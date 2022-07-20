На ремонт школы в Аккольском районе из бюджета Акмолинской области выделено 293 млн тенге

КОКШЕТАУ. 19 ИЮЛЯ - На ремонт школы в Аккольском районе из бюджета Акмолинской области выделено 293,7 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочего визита в Аккольский район посетил общеобразовательную школу № 1 имени Петра Исакова.

По данным акимата Аккольского района, здание школы 1978 года постройки, капитальный ремонт здесь ведется впервые. Сообщается, что из областного бюджета на эти цели выделено 293,7 млн тенге. В следующем году планируется ремонт котельной и благоустройство территории школы.

Кроме того, аким области также оценил качество укладки асфальта на дорогах "умного города" - с этой проблемой жители Аккольского района обращались к нему во время отчетных встреч с населением.

Также в рамках рабочей поездки по району глава региона в сопровождении акима Аккольского района Юрия Курушина ознакомился с ходом капитального ремонта районного дома культуры 1971 года постройки.

В этом году в рамках национального проекта "Улттык рухани жангыру" из областного бюджета выделено 268,4 млн тенге. Учреждение культуры вскоре приобретет современный вид: к декабрю на его территории будет проложена брусчатка, обновятся фасад здания, сцена, зрительный зал, два хореографических зала, заменят системы освещения и водоснабжения", - сообщили в акимате.

Подчеркивается, что глава региона положительно оценил строительство туристического объекта - гостиничного лечебно-оздоровительного комплекса. Проект стоимостью 1,8 млрд тенге реализует на собственные средства ТОО "Sirius Plus".

Также сообщается, что завершить работы предприятие планирует в третьем квартале 2022 года. Аккольцы и гости города смогут отдыхать и оздоравливаться в красивом, уютном 5-этажном гостиничном комплексе.

В нем расположатся корпус для проживания, рестораны, административные и технические зоны, стандартные апартаменты и люкс-класса. А также предусмотрены банный комплекс, парковка на 10 мест, детская площадка и зона барбекю.

Ранее сообщалось, что на национальный проект "Улттык рухани жангыру" выделят из бюджета 119 млрд тенге.

Как вы понимаете, идеология - это специфическая сфера, продвижение которой всегда остается за государством. По сути, это вложение в сознание людей, отдача от которого будет проявляться практически во всех сферах жизнедеятельности общества: культуре, экономике, образовании и т.д.", - сообщила Аида Балаева.

По ее словам, львиная доля суммы, будет выделяться из республиканского бюджета - это 110 млрд, и 9 млрд - из местного бюджета.

Среди основных задач нацпроекта: продвижение национальных ценностей, развитие госязыка, популяризация отечественной культуры за пределами государства, профессиональный рост и общественное совершенствование молодежи. Особое внимание планируется уделить работе с молодежью категории Neet.

Также в Акмолинской области в рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" отремонтировано 5 объектов образования.

По данным управления образования региона, отремонтировано 4 школы и 1 организация дополнительного образования в 3 районах на сумму 1589,2 млн тенге.

Сообщается, что в текущем году в рамках "Ауыл - Ел бесігі" на проведение капитального ремонта 2 школ выделено 628 млн тенге.