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На ремонт школы в Аккольском районе из бюджета Акмолинской области выделено 293 млн тенге

19.07.2022, 13:28 5876
Фото: instagram/akkol_audanynyn_akimdig
КОКШЕТАУ. 19 ИЮЛЯ - На ремонт школы в Аккольском районе из бюджета Акмолинской области выделено 293,7 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочего визита в Аккольский район посетил общеобразовательную школу № 1 имени Петра Исакова. 
 
По данным акимата Аккольского района, здание школы 1978 года постройки, капитальный ремонт здесь ведется впервые. Сообщается, что из областного бюджета на эти цели выделено 293,7 млн тенге. В следующем году планируется ремонт котельной и благоустройство территории школы.
 
Кроме того, аким области также оценил качество укладки асфальта на дорогах "умного города" - с этой проблемой жители Аккольского района обращались к нему во время отчетных встреч с населением. 
 
Также в рамках рабочей поездки по району глава региона в сопровождении акима Аккольского района Юрия Курушина ознакомился с ходом капитального ремонта районного дома культуры 1971 года постройки. 
 

В этом году в рамках национального проекта "Улттык рухани жангыру" из областного бюджета выделено 268,4 млн тенге. Учреждение культуры вскоре приобретет современный вид: к декабрю на его территории будет проложена брусчатка, обновятся фасад здания, сцена, зрительный зал, два хореографических зала, заменят системы освещения и водоснабжения", - сообщили в акимате. 

 
Подчеркивается, что глава региона положительно оценил строительство туристического объекта - гостиничного лечебно-оздоровительного комплекса. Проект стоимостью 1,8 млрд тенге реализует на собственные средства ТОО "Sirius Plus". 
 
Также сообщается, что завершить работы предприятие планирует в третьем квартале 2022 года. Аккольцы и гости города смогут отдыхать и оздоравливаться в красивом, уютном 5-этажном гостиничном комплексе.
 
В нем расположатся корпус для проживания, рестораны, административные и технические зоны, стандартные апартаменты и люкс-класса. А также предусмотрены банный комплекс, парковка на 10 мест, детская площадка и зона барбекю. 
 
Ранее сообщалось, что на национальный проект "Улттык рухани жангыру" выделят из бюджета 119 млрд тенге. 
 

Как вы понимаете, идеология - это специфическая сфера, продвижение которой всегда остается за государством. По сути, это вложение в сознание людей, отдача от которого будет проявляться практически во всех сферах жизнедеятельности общества: культуре, экономике, образовании и т.д.", - сообщила Аида Балаева.

 
По ее словам, львиная доля суммы, будет выделяться из республиканского бюджета - это 110 млрд, и 9 млрд - из местного бюджета.
 
Среди основных задач нацпроекта: продвижение национальных ценностей, развитие госязыка, популяризация отечественной культуры за пределами государства, профессиональный рост и общественное совершенствование молодежи. Особое внимание планируется уделить работе с молодежью категории Neet. 
 
Также в Акмолинской области в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" отремонтировано 5 объектов образования. 
 
По данным управления образования региона, отремонтировано 4 школы и 1 организация дополнительного образования в 3 районах на сумму 1589,2 млн тенге. 
 
Сообщается, что в текущем году в рамках "Ауыл - Ел бесігі" на проведение капитального ремонта 2 школ выделено 628 млн тенге.
 

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В Акмолинской области будет реализована новая программа микрокредитования в сельских населенных пунктах

20.07.2022, 15:39 1876
В Акмолинской области будет реализована новая программа микрокредитования в сельских населенных пунктах
КОКШЕТАУ. 20 ИЮЛЯ - В Акмолинской области в рамках дальнейшей реализации комплексного плана по повышению доходов населения до 2025 года в текущем году будет реализована новая программа микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений региона, на эти цели для Акмолинской области из республиканского бюджета выделено 2,6 млрд тенге. 
 
Кроме того, в рамках выделенных средств планируется выдать порядка 511 микрокредитов. 
 

В настоящее время в установленном порядке проводятся процедуры принятия нормативно-правовых актов. В середине августа уже планируется начать микрокредитование", - проинформировали в управлении. 

 
Также сообщается, что в период с 2017 по 2021 годы действовала государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", целью которой было содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.
 

С 2017 по 2021 года был выдан 3431 кредит и микрокредит на общую сумму 13,3 млрд тенге, в том числе на поддержку стартового бизнеса выдано 2137 микрокредитов на сумму 7,3 млрд тенге", - сообщили в управлении. 

 
Кроме того, малоимущим и многодетным семьям (под 4% годовых) выдано 208 займов на 729,6 млн тенге. 
 
Подчеркивается, что основную долю всех выданных кредитов/микрокредитов порядка 60% составляют кредиты, направленные на развитие животноводства. 
 
При этом дополнительно было создано порядка 3,9 тысячи новых рабочих мест.
 
Кредиты/микрокредиты предоставлялись через кредитные организации АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" и АО "Аграрная кредитная корпорация" со ставкой вознаграждения не более 6% годовых, сроком до 5 лет, для проектов в сфере животноводства - до 7 лет, с максимальной суммой до 8 тысяч МРП.
 
Сообщается, что кредитные средства выдавались на приобретение сельскохозяйственных животных, пополнение оборотных средств для проведения весенних полевых и уборочных работ, приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования, а также на развитие предпринимательской деятельности в сельской местности.
 
Ранее сообщалось, в Акмолинской области благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор. 
 

Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничного бизнеса и других", - отметили в областном УВП региона.

 
Кроме того, в Акмолинской области реализуется программа повышения доходов населения.
 
По данным акимата, только в течение 5 лет в сфере АПК будут реализованы более 500 инвестиционных проектов на сумму 2,2 трлн тенге, охвачены различными мерами занятости более 500 тысяч человек. 
 
Руководитель региона Ермек Маржикпаев проинформировал, что в области проводится определенная работа в данном направлении. Создано более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе порядка 5 тысяч постоянных, заработная плата увеличена на 22%.
 
Также сообщалось, что на заседании правительства рассмотрена программа по повышению доходов населения до 2025 года. Программа членами кабмина принята с учетом некоторых доработок. 
 
Глава правительства Алихан Смаилов отметил, что презентованная программа по повышению доходов населения до 2025 года разработана с целью повышения благосостояния граждан и обновления подходов в социально-трудовой сфере. 
 
Занятость в промышленности и предпринимательстве планируется увеличить за счет создания новых промышленных кластеров, обеспечения финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создания условий для развития МСБ вокруг крупных предприятий. В целях повышения занятости в сфере АПК предусмотрены меры по созданию домашних хозяйств, реализации инвестиционных проектов и расширению механизмов микрокредитования.
 

Около 300 жителей района Акмолинской области прошли обучение в проекте "Бастау Бизнес"

20.07.2022, 15:18 2216
Около 300 жителей района Акмолинской области прошли обучение в проекте "Бастау Бизнес"
Фото: пресс-служба акима Жаксынского района
КОКШЕТАУ. 20 ИЮЛЯ - В Акмолинской области около 300 жителей Жаксынского района прошли обучение в проекте "Бастау Бизнес", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе акима Жаксынского района, в списке реализованных бизнес-идей различные виды услуг - от парикмахерских до создания брендированных упаковок. Подчеркивается, что одной из наиболее актуальных сфер для жителей сельской местности являлось животноводство.
 
Светлана Пичурина из села Кийма является участницей данного проекта. Светлана - мастер ногтевого сервиса. Когда она узнала о возможности заняться бизнесом, решила не упускать шанс и реализовать себя в том, что умеет делать лучше всего. Прошла тесты, на протяжении месяца исправно посещала занятия, после чего успешно защитила бизнес-план и обратилась за грантом.
 

Получение безвозмездного гранта, безусловно, очень помогает начинающему предпринимателю: качественное оборудование, инструменты для работы - все это я закупила на полученные средства. Почему именно "ногтевой сервис"? Просто хотела облегчить жизнь своим землячкам, ведь часто представительницам прекрасного пола, проживающим на селе, приходится преодолевать километры до города, чтобы посетить салон красоты", - рассказывает предпринимательница. 

 
По данным акимата, грант Светлана получила еще в 2018 году и по сей день занимается своим любимым делом.
 

Конечно, очень хотелось бы расшириться, открыть полноценный салон красоты, где можно предоставлять несколько различных видов услуг. В настоящее время я думаю, как можно претворить это в жизнь", - сообщила она. 

 
К слову, Светлана является не только профессионалом своего дела, но и заботливой мамой. Она одна воспитывает маленького сына.
 
Подчеркивается, что проект "Бастау Бизнес" имел несомненную финансовую и социальную выгоду: это и возможность самостоятельного заработка для вчерашних безработных, и шанс расширить дело для тех, кто только встал на путь предпринимательства. Благодаря реализации данной программы многие услуги стали доступны и для жителей сельской местности, были открыты новые рабочие места.
 

За весь период действия программы по району участие в программе приняли порядка трехсот человек. Будущие предприниматели проходили обучение у бизнес-тренеров, защищали свои проекты. Мы со своей стороны оказывали посильную помощь и поддержку в части консультаций, оформления и сбора необходимых документов. К сожалению, реализация данной программы завершилась в 2021 году", - разъясняет директор районного филиала Палаты предпринимателей Акмолинской области Серик Есмагамбетов.

 
В 2017 национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" запустила уникальный проект - "Бастау Бизнес". Его особенность в том, что любой безработный или самозанятый житель сельской местности мог обучиться азам предпринимательства, получить льготный кредит на открытие своего дела.
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор.
 
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.
 

Акмолинская область полностью покрывает свои потребности по основным видам продукции

18.07.2022, 16:43 10876
Акмолинская область полностью покрывает свои потребности по основным видам продукции
КОКШЕТАУ. 18 ИЮНЯ - Акмолинская область полностью покрывает свои потребности по основным видам продукции и частично закрывает потребность других регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы обеспечены на 100% по таким видам продуктов питания, как мука, яйцо, мясо КРС и птицы, молоко и картофель", - сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

 
Также в регионе, помимо основных видов продуктов питания, налажено производство грузовых и специализированных автомобилей, сельскохозяйственной и коммунальной техники, строительных материалов, средств индивидуальной защиты, пожаротушения, измерительных приборов, швейных изделий и обуви, мешкотары из полиэтилена и полипропилена, мебели, химических и биоудобрений, моющих средств и т.д.
 
За период с января по июнь 2022 года:  
 
- в производстве продуктов питания (ИФО 104,8%) увеличилось производство (в натуральном выражении) муки в 1,6 раза, масла сливочного на 3,3%, мяса птицы на 7,8%; 
 
- в химической промышленности (ИФО 101,6%) увеличились объемы производства пестицидов на 3,5%, этилового спирта на 30,7%; 
 
- в стройиндустрии (ИФО 84,9%) снизились объемы производства цемента на 30,1%; 
 
- в легкой промышленности (ИФО 110,8%) увеличились объемы производства кожаной обуви в 1,6 раза, валянной обуви на 5,4%; 
 
- в фармацевтической отрасли (ИФО 80,9%) снизились объемы производства лекарств на 51,4%.
 
Кроме того, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК сформирован пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, который состоит из 71 проекта на общую сумму 699,6 млрд тенге, с созданием 8,2 тысячи новых постоянных рабочих мест. 
 
Сообщается, что в отраслевом разрезе пищевой промышленности - 24 проекта, стройиндустрии - 19 проектов, горно-гидрометаллургическом комплексе - 15 проектов, машиностроении - 7 проектов, химической промышленности - 4 проекта, легкой промышленности - 1 проект, деревообрабатывающей отрасли - 1 проект. Со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году 23 проекта на общую сумму 211,2 млрд тенге.
 
 Наиболее крупные инвестиционные проекты:
 
- завод по производству кирпича в Аршалынском районе производительностью 120 млн штук кирпича в год. Стоимость инвестиций в проект превысила 27 млрд тенге, и на сегодняшний день это крупнейший кирпичный завод в Казахстане, запущен в июле; 
 
- горно-гидрометаллургический комплекс в Бурабайском районе с производительностью 5 млн тонн в год. Стоимость инвестиций в проект составит 105,0 млрд тенге, планируемый срок ввода - октябрь; 
 
- 3-я очередь бройлерной птицефабрики в Буландынском районе мощностью 25 тысяч тонн в год. Стоимость инвестиций в проект составит 25,0 млрд тенге, планируемый срок ввода - декабрь; 
 
- пищевая фабрика по выпуску овсяных хлопьев в Атбасарском районе мощностью 14,4 тысячи тонн в год. Стоимость инвестиций в проект составит 1,8 млрд тенге, планируемый срок ввода - октябрь. 
 
Ранее сообщалось, что по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития. 
 
Кроме того, созданы более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 5 тысяч постоянных. Уровень безработицы - 4,8%. Цены на товары первой необходимости находятся на постоянном контроле. 
 
Также в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%. 
 
Сообщается, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции. 
 

Ақмола облысында жүк автомобильдерінің өндірісі жолға қойылды

18.07.2022, 16:37 12461
Ақмола облысында жүк автомобильдерінің өндірісі жолға қойылды
Фото: Depositphotos.com
КӨКШЕТАУ. 18 ШІЛДЕ - Ақмола облысында жүк және мамандандырылған автомобильдер өндірісі жолға қойылды, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы ішкі саясат басқармасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Басқармада атап өткендей, өнімнің негізгі түрлері бойынша Ақмола облысы өз қажеттілігін толығымен жабады және ҚР басқа өңірлерінің қажеттілігін ішінара жабады. Осылайша, Ақмола облысында ұн, жұмыртқа, ірі қара мен құс еті, сүт және картоп сияқты азық-түлік түрлері бойынша 100% қамтамасыз етілді.
 

Өңірде азық-түлік өнімдерінің негізгі түрлерінен басқа, жүк және мамандандырылған автомобильдер, ауыл шаруашылығы және коммуналдық техника, құрылыс материалдары (кірпіштер, цемент, ЖБИ, минералды мақта плиталары, фракциялық кварцты құм мен қиыршық тас, бетон және пластик құбырлар және т.б.), жеке қорғаныс құралдары, өрт сөндіру, өлшеу аспаптары, тігін бұйымдары мен аяқ киім өндірісі жолға қойылған, полиэтиленнен және полипропиленнен жасалған қаптар, жиһаз, химиялық және био тыңайтқыштар, жуу құралдары және т.б.", - деп хабарлады Ақмола облысының ІСБ баспасөз қызметі.

 
Ведомствоның мәліметінше, 2022 жылғы қаңтар-маусымға облыста:
 
  • тамақ өнімдері өндірісінде (НКИ 104,8%) ұн өндірісі (заттай мәнде) 1,6 есеге, сары май 3,3%, құс еті 7,8% ұлғайды;
  • химия өнеркәсібінде (НКИ 101,6%) пестицидтер өндірісінің көлемі 3,5%, этил спирті 30,7% ұлғайды;
  • құрылыс индустриясында (НКИ 84,9%) цемент өндіру көлемі 30,1% төмендеді;
  • жеңіл өнеркәсіпте (НКИ 110,8%) былғары аяқ киім өндірісінің көлемі 1,6 есеге, киіз аяқ киім өндірісі 5,4% ұлғайды;
  • фармацевтика саласында (НКИ 80,9%) дәрі-дәрмек өндірісінің көлемі 51,4% төмендеді.
 
Сондай-ақ, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен бірлесіп өңдеу өнеркәсібі саласында инвестициялық жобалар пулы құрылды, ол жалпы сомасы 699,6 млрд теңгеге, 8,2 мың жаңа тұрақты жұмыс орындарын құрумен 71 жобадан тұрады. Тамақ өнеркәсібінің салалық бөлінісінде 24 жоба, құрылыс индустриясы саласында 19 жоба, тау-кен гидрометаллургиялық кешенінде 15 жоба, машина жасау саласында 7 жоба, химия өнеркәсібінде 4 жоба, жеңіл өнеркәсіпте 1 жоба, Ағаш өңдеу саласында 1 жоба бар.
 

2022 жылы пайдалануға беру мерзімімен жалпы сомасы 211,2 млрд теңгеге, 2,8 мың адамды құрумен 23 жоба бар", - делінген ведомство хабарламасында.

 
Обылстың ең ірі инвестициялық жобалар:
 
- Аршалы ауданында жылына 120 млн дана кірпіш өндіретін зауыт. Жобаға салынған инвестициялардың құны 27 млрд теңгеден асты және бүгінгі күні бұл Қазақстандағы ең ірі кірпіш зауыты, ағымдағы жылдың шілде айында іске қосылды;
 
- Бурабай ауданындағы өнімділігі жылына 5 млн тонна тау-кен гидрометаллургиялық кешені. Жобаға салынған инвестициялардың құны 105,0 млрд теңгені құрайды, жоспарланған енгізу мерзімі ағымдағы жылдың қазан айында;
 
- Бұланды ауданындағы қуаттылығы жылына 25 мың тонна бройлер құс фабрикасының 3 кезегі. Жобаға инвестициялардың құны 25,0 млрд теңгені құрайды, жоспарланған енгізу мерзімі а.ж. желтоқсан;
 
- Атбасар ауданында қуаты жылына 14,4 мың тонна сұлы қауызын шығаратын тамақ фабрикасы. Жобаға салынған инвестициялардың құны 1,8 млрд теңгені құрайды, жоспарланған енгізу мерзімі ағымдағы жылдың қазан айында.
 

Ақмола облысында ауыл тұрғындары 180-ге жуық жер телімін алады

18.07.2022, 16:07 12781
Ақмола облысында ауыл тұрғындары 180-ге жуық жер телімін алады
Фото: gov.kz
КӨКШЕТАУ. 18 ШІЛДЕ - Ақмола облысында 2022 жылдың соңына дейін ауыл тұрғындары 180-ге жуық жер телімін алады, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Басқармада ҚР Үкіметінің 2022 жылғы 14 сәуірдегі №218 қаулысымен "Халықтың табысын арттырудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы" кешенді жоспары бекітілгенін еске салды, оның шеңберінде Ақмола облысында 2025 жылдың соңына дейін 3 мыңнан астам отбасылық шаруашылық құру жоспарлануда.
 

Ағымдағы жылы 395 жаңа шаруашылық құрылуы тиіс. Ол үшін ауыл шаруашылығы айналымына 80 мың га жер тартылады. Жыл басынан бері ауыл тұрғындарына жалпы ауданы 33,9 мың га болатын 43 жер учаскесі берілді, олардың басым бөлігін жайылым - 29,6 мың га құрайды, жыл соңына дейін ауыл тұрғындарына шамамен 180 жер учаскесі беріледі", - деп хабарлады облыстық Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы.

 
Мал шаруашылығы саласы да дамуда. Биыл 33 жаңа ет фермасы құрылды, ақмолалықтар 2 мыңнан астам ірі қара сатып алды. Жыл соңына дейін тағы 80 - ге жуық ферма құру жоспарланып отыр, бұл өз кезегінде ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінің көлемін арттыруға мүмкіндік береді, ең бастысы-ауыл тұрғындары үшін жаңа жұмыс орындары құрылатын болады.
 

Ауылда жұмыспен қамтуды ынталандыру жөніндегі жұмыстың тағы бір бағыты-Кәсіпкерлікті дамыту. Ағымдағы жылы ауылдық елді мекендер мен шағын қалалардың тұрғындары үшін 2,6 млрд.теңге несие қаражаты қарастырылған, бұл ақмолалықтарға Жаңа бизнесті ашуға және жұмыс істеп тұрған бизнесті дамытуға шамамен 540 кредит алуға мүмкіндік береді", - деп атап өтті басқармада.

 
Бұл ретте, ведомствоның ақпараты бойынша, бастапқы бизнестің үлесі кемінде 40%-ды құрауы тиіс-демек, кредиттерді 200-ден астам жаңа шаруашылық алады.
 
Сонымен қатар, осы мемлекеттік қолдау шарасы ауылда жұмыспен қамтуды ұлғайтуға, атап айтқанда 600 жаңа жұмыс орнын құруға ықпал етеді.
 

В Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы

18.07.2022, 14:04 11641
В Акмолинской области созданы 33 новые мясные фермы
КОКШЕТАУ. 18 ИЮНЯ - В Акмолинской области в 2022 году созданы 33 новые мясные фермы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Утвержден комплексный план "Программа повышения доходов населения до 2025 года", в рамках которого в Акмолинской области планируется создать до конца 2025 года более 3 тысяч семейных хозяйств. В текущем году должны быть созданы 395 новых хозяйств. Для этого в сельскохозяйственный оборот вовлекаются 80 тысяч гектаров земли", - проинформировали в управлении сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области. 

 
Сообщается, что с начала года жителям сел уже предоставлены 43 земельных участка общей площадью 33,9 тысячи гектаров, большую часть из которых составляют пастбища - 29,6 тысячи гектар. Всего до конца года сельчане получат порядка 180 земельных участков. 
 

Развивается и отрасль животноводства. В этом году созданы 33 новые мясные фермы. Акмолинцы приобрели более 2 тысяч голов КРС", - отметили в управлении.

 
Кроме того, к концу года планируется создать еще порядка 80 ферм, что в свою очередь послужит увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции. Также будут созданы новые рабочие места для жителей сел. 
 

Еще одним из направлений работы по стимуляции занятости на селе является развитие предпринимательства. В текущем году для жителей сельских населенных пунктов и малых городов предусмотрено 2,6 млрд тенге кредитных средств, что позволит акмолинцам получить порядка 540 кредитов на открытие нового и развитие действующего бизнеса", - подчеркнули в управлении сельского хозяйства и земельных отношений региона. 

 
При этом доля стартового бизнеса должна составить не менее 40% - значит, кредиты получат более 200 новых хозяйств. Отмечается, что данная мера господдержки способствует увеличению занятости на селе, а именно созданию 600 новых рабочих мест. 
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области производители мясной продукции расширяют производство. 
 

Мы уже заключаем контракт - планируем приобрести фаршевую линию на объем 8 тонн в смену. Это будет фарш в потребительской упаковке, которого, к сожалению, в Казахстане нет. Это фарш в лоточках, я думаю, многие подобные видели. Мы первые, кто будет выпускать такой фарш в Казахстане", - сообщил журналисту директор KazBeef Processing Федор Федоровский. 

 
Кроме того, в регионе с начала года произведено местных продовольственных товаров на сумму более 66 млрд тенге. 
 

На сегодняшний день объемы производства акмолинских товаропроизводителей превышают потребность населения: по пищевому яйцу - в 3,5 раза, мясу птицы - в 8 раз, муке - в 35 раз, молоку - в 2,5 раза. Также реализуется ряд других проектов. До 2025 года реализация 304 проектов на сумму 1,3 трлн тенге позволит создать порядка 13,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%. 
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8% и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.

 

В Акмолинской области выбрали лучших товаропроизводителей

15.07.2022, 19:06 22461
Фото: УВП Акмолинской облаcти
КОКШЕТАУ. 15 ИЮНЯ - В Кокшетау после двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией, прошел региональный конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В масштабном мероприятии принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, информирует управление внутренней политики со ссылкой на палату предпринимателей Акмолинской области. 
 
Сообщается, что в выставке, в которой участвовали свыше ста акмолинских производителей, были представлены лучшие образцы товаров отечественного производства: изделия пищевой и легкой промышленности, перерабатывающей и строительной отрасли, промышленное оборудование. 
 
За звание сильнейших состязались 25 акмолинских компаний, многие из них уже не раз принимали участие в престижном конкурсе и имеют высокие стандарты менеджмента качества. Специальная конкурсная комиссия выбирала победителей в трех номинациях: "Лучшие товары производственного назначения", "Лучшие товары для населения" и "Лучшие продовольственные товары". 
 

Отрадно, что сегодня среди компаний, представивших свои заявки, есть как наши постоянные участники, так и новички - достойные, интересные представители легкой, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, сферы услуг. Как известно, лауреаты регионального этапа будут представлять нашу область в республиканском конкурсе-выставке. Победа на региональном уровне дает возможность ее участникам заявить о своей продукции на весь Казахстан, что очень важно в условиях высокой рыночной конкуренции", - отметил в приветственном слове глава региона. 

 
Напомним, что участниками конкурса-выставки становятся предприятия, которые обеспечивают стабильно высокое качество продукции и систематически его улучшают. 
 
Подчеркивается, что гости и участники конкурса-выставки смогли не только ознакомиться с продукцией акмолинских производителей, но и приобрести ее. 
 
По сниженным ценам была представлена самая разная продукция - мясная, молочная, хлебная и кондитерская, товары народного потребления, изделия декоративно-прикладного искусства и многое другое. 
 
Гостей выставки также ожидала лотерея, в которой разыгрывались подарочные сертификаты от спонсоров мероприятия: группы компаний Fillin group - на посещение заведений Bedduin, Caffein, "Мята" Lounge Bar, Broadway Street, Med, горнолыжного комплекса Elikti Park - на посещение летнего бассейна, а также суперпризы от отеля Wyndham Garden Burabay.
 
Победителей регионального конкурса "Лучший товар Казахстана - 2022" традиционно определили по трое в каждой из номинаций: 
 
В номинации "Лучшие товары производственного назначения" победили ТОО "Азияфильтр" (Бурабайский район), ТОО "Сапа Су" (город Косшы), ТОО ENKI (город Кокшетау). 
 
В номинации "Лучшие товары для населения" лауреатами стали ТОО "Блэк" (город Кокшетау), ТОО "Казгер-Кус" (район Биржан сал), ТОО "Оникс" (город Кокшетау). 
 
В номинации "Лучшие продовольственные товары" лидировали ИП "Айкешов С.А." (Атбасарский район), ТОО "Мясоперерабатывающий комплекс "Бижан" (город Кокшетау), ТОО CAPITAL PROJECT LTD (Целиноградский район). 
 
Ожидается, что республиканский конкурс "Лучший товар Казахстана" пройдет осенью текущего года, в котором примут победители регионального этапа. 
 
Ранее сообщалось, что в преддверии праздника Наурыз в областном центре прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей. 
 
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, более 90 сельхозтоваропроизводителей региона представили на ярмарке более 56,6 тонны продукции.
 
В апреле в Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева.
 

Аграрлық несие корпорациясы Jana Dala көрмесіне қатысуда

15.07.2022, 14:30 26751
Аграрлық несие корпорациясы Jana Dala көрмесіне қатысуда
Фото: agrocredit.kz
КӨКШЕТАУ. 15 ШІЛДЕ - Ақмола облысының Ақкөл ауданында "Jana Dala/GreenDay 2022" Егістік күні көрме-көрсетілімі өтіп жатыр. Шаруалар үшін маңызды саналатын ауқымды шараға Аграрлық несие корпорациясы қатысуда, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Аграрлық несие корпорациясының баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 
Компанияда атап өткендей, жыл сайын өтетін дәстүрлі көрме отандық және шетелдік аграрийлердің өзара тәжірибе алмасып, іскерлік байланыстардың нығаюына септігін тигізеді.
 
Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың "Жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы" атты биылғы Жолдауында аса тұрақсыз халықаралық жағдай қалыптасқан қазіргі кезде еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызы зор екенін атап өтті.

instagram/agrocreditnursultan

Республикалық бюджеттен қысқа мерзімді несие ретінде 70 млрд теңге бөлінген болатын, бұл қаржы "Кең дала" бағдарламасы көктемгі егіс және күзгі жиын-терін жұмыстарын несиелеуге жұмсалды. Бұған қоса, Үкімет 70 млрд теңге көлемінде қосымша қаражат бөлу туралы шешім қабылданды. Осылайша, биыл бұл бағытта фермерлерді қолдау мақсатында қаржыландыру көлемі екі есеге артып отыр. Шаруалардың көктемгі егіс жұмыстарын уақытылы бастауы үшін корпорация қосымша қаражаттың түсуін күтпей өз қорынан несиелендіруді бастады. Қазіргі таңда бұл берешектер бюджеттік қаржымен алмастырылып отыр. Жалпы 2022 жылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін қаржыландыруға корпорация 330 миллиард теңге жұмсауды көздеп отыр", - деді Аграрлық несие корпорациясының Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиал директорының орынбасары Олжас Баймаханов.


instagram/agrocreditnursultan
Жалпы, корпорация тікелей несие беру арқылы 57,9 млрд теңге, ал қаржы институттарын қорландыру арқылы (несие серіктестіктері, шағын қаржы ұйымдары, екінші деңгейлі банктер мен лизингтік компанияларын қаржыландыру) - 124,6 млрд теңге бөлді.
 
Сонымен қатар, корпорация аграрлық сақтандыру бойынша агенттік қызметттерді атқаруда. Егістік алқаптары мен жайылымдарды артық ылғалдан немесе керісінше құрғашылықтан сақтандыру, мультитәуекел бағдарламалары бойынша ірі қараны, ұсақ мал, жылқы мен құсты сақтандыру бағдарламалары жұмыс істеуде. Аграрийлер үшін сақтандыру құны мемлекет бөлетін субсидия есебінен 50 пайызға төмендетіледі.

inform.kz
Ақмола облысында өтіп жатқан жыл сайынғы "Jana Dala/GreenDay 2022" Егістік күні көрме-көрсетілімі АӨК саласындағы озық үлгідегі технологиямен танысуға, отандық және шетелдік аграрийлерді өзара тәжірибе алмасып, іскерлік байланыстардың нығаюына септігін тигізетін тиімді алаң. Дәстүрлі шараға 5 мыңнан адам қатысып, 30-дан аса компания өз ауылшаруашылығы техникалары мен қондырғыларын іс жүзінде таныстырады. Одан бөлек түрлі семинарлар, дөңгелек үстелдері мен шеберлік сабақтары өтеді.
 
Анықтамалық ақпарат:
 
 "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ - "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымы. 2001 жылдан бастап агробизнесті дамыту үшін тиімді шартпен жеңілдетілген несие беріп келеді. Компанияның бағдарламаларымен www.agrocredit.kz сайтында танысуға болады. 
 

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