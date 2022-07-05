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В Акмолинской области выпускают 32 тысячи тонн теплоизоляции

04.07.2022, 13:06 1901
КОКШЕТАУ. 4 ИЮЛЯ - На Макинском заводе теплоизоляции рассказали об особенностях и перспективах производства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время производительность завода оценивается в 32 тысячи тонн качественной теплоизоляции в год, то есть 5 тонн в час. Кроме того, руководство планирует увеличивать мощность и объемы производства. 
 

Особенность нашего предприятия в том, что у нас в основном все специалисты молодые, средний возраст 25-26 лет. Руководство делает основной упор на обучение и поддержку молодежи", - сообщил начальник цеха Макинского завода теплоизоляции Айдос Айданов.

 
Крупнейшее предприятие в Казахстане по производству теплоизоляционных материалов было введено в эксплуатацию в 2019 году в городе Макинске. Инвестирует в производство АО "Baiterek Venture Fund", стоимость проекта составила 6,77 млрд тенге. 
 

Это производство запустилось в 2015 году, со многими усилиями, проблемами, но запустилось. Приехали специалисты из других стран, из России в основном. Помогли и обучили. Вместе подняли предприятие. В 2020 году мы вышли на полную мощность. Таких предприятий не так уж и много. Если я не ошибаюсь, четыре, а наше является основным. Здесь работают порядка 200 человек", - проинформировал Айдос Айданов. 

 
Основной продукт завода - это каменная вата, огнеупорная, жаростойкая. Она применяется в производстве панелей, фасадов на кровлю, в строительстве многоэтажных домов. Поставки МЗТИ осуществляются на внутреннем рынке страны, а также экспортируются в Россию, Кыргызстан и Узбекистан.
 

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В Акмолинской области объем промышленной продукции вырос до 543 млрд тенге

04.07.2022, 11:57 2346
В Акмолинской области объем промышленной продукции вырос до 543 млрд тенге
КОКШЕТАУ. 4 ИЮЛЯ - В Акмолинской области объем промышленной продукции возрос на 9% и составил 543 млрд тенге, заняв вторую строчку в рейтинге страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным акимата Акмолинской области, в регионе по итогам 5 месяцев 2022 года сохраняется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. 
 
Подчеркивается, что за отчетный период по темпам развития промышленности, инвестиций в основной капитал, сектора строительства и уровню инфляции регион вошел в первую пятерку, отрасль обрабатывающей промышленности - на 6-й позиции по стране. 
 
Кроме того, положительный рост также демонстрируют сельское хозяйство, торговля и средняя заработная плата.
 

Объем промышленной продукции возрос на 9% и составил 543 млрд тенге, заняв вторую строчку в рейтинге страны. Увеличению показателя способствовали рост объема производства в обрабатывающей промышленности на 7% в металлургии - увеличение объемов золота на 6%, в химической промышленности увеличились объемы производства этилового спирта на 35,4%, пестицидов - на 7,4%. В разрезе регионов наибольший рост ИФО отмечен в Коргалжынском, Шортандинском, Бурабайском районах и городе Косшы", - проинформировал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Канат Дузелбаев. 

 
Также сообщается, что в сельском хозяйстве в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 0,5%.
 

В отрасли животноводства показатели достигнуты за счет роста поголовья КРС на 1,7%, овец, коз - на 3,5%, лошадей - на 7%, производства мяса - на 0,8 и молока - на 0,5%. Наибольший рост производства в отрасли зафиксирован в Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском районах и в городе Косшы", - заявили в акимате региона.

 
Благодаря государственной поддержке в области увеличены субъекты малого и среднего бизнеса до 50,4 тысячи. 
 
Также на заседании руководитель областного ведомства доложил о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Сформирован запас товаров в объеме 2,2 тысячи тонн, в рамках оборотной схемы - 908 тонн продукции.
 
Кроме того, в акимате напомнили, что товары стабфонда реализуются в 4 социальных магазинах KOKSHE MARKET, в 5 магазинах и 8 супермаркетах "Инмарт" областного центра и в Аккольском, Есильском, Ерейментауском, Жаксынском и Атбасарском районах по сниженным ценам, планируется расширить географию поставок в другие районы области. 
 
По данным акимата Акмолинской области, по итогам социально-экономического развития за январь-май 2022 года в разрезе основных семи показателей положительный рост наблюдается в Шортандинском, Аршалынском районах. Шесть показателей исполнены в Аккольском, Астраханском и Ерейментауском районах. Не выполнили показатели Биржан Сал и Жаркаинский районы. 
 

Учитывая итоги 5 месяцев, областным управлениям совместно с акиматами регионов необходимо провести детальный анализ по всем показателям, проанализировать все отстающие позиции регионов", - подчеркнул аким Ермек Маржикпаев. 

 
Также в Акмолинской области развивается сфера здравоохранения. 
 
По информации руководителя управления здравоохранения Наримана Сыздыкова, в отрасли продолжается планомерная работа по улучшению медицинской помощи и доступности медицинских услуг.
 

С целью снижения дефицита врачебных кадров ежегодно выделяются 35 грантов на обучение в резидентуре, 50 грантов на обучение по специальности "общая медицина", для медицинских работников среднего звена выделяется 190 грантов за счет местного бюджета, 20 грантов республиканского бюджета, 50 грантов по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", - проинформировал глава управления здравоохранения области. 

 
Также сообщается, что поэтапно повышается и заработная плата медработников - в среднем на 30% у врачебного персонала, на 20% у среднего медицинского персонала и на 15% у младшего персонала. 
 
Приняты меры для мотивации кадров: социальная поддержка медиков путем предоставления служебных квартир, сооплаты арендных платежей, выделения мест в детских садах, трудоустройства супруги/супруга и прочие. Увеличены выплаты подъемных молодым специалистам (врачам) до 1,5 млн тенге для городов районного и областного значения и до 2,5 млн тенге в сельской местности.
 
Кроме того, в области оказывается поддержка в рамках проекта "С дипломом в село" в виде единовременных выплат и бюджетного кредита на приобретение жилья. Молодые врачи обеспечиваются жильем. Строится дом в областном центре, в Егиндыкольском районе проведен капитальный ремонт общежития, в Атбасарском районе одно из пустующих зданий перепрофилировано также под общежитие. Построен жилой дом в Жаксынском районе. 
 
Ранее сообщалось, что по итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития.
 
Кроме того, созданы более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 5 тысяч постоянных. Уровень безработицы - 4,8%. Цены на товары первой необходимости находятся на постоянном контроле.
 
Также в Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года произведено промышленной продукции в действующих ценах на 430,6 млрд тенге, что к уровню января-апреля 2021 года составило 109,6%. 
 
Сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции.
 
Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%.
 
Также, по данным акимата региона, за период с января по апрель 2022 года объем производства колбасных изделий вырос на 31% и составил 1,2 тысячи тонн.
 

В натуральном выражении произведено 25,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,2 тысячи тонн, рост на 31,0%", - сообщается в документе.

 

Ақмола облысында экологиялық таза биоотын өндіріледі

28.06.2022, 16:37 8646
Ақмола облысында экологиялық таза биоотын өндіріледі
Фото: inform.kz
КӨКШЕТАУ. 28 МАУСЫМ - Ақмола облысында Қазақстанда салынып жатқан биоотын өндіретін алғашқы зауыттың тасын қалау рәсімі өтті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Ақмола облысы Зеренді ауданы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
 

Armandastar ЖШС отын брикеттерін өндіретін көпсалалы зауытының құрылыс алаңында Қазақстанда салынып жатқан зығыр сабанынан экологиялық таза жоғары энергетикалық биоотын өндіретін алғашқы зауыттың тасын қалау рәсімі өтті", - деп хабарлады Зеренді ауданы әкімдігінің баспасөз қызметі.

 
Ведомствоның мәліметінше, рәсімге Германия Федеративтік Республикасының Қазақстандағы елшісі Моника Иверсен және Amandus Kahl неміс компаниясының Берманн Ячим Герг Отто атынан құрал-жабдықтарды жеткізуші қатысты.
 
Бұл жобаны іске асыру жасыл алқаптарды кесуден сақтауға айтарлықтай үлес қосатыны атап өтілді.
 

Халыққа биоотындағы көмір мен отынның баламасы, сондай-ақ қазақстандық өнімнің еуропалық нарыққа шығуы (жылына 70 000 мың тонна көлемінде) ұсынылады", - деп толықтырды әкімдіктің баспасөз қызметі.

 
Бұған дейін хабарланғандай, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің студенттері тамақ дайындағаннан кейін қалған өсімдік майынан биоотын жасады.
 
Сонымен қатар, өткен жылы көкшетаулық студент халықаралық стартап-жобалар байқауында жеңіске жетті. Жас жігіт "Таза сутегімен жұмыс істейтін қозғалтқыш" жобасын ұсынды.
 

В Акмолинской области индекс промышленного производства составил 109%

28.06.2022, 16:06 9771
В Акмолинской области индекс промышленного производства составил 109%
КОКШЕТАУ. 28 ИЮНЯ - В Акмолинской области за период с января по май 2022 года индекс промышленного производства составил 109%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Индекс промышленного производства составил 109% (543,4 млрд тенге), сельского хозяйства - 100,5% (120,1 млрд тенге), инвестиций в основной капитал - 127,6% (181,1 млрд тенге), строительных работ - 136% (38,5 млрд тенге). Объем введенного жилья возрос на 1,2% (242,6 тысячи квадратных метров)", - сообщили в управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области. 

 
Кроме того, по данным управления, за май текущего года индекс потребительских цен составил 108,2% (3-е место; по РК - 108,8%), в том числе по продовольственным товарам - 112,5% (2-е место; по РК - 113,5%). 
 
Создано 8148 новых рабочих мест (46,2% к плану на год; план - 17 649 мест), в том числе постоянных - 4808 (45,4% к плану на год; план - 10 590 мест). Уровень безработицы - 4,8% (за I квартал 2022 года). 
 

Средняя заработная плата увеличилась на 22%, до 225 тысяч тенге (январь-март 2022 года). Реальный рост доходов населения составил 5,4% (135,3 тысячи тенге за IV квартал 2021 года)", - добавили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в январе-апреле в Акмолинской области промпроизводство выросло на 9,6%. 
 

Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 районах области, снижение - в Егиндыкольском (85%), Биржан сал (93,7%), Зерендинском (95,3%) и Астраханском (97,9%) районах и городе Кокшетау (85,6%)", - информирует АО "НК "Kazakh Invest". 

 
Кроме того, сообщатся, что по объему промышленного производства наибольший удельный вес в области занимают предприятия Буландынского, Зерендинского, Шортандинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска, которые произвели 80,6% областного объема промышленной продукции. 
 
Отмечается, что в городе Кокшетау за счет снижения производства комбайнов и тракторов индекс промышленного производства (ИПП) составил 85,6%.
 

В Акмолинской области город Косшы получит газ в 2024 году

27.06.2022, 18:57 20421
В Акмолинской области город Косшы получит газ в 2024 году
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - В Акмолинской области город Косшы, поселки Караоткель и Коянды получат газ в 2024 году, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По газификации пригорода Нур-Султана (проводится. - Прим. ред.) большая работа. Вы знаете прекрасно, что 2 года назад шла реализация магистрального газопровода "Сарыарка-1". Это из Кызылординской области через город Караганду в Акмолинскую область. Вот Аршалынский район, о котором мы сегодня много говорили, там практически… у нас там 13 проектов, которые охватывают 20 населенных пунктов. Порядка 20 тысяч человек будет обеспечено газом. В этом году мы уже в 12 населенных пунктах этот газ дадим, Аршалынского района. Перспектива в Целиноградском районе: Коянды, Косшы, Караоткель (...) Северная сторона нашей столицы, она получит газ в 2024 году", - сообщил Ермек Маржикпаев, отвечая на вопрос журналиста агентства. 

 
По его словам, в городе Кокшетау газификацией занимаются 3 компании: ИП "Джуркин", "КазТрансГаз" и "ГазКызмет".
 

По "ГазКызмету" есть определенные вопросы. Он у нас порядка 40-45 домов обеспечивает газом. В прошлом году этой компании мы поставили порядка 75 тысяч тонн сжиженного газа", - добавил глава региона.

 

Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости

27.06.2022, 18:40 20746
Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал о мерах регулирования цен на продукты питания первой необходимости в регионе, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Очень много зависит от мировых колебаний на самом деле. Скажем так, мы ведем большую работу по сдерживанию этих цен. Вы сами являетесь свидетелями того, сколько мы проводим ярмарок в год. Порядка 50 ярмарок мы проводим. Вот буквально за 5 месяцев мы реализовали продукции почти 500 млн тенге. Это очень много. Это не только в областном центре, но и в районных центрах мы эту работу делаем"- сказал Ермек Маржикпаев, отвечая на вопрос журналиста агентства. 

 
Также он подчеркнул, что в области работает СПК (социально-предпринимательские корпорация), где на сегодня аккумулировано порядка 3 млрд тенге. 
 

Буквально недавно мы туда, скажем так, еще добавили 700 млн тенге для того, чтобы сдерживать цены на социально значимы продукты питания. Сегодня, видите, у нас в Кокшетау есть сахар. Условно по 470-500 тенге. Возможно, есть очереди, но он есть, самое главное. Мы реализовываем в наших магазинах KOKSHE market, других наших торговых точках", - проинформировал аким Акмолинской области.

 

Ежегодно в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья из Акмолинской области экспортируется более 2 млн тонн зерна

27.06.2022, 18:00 19936
Ежегодно в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья из Акмолинской области экспортируется более 2 млн тонн зерна
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - Акмолинская область - один из основных сельскохозяйственных регионов, ее доля в валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 10%, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это самый большой зерновой клин в республике, мы ежегодно производим около четверти зерна страны, полностью обеспечиваем внутреннюю потребность в зерне, семенах и кормах для животных. Ежегодно экспортируем более 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего и дальнего зарубежья", - цитирует служба центральных коммуникаций акима региона Ермека Маржикпаева. 

 
Говоря о производстве зерна, глава области отметил, что большое внимание уделяется его основной составляющей - техническому оснащению. С начала года агроформированиями области приобретено 727 единиц сельскохозяйственной техники стоимостью 21 млрд тенге.
 

Ақмола облысының 130 кәсіпорны елорда нарығына өнім жеткізеді

27.06.2022, 17:01 17541
Ақмола облысының 130 кәсіпорны елорда нарығына өнім жеткізеді
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Азық-түлік белдеуін дамыту шеңберінде 300 шақырымдық аймақ анықталды, оған облыстың барлық 20 өңірі кірді. Бұл туралы есеп беру кездесуінде өңір басшысы Ермек Маржықпаев айтып берді, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 
Аумақтық-географиялық орналасуын ескерсек, Ақмола облысы Нұр-Сұлтан қаласының айналасында азық-түлік белдеуін қалыптастыратын негізгі субъект болып табылады.

Қазіргі уақытта облыстың 130 кәсіпорны ауылшаруашылық өнімдерін жеткізумен айналысады. 
 

Олар өз өнімдерін елорданың Магнум, Астықжан, Смолл сияқты 44 ірі сауда нүктесіне және Еуразия, Әлем, Шапағат базарларына жеткізеді. Сондай-ақ өңірдің ірі ауылшаруашылық тауар өндірушілері өз өнімдерін сататын "Ақмол" дүкендер желісі жұмыс істейді. Жыл басынан бері 62 мың тонна сүт өнімдері, 14 мың тонна ет және ет өнімдері, 105 млн дана жұмыртқа жеткізілді. Жалпы, өңірде орта мерзімді перспективаға 266 млрд теңгеге 48 жаңа инвестициялық жоба қабылданды. Оларды іске қосу өсімдік майы өндірісін 3,5 есеге, көкөністерді жылыжай өндірісін 3 есеге, сүт-тауар фермаларындағы сүтті 1,5 есеге, барлық түрдегі етті 25%-ға, ұн мен жарма өнімдерін 20%-ға арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 5,5 мың тонна балық пен форель және бекіре уылдырығын шығару жолға қойылады", - деді әкім.

 

Ақмола облысында соңғы үш жылда алты дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынды

27.06.2022, 16:56 17736
Ақмола облысында соңғы үш жылда алты дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынды
Фото: ОКҚ
КӨКШЕТАУ. 27 МАУСЫМ - Соңғы үш жылда алты дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Ақммола облысының әкімі Ермек Маржықпаев мәлім етті, деп хабарлайды KAZAKHSTAN TODAY Орталық коммуникациялар қызметіне сілтеме жасап.
 

Облыс орталығында жеңіл атлетика манежі мемлекеттік меншікке қайтарылып жөнделді, мұз айдыны спорт кешенінің құрылысы басталды. Ерейментау қаласында екі жүзу бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталуда. Бурабай ауданының Мәдениет және Жақсы ауданының Жақсы ауылдарында спорт кешендері салынып жатыр. Қорғалжын ауданында дене шынықтыру-сауықтыру кешені, Щучинск қаласында спорт сарайының құрылысы жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыс одан әрі жалғасын табады", - деді әкім.

 

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