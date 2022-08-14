В Акмолинской области в отрасли стройиндустрии функционируют свыше 100 предприятий

КОКШЕТАУ. 12 АВГУСТА - В Акмолинской области в отрасли стройиндустрии области успешно функционируют свыше 100 предприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным НПП "Атамекен" Акмолинской области, на сегодня заключено более 160 контрактов и лицензий на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых.

С 2010 года в отрасли реализовано более 50 крупных и средних проектов с объемом инвестиций свыше 100 млрд тенге. Создано более 3 тысяч постоянных рабочих мест. Из них по программе индустриализации запущено 25 проектов стоимостью свыше 90 млрд тенге", - проинформировали в палате предпринимателей региона.

На сегодня строительный сектор является одним из основных драйверов региональной экономики, его доля в ВРП по итогам 2021 года составила 6,6%, объем строительных работ превысил 163,3 млрд тенге, ИФО - 110 %.

Как отметили в НПП "Атамекен", каждое второе воскресенье августа в Казахстане отмечается День строителя. Свой профессиональный праздник отмечают все, кто имеет отношение к проектированию зданий, их возведению, обслуживанию и ремонту - проектировщики, инженеры, монтажники, штукатуры, каменщики, руководители рабочих бригад и весь персонал, который задействован в этой отрасли.

Поздравляя представителей отрасли с предстоящим профессиональным праздником, директор региональной палаты Ерканат Мусылманбек подчеркнул, что эта профессия на сегодня является одной из самых почетных и востребованных.

От вашего созидательного труда зависит качество жизни людей и динамичное развитие экономики страны. Благодаря усилиям работников строительной отрасли сдаются в эксплуатацию самые разные объекты, в первую очередь жилищного, социально-культурного назначения. Желаю вам неутомимой энергии, оптимизма, плодотворной работы, здоровья, и благополучия!" - подчеркнул руководитель РПП.

Сообщается, что при региональном совете постоянно действует комитет строительства, производства строительных материалов и ЖКХ, члены которого аккумулируют и осуществляют поиск решения проблемных вопросов в сфере строительства.

Благодарственными письмами и памятными статуэтками в этот день были награждены руководители и представители ТОО "Строй тех IС", TAU PROJEKT, "Кокшетау Жолдары", "Комплект Азия Сервис", "Кокшетау горсельпроект", "Алуа-Строй" и другие.

Ранее сообщалось, что в регионе благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор.

Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей".

Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные. Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.

Кроме того, в Акмолинской области в рамках ГЧП планируют реализовать проекты на 19 млрд тенге.

По данным управления экономики и бюджетного планирования региона, в целом по области на различных этапах реализации находятся 76 проектов на общую стоимость 30,3 млрд тенге, из них подписаны договоры по 67 проектам ГЧП общей стоимостью 11,7 млрд тенге.

Отмечается, что наибольшее количество проектов приходится на сферу образования - 59 проектов, или 77,6%.

Удельный вес сферы здравоохранения составляет 7,9%, или 6 проектов, на сферу транспорта и ЖКХ приходится по 5 проектов, удельный вес каждой сферы - 6,6%, сфера природоохраны составляет 1,3%, или 1 проект", - проинформировали в управлении.