В столице выявлены финансовые нарушения на 107,9 млрд тенге

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане выявлены финансовые нарушения на 107,9 млрд тенге. Об этом рассказал председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства маслихата города Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

И. Акпомбаев рассказал, что в 2020 году были подведены итоги 12 аудиторских мероприятий на 68 объектах с общей суммой охвата 575,3 млрд тенге.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 107,9 млрд тенге", - цитирует Акпомбаева МИА "Казинформ" .

Он также уточнил, какие нарушения были выявлены в ходе проверки.

Финансовые нарушения составили 28,5 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов составили 27,8 млрд тенге, неэффективное планирование - 51,7 млрд тенге, или 47,9%. Также выявлены нарушения процедурного характера - 1553 единицы и системные нарушения - 479 единиц", - проинформировал спикер.

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