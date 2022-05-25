В Акмолинской области объем производства колбасных изделий вырос на 31%
23.05.2022, 18:31 20381
КОКШЕТАУ. 23 МАЯ - В Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года объем производства колбасных изделий вырос на 31% и составил 1,2 тысячи тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В натуральном выражении произведено 25,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,2 тысячи тонн, рост на 31,0%", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области.
Отмечается, что загруженность мясоперерабатывающих предприятий в среднем составила 83,1% (в 2021 году - 83,3%).
Кроме того, сообщается, что объем производства обработанного молока составил 27,1 тысячи тонн, снижение на 17,2% к аналогичному уровню 2021 года, сливочного масла произведено 449 тонн, рост на 14,5%, сыра и творога - 263 тонны, снижение на 39,4%, кисломолочной продукции 2,3 тысячи тонн, рост на 2,3%.
Подчеркивается, что загруженность молокоперерабатывающих предприятий составила 59,3% (в 2021 году - 71,6%).
Также произведено растительного масла 4,8 тысячи тонн, снижение на 42,9 % к аналогичному периоду 2021 года.
Загрузка мощностей предприятий переработки масличных культур в среднем составила 29,3% (в 2021 году - 51,2%).
Произведено муки мелкого помола 77,9 тысячи тонн, рост на 63,0% к аналогичному периоду 2021 года. Загруженность предприятий по производству муки составила 29,4% (в 2021 году - 18,0%)", - отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области на складах социально-предпринимательской корпорации Kokske в настоящее время находится 78 тонн сахара.
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Российским туроператорам показали лучшие места отдыха курортов Бурабая и Зеренды
КОКШЕТАУ. 25 МАЯ - Российским туристическим операторам показали лучшие места отдыха казахстанских курортов Бурабая и Зеренды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Туристским информационным центром Visit Aqmola при управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области проведен информационно-рекламный тур для туркомпаний определенных территорий Российской Федерации, включая города Екатеринбург, Курган, Челябинск, Тюмень, Омск и др.", - сообщила пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа.
В управлении отметили, что данное мероприятие направлено на широкое ознакомление туркомпаний с лучшими местами отдыха курортов Бурабай и Зеренды.
Председатель Ассоциации развития туризма Курганской области Наталья Краснова подчеркнула, что российские туристы активно выбирают отдых именно в жемчужине Казахстана - живописной Боровской курортной зоне.
Также российская сторона уверенна, что информационно-рекламный тур способствует расширению линейки мест размещения еще более комфортными отелями. Буквально за год здесь открылись новые зоны отдыха, появились новые развлечения, которые приятно удивят зарубежных туристов.
Кроме того, в рамках инфотура прошла B2B встреча и презентация туристских возможностей Акмолинской области с участием представителей объектов отдыха региона.
Нам понравились новые отели, особенно Wyndham Garden Burabay, который поразил своей отельной базой, инфраструктурой внутри, а также новейшим медицинским оборудованием. Мы такого еще не видели, хотя инспектируем многие отели и санатории", - отметила директор турагентства Pegas Touristik Семикина Татьяна.
Как сообщили в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области, данное мероприятие позволяет гостям поделиться опытом и информацией с коллегами, презентовать свои туробъекты, достичь соглашений и договоренности на направление туристов в регион.
Ранее сообщалось, что Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов.
Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек).
В Акмолинской области на господдержку АПК выделено 32,4 млрд тенге
24.05.2022, 15:23 4511
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 24 МАЯ - В Акмолинской области на государственную поддержку АПК в 2022 году выделено 32,4 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы объем государственной поддержки отрасли АПК в 2022 году составляет 32,4 млрд тенге", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области.
-На субсидирование отрасли растениеводства выделено 12,1 млрд тенге (на повышение доступности СЗР - 8151,2 млн тенге, на субсидирование стоимости удобрений - 3171,4 млн тенге, на поддержку семеноводства - 789,0 млн тенге).
-Субсидирование на поддержку развития животноводства - 4,7 млрд тенге.
Отмечается, что поддержка развития животноводства осуществляется по двум направлениям: на повышение продуктивности и качества продукции животноводства, а также субсидирование племенного животноводства.
- На инвестиционные вложения и субсидирование переработки - 11,3 млрд тенге (инвестиционные вложения - 10 653,7 млн тенге, на субсидирование затрат перерабатывающим предприятиям - 697,8 млн тенге).
- Финансовое оздоровление и возмещение ставки вознаграждения по лизингу - 4,3 млрд тенге (финансовое оздоровление - 43,5 млн тенге, возмещение ставки вознаграждения по лизингу - 4279,8 млн тенге).
Ранее сообщалось, что депутаты предлагают создать в Казахстане государственные банки в сфере АПК, строительства и промышленности.
Предлагаем: кардинально усилить защиту прав и законных интересов вкладчиков, отказаться от выделения государственных средств для реализации госпрограмм и национальных проектов через коммерческие банки и квазигосударственные институты, создать в Казахстане государственные банки в сфере АПК, строительства и промышленности, приоритетом которых будет развитие экономики, а не спекуляции на валютной бирже и вклады в ноты Национального банка", - сообщил мажилисмен Айкын Конуров.
Также сообщалось, что по поручению главы государства МСХ подготовило предложения по корректировке системы субсидирования АПК.
Предложения в настоящее время рассматриваются созданной рабочей группой по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты сената и мажилиса парламента РК. В настоящее время состоялось четыре заседания рабочей группы", - сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
Акмолинскую область в прошлом году посетили более 1 млн туристов
19.05.2022, 16:35 21691
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 19 МАЯ - Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек)", - сообщила пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа.
По данным управления, культурно-исторический сегмент кластера представлен 900 памятниками. Кроме того, в области действуют 73 туристских маршрута.
Несмотря на последствия пандемийного бума, 2021 год для Акмолинской области ознаменовался значительным ростом количественных и качественных показателей развития туристской отрасли региона", - отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что общее количество мест размещения составляет 341 объект.
За 2021 год на 18% увеличилось количество койко-мест и составило 15,1 тысячи, это значит, что регион одномоментно может принять более 15,0 тысячи туристов", - проинформировали в ведомстве.
Также сообщается, что объем оказанных услуг местами размещения вырос на 64 % по отношению к прошлому году и составил 10,5 млрд тенге.
Количество мест размещения в курортных зонах увеличилось по сравнению с прошлым годом на 11,5% и составило 213 единиц с количеством номеров 3770 единиц и объемом оказанных услуг на 9,1 млрд тенге", - подчеркнули в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области.
Отмечается, что Щучинско-Боровская курортная зона - приоритетная территория для реализации туристского потенциала страны, которая включена в ТОП-10 карты туристификации Казахстана.
В 2022 году количество мест размещения в Щучинско-Боровской курортной зоне составляет 189 единиц с общей емкостью фонда 3233 номера с единовременной вместимостью 8584 койко-места", - добавили в управлении.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что имеющийся уже сейчас номерной фонд позволяет принять и обслужить в летний период около 1 млн человек.
Ранее сообщалось, что количество внутренних туристов в Казахстане за 9 месяцев превысило допандемийный уровень.
В рамках реализации госпрограммы развития туристской отрасли РК в 2019 - 2021 годах на реализацию 80 проектов было выделено 126,1 млрд тенге государственных инвестиций, в том числе в 2021 году профинансировано 39 проектов на сумму 59,8 млрд тенге. Осуществлено строительство и реконструкция порядка 250 километров автодорог до туристических дестинаций, 88 километра ливневых канализаций, 115 километров водоснабжения, 96 километров линий электропередачи, 147 километров газоснабжения, 69 километров канализационных сетей и других проектов сопутствующей инфраструктуры", - уточнила Актоты Раиымкулова.
Также в Казахстане в рамках развития внутреннего туризма выполняются социально значимые рейсы в такие туристические дестинации, как Туркестан, Алаколь, Балхаш, Щучинско-Боровская курортная зона.
Кроме того, в Казахстане популярные туристические маршруты будут охвачены метеорологическим мониторингом.
В пандемию резко возросло количество туристских фирм и отдельных активистов, стремящихся знакомить казахстанцев с красотами нашей страны. Развитие активного туризма в нашей стране повышает спрос на гидрометеорологическое обеспечение. Точность прогнозов и заблаговременность оповещения по осадкам и штормовым предупреждениям формирует доходы целых отраслей во внутреннем туризме", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Около 80 тонн сахара находится в стабфонде Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 18 МАЯ - В Акмолинской области на складах социально-предпринимательской корпорации Kokske в настоящее время находится 78 тонн сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На складах СПК Kokske сейчас находится 78 тонн сахара. Рассматриваются варианты закупа новой партии сахара к ягодному сезону, однако с учетом экономической ситуации на данном рынке высока вероятность, что цена на него будет уже выше", - сообщили в пресс-службе социально-предпринимательской корпорации Kokske.
В пресс-службе также напомнили, что сахар из стабилизационного фонда Акмолинской области реализуют в павильонах Kokshe Market по 340 тенге за килограмм.
Чтобы не допустить спекуляции, принято решение продавать по 2 килограмма сахара в одни руки. Из-за высокого спроса на данный продукт горожане активно раскупают сахар, занимая очередь едва ли не с шести часов утра. Среди покупателей - пенсионеры, домохозяйки, а также работники небольших пекарен и другие категории граждан", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того отмечается, что поставки сахара в павильоны Kokshe Market увеличат.
Однако нет сомнений, что и его будут разбирать с большой скоростью", - подчеркнули в СПК.
Сообщается, что продкорпорация в данное время ведет переговоры о закупке сахара в Индии, но оператор пока не определен и говорить о стоимости рано.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит на шесть месяцев запрет на вывоз сахара.
По информации председателя Нацбанка РК Галымжана Пирматова, годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%. Он уточнил, что наибольший вклад в годовой рост цен на продовольствие вносят сахар, капуста белокочанная, масло подсолнечное.
Кроме того, по данным аналитиков, в марте в среднем по РК килограмм сахара стоил 396 тенге. Всего за месяц продукт подорожал сразу на 33,2%, с начала года - на 36,1%, за год - на 50,2%.
Также в Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана предложили ряд мер по поддержке отечественных производителей сахара.
Ключевой проблемой отсутствия сахара отечественного производства является отсутствие сахарной свеклы. Причиной отсутствия сахарной свеклы является недостаточность орошаемых земель для ее выращивания, а также серьезные проблемы с водообеспечением свеклосеющих регионов. Мы рискуем столкнуться с повторением ситуации 2019 года. Поскольку и Российская Федерация, и Беларусь наращивают посевные площади сахарной свеклы, а Казахстан сокращает их", - рассказали в Казахстанской ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности.
В Акмолинской области прошел День призывника
27.04.2022, 19:25 27451
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 27 АПРЕЛЯ - Сегодня из региона в ряды Вооруженных сил отправляется еще одна команда призывников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Местом проведения стал Флагшток областного центра, где наряду с будущими защитниками Отечества собрались их родные и близкие, члены военно-патриотических клубов, ветераны Вооруженных сил, а также студенческая молодежь города, сообщает управление внутренней политики.
С приветственным словом выступил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
Наша армия отличается высоким уровнем боевой подготовки, качественным мобилизационным резервом, сетью национальных военных учебных заведений и необходимым материально - техническим обеспечением. Служба в рядах Вооруженных сил стала почетной обязанностью каждого казахстанца, нравственной школой патриотизма, основанной на героических традициях старших поколений. Желаю удачи молодым людям, отправляющимся исполнять свой воинский долг перед Родиной!" - отметил руководитель региона.
В ходе мероприятия благодарственными письмами акима Акмолинской области за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения был награжден ряд сотрудников департамента обороны, руководители военно-патриотических клубов, а также ветераны Вооруженных сил страны.
Также от имени руководителя области будущим защитникам родины вручены подарочные вещмешки с необходимым армейским набором.
Сегодняшний призыв считаю символичным, буквально через несколько дней наша страна будет отмечать 30-летие создания своих Вооруженных сил. Наши земляки достойно несут службу во всех подразделениях Вооруженных сил, опираясь на пример своих легендарных дедов", - поделился председатель Акмолинского областного филиала "Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан" Жанат Ережепов.
К слову, порядка двух тысяч акмолинцев несут службу по защите Отечества в рядах Вооруженных сил, а также в высших военных учебных заведениях обучаются более 50 жителей региона.
В Акмолинской области обсудили вопросы готовности к проведению весеннего сева
23.04.2022, 11:23 66721
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 АПРЕЛЯ - В Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Открывая встречу, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что президентом страны во время поездки в регион была поставлена стратегическая задача - сельское хозяйство должно получить новый импульс развития за счет применения новых технологий, автоматизации и цифровизации, сообщает управление внутренней политики региона.
В своем докладе заместитель акима Акмолинской области Галымжан Абдыкаликов отметил, что в текущем году область планирует провести яровой сев на площади 5,1 млн га с увеличением площади посева зерновых, зернобобовых и масличных культур.
Особое внимание спикер обратил на ключевых мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей. Одной из таковых является инвестиционное субсидирование и субсидирование ставок вознаграждения по лизингу техники.
В регионе за три года приобретено 6,1 тысячи единиц техники на сумму 148,5 млрд тенге. С начала 2022 года сельхозтоваропроизводителями области приобретено 371 единица сельхозтехники на сумму около 14,2 млрд тенге.
Одним из основных условий своевременного проведения посевной кампании является наличие ГСМ. Правительством страны для проведения посевной кампании на область выделено 72 тысячи тонн гарантированного дизельного топлива, или 95% от потребности.
Немаловажное значение для местных аграриев имеет вопрос субсидирования минеральных удобрений и пестицидов. В этом году из местного бюджета на субсидирование пестицидов выделено 10,5 млрд тенге.
Заместитель акима Акмолинской области подробно остановился и на развитии орошаемого земледелия региона.
На областном агросовещании выступили производственники и ученые, рассказавшие об особенностях проведения весенне-полевых работ нынешнего года. Неподдельный интерес у участников вызвали рекомендации ученых, которые изложил в своем докладе председатель правления ТОО "НПЦЗХ имени А.И. Бараева" Нурлан Серекпаев, приведший в кратком изложении зональные особенности возделывания сельскохозяйственных культур.
В завершении мероприятия Ермеком Маржикпаевым были даны поручения по своевременному проведению посевной кампании и решению проблемных вопросов в сфере сельского хозяйства и земельных отношений.
Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - заключил аким области.
К слову, в регионе самый большой зерновой клин в республике, ежегодно производится около четверти зерна страны. Местные аграрии ежегодно экспортируют свыше 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего, дальнего зарубежья и более 1 млн тонн реализуется в другие регионы республики.
Ранее была организована региональная специализированная выставка "Агро Кокшетау - 2022", на которой были представлены сельскохозяйственная техника, перспективные сорта зерновых, зернобобовых, масличных культур и др.
В Акмолинской области стартовал ежегодный региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022
20.04.2022, 11:46 30321
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области стартовала маштабная "олимпиада рабочих рук" - WorldSkills Aqmola - 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На днях в Акмолинской области стартовал VII региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022, в котором принимают участие более 300 участников. Возможность проявить свои способности имеет каждый студент колледжа, вуза или молодой специалист, соответствующий требованиям проекта, сообщает областное управление внутренней политики.
По информации управления образования, с каждым годом увеличивается и число участников, и количество номинаций регионального конкурса профессионального мастерства.
В этом году участники конкурса профессионального мастерства будут соревноваться по 66 компетенциям. Впервые представлены презентационные компетенции "Укладка напольных покрытий", "Управление экскаватором". В числе полюбившихся - инновационные "Сити фермер", "Smart агрономия", "Прототипирование", "Интернет вещей", "Информационные кабельные сети", "Предпринимательский вызов", "Технология промышленного дизайна" и другие", - отметили организаторы.
В УВП рассказали, что конкурс направлен на формирование механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по техническим профессиям на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.
Среди учащихся школ и организаций дополнительного образования набирает силу и чемпионат JuniorSkills в сфере искусства, дизайна и IT-направлений. С начала проведения чемпионата в стране акмолинцы завоевали 27 золотых, 13 серебряных, 21 бронзовую медаль, 27 медальонов совершенства и представляли Казахстан в составе национальной сборной на международных чемпионатах в Бразилии, Арабских Эмиратах, Венгрии, Российской Федерации и Австрии", - поделились в ведомстве.
В управлении добавили, что впервые в Казахстане чемпионат по рабочим профессиям был проведен в 2015 году, с того времени Акмолинская область активно участвует в движении WorldSkills и входит в тройку лидеров по республике. В 2015 году в региональном чемпионате WorldSkills приняли участие 42 участника по 6 компетенциям.
Языковой клуб "Тілдесейік, достар!" открылся в Кокшетау
18.04.2022, 18:02 31116
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 18 АПРЕЛЯ - В Кокшетау теперь все желающие могут овладеть казахским языком по инновационной методике. Языковой клуб "Тілдесейік, достар!" провел первое занятие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основная идея клуба - изучение казахского языка не с помощью педагогов, а в неформальном кругу друзей и знакомых. Знающий помогает начинающему, не дидактическими материалами, а простым общением и искренним желанием помочь, сообщает управление внутренней политики региона.
По словам преподавателя областного учебно-методического центра по развитию языков Мадины Кокеновой, количество желающих изучать казахский язык растет с каждым днем.
Особенность нашего клуба - владение языком без всякой грамматики, только через общение. Развитие произношения и аудирования с просмотром различных видеороликов. Занятия проводятся на бесплатной основе как в групповой, так и в индивидуальной форме. Главное - желание обучаемых",- рассказала Кокенова.
Помимо общения слушателей знакомят с древними традициями и обычаями казахов, учат составлению небольших диалогов и выполнению языковых упражнений.
Отметим, что участникам не мешает и разница в возрасте - самому пожилому члену клуба 63 года, самому младшему - 15 лет.
Узнала про курсы через социальные сети. Я бабушка продвинутая и хочу знать казахский язык, чтобы могла своих внуков обучать. Мне очень понравилось, буду постоянно ходить", - поделилась 62-летняя жительница областного центра Галия Боскина.
К слову, инициатором курсов является областное управление внутренней политики в рамках реализации государственной программы реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 - 2025 годы.
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