үйірме жұмыс істейді. Биыл клубта сервистік әкімдікті орналастыру жобасы жүзеге асырылады.
 
Ермек Маржықпаев ауылдағы демалыс орталықтарының маңыздылығын атап өтті.
 

Ешқандай жағдайда мәдениет ошақтарын ұмытпау керек, әсіресе ауылдық жерлерде. Сонда жастар ауылда қалады", - деді облыс әкімі.

 
Бұдан кейін өңір басшысы Еленовка ауылындағы "Ауыл - Ел бесігі" бағдарламасы бойынша жүргізіліп жатқан көше–жол желісіне ағымдағы жөндеу жүргізу барысын тексерді. Асфальт жабынын төсеу жұмыстары аяқталды, жол жиектерін нығайту жұмыстары жүргізілуде.
 
Зеренді ауданының әкімі Әсен Жақсылықовтың айтуынша, көлік инфрақұрылымын жақсарту және дамыту бойынша 14 жоба жоспарланған, сондай-ақ Викторовка, Еленовка, Қарағай, Жаңаауыл, Чаглинка ауылдарында "Ауыл -Ел бесігі" бағдарламасы бойынша ауыспалы жобалар іске асырылуда.
 

Школьная көшесі және оған іргелес үш тұйық көше бойынша жөндеу жұмыстары толық аяқталды, белгілер салуға, жаяу жүргіншілер өтпелеріне, жол белгілерін орнатуға бюджеттік өтінім берілді", - деді Ә. Жақсылықов.

 
Сол күні Қарлыкөл ауылында өңір басшысы "Ақшабай" ЖШС-на барды. Кәсіпорынның 3 012 гектары бар, оның ішінде егістік – 2 219 гектар, жайылым – 793 гектар. Жұмыс барысымен директор Еркін Кәкімов таныстырды. Кәсіпорынның жұмысшыларына жағдай жасалған - 15 орындық жатақхана, асхана, монша.
 
Аралау қорытындысы бойынша аудан әкімдігіне және облыстық басқармалар басшыларына тиісті тапсырмалар берілді.
 
Бұған дейін Ақмола облысында кірпіш зауытының құрылысы аяқталғаны туралы хабарланған болатын.
 

В Акмолинской области состоялся форум по вопросам защиты бизнеса

01.08.2022, 12:53 7186
В Акмолинской области состоялся форум по вопросам защиты бизнеса
Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 1 АВГУСТА - В Кокшетау прошла встреча с предпринимателями по вопросам развития экосистемы защиты бизнеса в сфере формирования привлекательного бизнес-климата, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В живом диалоге с представителями надзорных, контролирующих органов и исполнительной власти предпринимателями были затронуты проблемы и обсуждены совместные планы по их дальнейшему решению", - сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области. 

 
Во вступительной речи заместитель акима Акмолинской региона Малгаждар Таткеев отметил, что в области проводится большая работа, направленная на развитие частного предпринимательства. 
 

Задействованы практически все государственные органы, институты развития, банки, а также региональная палата предпринимателей. В этих целях в области, к примеру, только в рамках программы - "Дорожная карта бизнеса - 2025", поддержано более 4 241 проектов. Проводимая в области работа отражается и на показателях развития малого и среднего бизнеса", - проинформировал он. 

 
По его словам, количество действующих субъектов МСБ на сегодня выросло на 6% и составляет уже 50,8 тыс. единиц 
 

Прокуратурой области за последние полтора года защищены права более 15 тысяч предпринимателей, прекращены 12 уголовных дел в их отношении, признаны незаконными 2 обыска и 1 изъятие. Таким образом мы защитили добросовестных предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. На постоянной основе проводятся личные приемы с представителями МСБ, ежемесячно ведем встречи совместно с Палатой предпринимателей, по итогам были выявлены 4 системные проблемы 3 из них уже решены. В целом, отмечу, что деятельность органов прокуратуры и бизнеса ведется в тесном взаимодействии", - рассказал прокурор региона Айдос Майлыбаев. 

 
В свою очередь директор региональной Палаты предпринимателей Ерканат Мусылманбек подчеркнул, что всесторонняя защита прав и интересов бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности палаты. 
 

За 2020 год поступило 251 обращений по защите прав предпринимателей, 115 положительно решены. В 2021 году поступило 243 обращений, из них 102 решены положительно. За первое полугодие 2022 года в адрес регионального офиса поступило 117 обращений по линии защиты бизнеса, из них положительно решены 39. Структура обращений по линии защиты разнообразна: - лидер как всегда земельные отношения. На втором месте сфера налогообложения. В целом палатой проводится определенная работа по защите бизнеса и улучшению бизнес-климата региона путем взаимодействия и органами прокуратуры, антикора и местными исполнительными органами", - отметил Ерканат Мусылманбек. 

 
По данным акимата, во второй части мероприятия были озвучены вопросы от субъектов бизнеса. К примеру, на действия департамента агентства по защите и развитию конкуренции по расследованию факта ценового сговора пожаловался директор крупного в стране завода по производству кирпича ТОО Enki Мырзабай Абдикалыков. На департамент государственных доходов - по вопросу нарушения сроков процедуры банкротства учредитель ТОО "Компания Агросервис" Арман Турлубеков, по вопросу разработки генерального плана города Кокшетау - председатель филиала "Союз строителей Казахстана" - Мухтар Есенов и другие. 
 
Заместитель акима Малгаждар Таткеев поручил взять на личный контроль акиму города Косшы Гайдару Касенову вопрос сноса пристроек к жилым домам, возведенных без разрешительных документов в жилом массиве "Лесная поляна". 
 
Также для участников был организован "свободный микрофон" где обсуждены волнующие вопросы представителей бизнеса. 
 
По данным пресс-службы, всего на форуме приняло участие свыше 100 предпринимателей региона, представители правовых структур, руководители территориальных департаментов и областных управлении и общественных объединений. 
 
Ранее сообщалось, что в регионе благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор. 
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". 
 
Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге. 
 
Кроме того, в Акмолинской области в рамках ГЧП планируют реализовать проекты на 19 млрд тенге. 
 
По данным управления экономики и бюджетного планирования региона, в целом по области на различных этапах реализации находятся 76 проектов на общую стоимость 30,3 млрд тенге, из них подписаны договоры по 67 проектам ГЧП общей стоимостью 11,7 млрд тенге. 
 
Отмечается, что наибольшее количество проектов приходится на сферу образования - 59 проектов, или 77,6%. 
 

Удельный вес сферы здравоохранения составляет 7,9%, или 6 проектов, на сферу транспорта и ЖКХ приходится по 5 проектов, удельный вес каждой сферы- 6,6%, сфера природоохраны составляет 1,3%, или 1 проект", - проинформировали в управлении.

 

В Акмолинской области организовано бесплатное обучение для женщин

27.07.2022, 16:55 11586
Фото: Палата предпринимателей Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 27 ИЮЛЯ - В Акмолинской области организовано бесплатное обучение для женщин на курсе по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вручили сертификаты выпускницам обучающего курса по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Обучение по этому направлению прошли 10 жительниц областного центра. Обучающий курс организовал центр развития женского предпринимательства, созданный при региональной палате в марте текущего года", - сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Акмолинской области. 

 
Отмечается, что проект реализуется программой развития ООН в Казахстане и финансируется за счет средств Азиатского банка развития. 
 

В течение пяти дней будущие и уже действующие кондитеры на базе студии CHEF NATALI осваивали особенности этого "вкусного" дела: изучали различные виды теста, рецепты популярных нынче выпечных изделий, искусство их декорирования, а также делились своим опытом", - проинформировали в пресс-службе. 

 
После прохождения курса его слушатели, получив сертификат, могут организовать свое дело, работать на производстве, в перспективе - получить грант. 
 

Безусловно, такие программы нужны, чтобы представительницы прекрасного пола могли совершенно бесплатно получить новую профессию, повысить уже имеющуюся квалификацию и в целом повысить свою доходную часть", - отметил директор региональной палаты Ерканат Мусылманбек. 

 
Подчеркивается, что профильное обучение по такому же направлению, а также кройке и шитью, ногтевому сервису проходят в городах Косшы и Атбасаре. 
 
Ранее сообщалось, что около 300 жителей района Акмолинской области прошли обучение в проекте "Бастау Бизнес". 
 
В списке реализованных бизнес-идей различные виды услуг - от парикмахерских до создания брендированных упаковок. Подчеркивается, что одной из наиболее актуальных сфер для жителей сельской местности являлось животноводство. 
 
В регионе благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор. 
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге. 
 

Ақмола облысының Есіл ауданында өнеркәсіп секторында өсім байқалады

22.07.2022, 15:46 17461
Ақмола облысының Есіл ауданында өнеркәсіп секторында өсім байқалады
КӨКШЕТАУ. 22 ШІЛДЕ - Ақмола облысының Есіл ауданында бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша өнеркәсіп секторында оң өсім байқалады, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Есіл ауданы әкімінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Шығарылатын өнім көлемі 1,7 млрд теңгеге жетті. Нақты көлем индексі – 104,1%", - деп хабарлады Есіл ауданы әкімінің баспасөз қызметі.

 
Сонымен қатар, аудандық мәслихаттың кезекті сессиясы барысында Есіл ауданының әкімі Еркебұлан Баяхметов аудан шаруалары оңтайлы мерзімде егіс науқанын жүргізгенін хабарлады.
 
Оның айтуынша, жаздық дақылдардың егіс көлемі - 495,7 мың гектарды құрады. Сондай-ақ, майлы дақылдар 36,4 мың гектар алқапта немесе жоспарланған алаңның 181%-ында егілді. Жем-шөп дақылдарының егіс алқабы - 12,3 мың гектарды құрады, картоп пен көкөністер – 553 гектар алқапта отырғызылды. Аудан шаруалары салған инвестициялардың арқасында өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы белсенді дамуда.
 

Жақында ғана соңғы қоңырау соғылып, 160 түлегіміз туған мектептерінің қабырғасынан шықты, олардың 6-ы "Алтын белгі" белгісімен марапатталды. Бірінші жартыжылдық мәдениет пен спорт саласындағы іс-шараларға толы болды", - деп атап өтті әкімнің баспасөз қызметі.

 
Сондай-ақ, Наурыз-мейрамы мен ҚР Халық бірлігі күні ауқымды түрде өткізілді. Кәсіби мерекелер мен Ұлы Жеңіс күні салтанатты түрде атап өтілді. Төлеген мен Мәди Ысқақовты еске алуға арналған еркін күрестен халықаралық турнир өткізілді.
 
Жоғары ұйымдастырушылық деңгейде "Құлагер 2022" облыстық спартакиадасы өтті, онда аудан 1 жалпыкомандалық орынға ие болды.
 
Сонымен қатар, джиу-джитсудан құрама жақында аяқталған республикалық турнирде біріншілік пальмасын ұстап алды.
 

Жаңыспай, Красивое, Юбилейное, Знаменка, Курское ауылдарындағы көшелерді орташа жөндеу жұмыстары аяқталды. Московское ауылындағы көше-жол желісіне орташа жөндеу жүргізуге қосымша қаражат бөлінді", - деп толықтырды баспасөз қызметі.

 
Сондай-ақ, Есіл қаласында көше-жол желісінің келесі учаскелерінде орташа жөндеу жүргізіледі: 
 
- Жамбыл Жабаев көшесі - №1 үйден Әйтеке Би көшесіне дейін, Самохвалов шағын ауданынан №7 АТК дейін; 
 
- Ишхан Серебряная көшесінде; 
 
- Өндіріс даңғылында жұмыстар басталды; 
 
- тамыз айында Тәуелсіздік көшесіндегі ұзындығы 600 метр учаскеде жұмыстар басталады.
 
Сонымен қатар, Бұзулық ауылында балалар спорттық-сауықтыру алаңы салынды, Есіл қаласында жасанды жабындысы бар хоккей корты орнатылуда, Есіл қаласының көше баскетбол алаңын абаттандыру жұмыстары жүргізілуде.
 
Бұдан басқа, Есіл қаласында 2 бірлік көлемінде балалардың спорттық-сауықтыру алаңдарын жайластыру аяқталды.
 

Биыл үйлесімді жұмыстың арқасында көп жұмыс атқарылды. Мемлекетіміздің алдымызға қойған міндеттерін бәріміз бірігіп, нақты жүзеге асыра алатынымызға сенімдімін", - деп түйіндеді аудан әкімі.

 
Депутаттар қаланы абаттандыру, алдағы жылға жоспарланған жұмыстар туралы, көгалдандыру және басқа да мәселелерді көтерді. Аудан әкімі қойылған барлық сұрақтарға жауап берді.
 

В Акмолинской области будет реализована новая программа микрокредитования в сельских населенных пунктах

20.07.2022, 15:39 23441
В Акмолинской области будет реализована новая программа микрокредитования в сельских населенных пунктах
КОКШЕТАУ. 20 ИЮЛЯ - В Акмолинской области в рамках дальнейшей реализации комплексного плана по повышению доходов населения до 2025 года в текущем году будет реализована новая программа микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений региона, на эти цели для Акмолинской области из республиканского бюджета выделено 2,6 млрд тенге. 
 
Кроме того, в рамках выделенных средств планируется выдать порядка 511 микрокредитов. 
 

В настоящее время в установленном порядке проводятся процедуры принятия нормативно-правовых актов. В середине августа уже планируется начать микрокредитование", - проинформировали в управлении. 

 
Также сообщается, что в период с 2017 по 2021 годы действовала государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", целью которой было содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.
 

С 2017 по 2021 года был выдан 3431 кредит и микрокредит на общую сумму 13,3 млрд тенге, в том числе на поддержку стартового бизнеса выдано 2137 микрокредитов на сумму 7,3 млрд тенге", - сообщили в управлении. 

 
Кроме того, малоимущим и многодетным семьям (под 4% годовых) выдано 208 займов на 729,6 млн тенге. 
 
Подчеркивается, что основную долю всех выданных кредитов/микрокредитов порядка 60% составляют кредиты, направленные на развитие животноводства. 
 
При этом дополнительно было создано порядка 3,9 тысячи новых рабочих мест.
 
Кредиты/микрокредиты предоставлялись через кредитные организации АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" и АО "Аграрная кредитная корпорация" со ставкой вознаграждения не более 6% годовых, сроком до 5 лет, для проектов в сфере животноводства - до 7 лет, с максимальной суммой до 8 тысяч МРП.
 
Сообщается, что кредитные средства выдавались на приобретение сельскохозяйственных животных, пополнение оборотных средств для проведения весенних полевых и уборочных работ, приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования, а также на развитие предпринимательской деятельности в сельской местности.
 
Ранее сообщалось, в Акмолинской области благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор. 
 

Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничного бизнеса и других", - отметили в областном УВП региона.

 
Кроме того, в Акмолинской области реализуется программа повышения доходов населения.
 
По данным акимата, только в течение 5 лет в сфере АПК будут реализованы более 500 инвестиционных проектов на сумму 2,2 трлн тенге, охвачены различными мерами занятости более 500 тысяч человек. 
 
Руководитель региона Ермек Маржикпаев проинформировал, что в области проводится определенная работа в данном направлении. Создано более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе порядка 5 тысяч постоянных, заработная плата увеличена на 22%.
 
Также сообщалось, что на заседании правительства рассмотрена программа по повышению доходов населения до 2025 года. Программа членами кабмина принята с учетом некоторых доработок. 
 
Глава правительства Алихан Смаилов отметил, что презентованная программа по повышению доходов населения до 2025 года разработана с целью повышения благосостояния граждан и обновления подходов в социально-трудовой сфере. 
 
Занятость в промышленности и предпринимательстве планируется увеличить за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создания условий для развития МСБ вокруг крупных предприятий. В целях повышения занятости в сфере АПК предусмотрены меры по созданию домашних хозяйств, реализации инвестиционных проектов и расширению механизмов микрокредитования.
 

Около 300 жителей района Акмолинской области прошли обучение в проекте "Бастау Бизнес"

20.07.2022, 15:18 23821
Около 300 жителей района Акмолинской области прошли обучение в проекте "Бастау Бизнес"
Фото: пресс-служба акима Жаксынского района
КОКШЕТАУ. 20 ИЮЛЯ - В Акмолинской области около 300 жителей Жаксынского района прошли обучение в проекте "Бастау Бизнес", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе акима Жаксынского района, в списке реализованных бизнес-идей различные виды услуг - от парикмахерских до создания брендированных упаковок. Подчеркивается, что одной из наиболее актуальных сфер для жителей сельской местности являлось животноводство.
 
Светлана Пичурина из села Кийма является участницей данного проекта. Светлана - мастер ногтевого сервиса. Когда она узнала о возможности заняться бизнесом, решила не упускать шанс и реализовать себя в том, что умеет делать лучше всего. Прошла тесты, на протяжении месяца исправно посещала занятия, после чего успешно защитила бизнес-план и обратилась за грантом.
 

Получение безвозмездного гранта, безусловно, очень помогает начинающему предпринимателю: качественное оборудование, инструменты для работы - все это я закупила на полученные средства. Почему именно "ногтевой сервис"? Просто хотела облегчить жизнь своим землячкам, ведь часто представительницам прекрасного пола, проживающим на селе, приходится преодолевать километры до города, чтобы посетить салон красоты", - рассказывает предпринимательница. 

 
По данным акимата, грант Светлана получила еще в 2018 году и по сей день занимается своим любимым делом.
 

Конечно, очень хотелось бы расшириться, открыть полноценный салон красоты, где можно предоставлять несколько различных видов услуг. В настоящее время я думаю, как можно претворить это в жизнь", - сообщила она. 

 
К слову, Светлана является не только профессионалом своего дела, но и заботливой мамой. Она одна воспитывает маленького сына.
 
Подчеркивается, что проект "Бастау Бизнес" имел несомненную финансовую и социальную выгоду: это и возможность самостоятельного заработка для вчерашних безработных, и шанс расширить дело для тех, кто только встал на путь предпринимательства. Благодаря реализации данной программы многие услуги стали доступны и для жителей сельской местности, были открыты новые рабочие места.
 

За весь период действия программы по району участие в программе приняли порядка трехсот человек. Будущие предприниматели проходили обучение у бизнес-тренеров, защищали свои проекты. Мы со своей стороны оказывали посильную помощь и поддержку в части консультаций, оформления и сбора необходимых документов. К сожалению, реализация данной программы завершилась в 2021 году", - разъясняет директор районного филиала Палаты предпринимателей Акмолинской области Серик Есмагамбетов.

 
В 2017 национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" запустила уникальный проект - "Бастау Бизнес". Его особенность в том, что любой безработный или самозанятый житель сельской местности мог обучиться азам предпринимательства, получить льготный кредит на открытие своего дела.
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор.
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.
 

На ремонт школы в Аккольском районе из бюджета Акмолинской области выделено 293 млн тенге

19.07.2022, 13:28 27196
Фото: instagram/akkol_audanynyn_akimdig
КОКШЕТАУ. 19 ИЮЛЯ - На ремонт школы в Аккольском районе из бюджета Акмолинской области выделено 293,7 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочего визита в Аккольский район посетил общеобразовательную школу № 1 имени Петра Исакова. 
 
По данным акимата Аккольского района, здание школы 1978 года постройки, капитальный ремонт здесь ведется впервые. Сообщается, что из областного бюджета на эти цели выделено 293,7 млн тенге. В следующем году планируется ремонт котельной и благоустройство территории школы.
 
Кроме того, аким области также оценил качество укладки асфальта на дорогах "умного города" - с этой проблемой жители Аккольского района обращались к нему во время отчетных встреч с населением. 
 
Также в рамках рабочей поездки по району глава региона в сопровождении акима Аккольского района Юрия Курушина ознакомился с ходом капитального ремонта районного дома культуры 1971 года постройки. 
 

В этом году в рамках национального проекта "Улттык рухани жангыру" из областного бюджета выделено 268,4 млн тенге. Учреждение культуры вскоре приобретет современный вид: к декабрю на его территории будет проложена брусчатка, обновятся фасад здания, сцена, зрительный зал, два хореографических зала, заменят системы освещения и водоснабжения", - сообщили в акимате. 

 
Подчеркивается, что глава региона положительно оценил строительство туристического объекта - гостиничного лечебно-оздоровительного комплекса. Проект стоимостью 1,8 млрд тенге реализует на собственные средства ТОО "Sirius Plus". 
 
Также сообщается, что завершить работы предприятие планирует в третьем квартале 2022 года. Аккольцы и гости города смогут отдыхать и оздоравливаться в красивом, уютном 5-этажном гостиничном комплексе.
 
В нем расположатся корпус для проживания, рестораны, административные и технические зоны, стандартные апартаменты и люкс-класса. А также предусмотрены банный комплекс, парковка на 10 мест, детская площадка и зона барбекю. 
 
Ранее сообщалось, что на национальный проект "Улттык рухани жангыру" выделят из бюджета 119 млрд тенге. 
 

Как вы понимаете, идеология - это специфическая сфера, продвижение которой всегда остается за государством. По сути, это вложение в сознание людей, отдача от которого будет проявляться практически во всех сферах жизнедеятельности общества: культуре, экономике, образовании и т.д.", - сообщила Аида Балаева.

 
По ее словам, львиная доля суммы, будет выделяться из республиканского бюджета - это 110 млрд, и 9 млрд - из местного бюджета.
 
Среди основных задач нацпроекта: продвижение национальных ценностей, развитие госязыка, популяризация отечественной культуры за пределами государства, профессиональный рост и общественное совершенствование молодежи. Особое внимание планируется уделить работе с молодежью категории Neet. 
 
Также в Акмолинской области в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" отремонтировано 5 объектов образования. 
 
По данным управления образования региона, отремонтировано 4 школы и 1 организация дополнительного образования в 3 районах на сумму 1589,2 млн тенге. 
 
Сообщается, что в текущем году в рамках "Ауыл - Ел бесігі" на проведение капитального ремонта 2 школ выделено 628 млн тенге.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов