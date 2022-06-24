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Заложенную и не проданную за 3 года землю будут изымать у казахстанских банков и МФО

23.06.2022, 18:24 2116
Заложенную и не проданную за 3 года землю будут изымать у казахстанских банков и МФО
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - У казахстанских банков и микрофинансовых организаций будут изымать заложенную и не проданную за три года землю, заявила сегодня в сенате председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. 
 

Предусматривается установление предельного срока в три года для нахождения на балансах банков и микрофинансовых организаций взысканного имущества, то есть имущества, перешедшего в собственность банка", - сказала Абылкасымова, комментируя законопроект "По вопросам развития рынка стрессовых активов".

 
По ее словам, ограничение будет стимулировать банки и МФО ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот. 
 

При этом установленные Земельным кодексом нормы, касающиеся земельных участков, и сроки принудительного изъятия сохраняются", - добавила Абылкасымова. 

 
Ранее сообщалось, что у банков будут изымать неиспользуемые земли сельхозназначения. 
 

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Доллар за сутки подорожал почти на 11 тенге

23.06.2022, 17:03 2586
Фото: telegram/Нацбанк РК
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Национальный банк Казахстан опубликовал курсы валют на 24 июня, согласно которым доллар за сутки подорожал на 10,7 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Если на сегодняшний день официальный курс американской валюты составлял 454,11 тенге, то на завтра он составляет уже 464,81 тенге, сообщили в Нацбанке
Итого за два дня доллар подорожал сразу на 16,88 тенге. 
 
Евро тоже подорожал сразу на 11 тенге. Анонсированный курс на завтра - 488,79 тенге против сегодняшнего 477,68 тенге за евро. 
 

 

Департамент экономических расследований по Алматы проводит проверку заявления о рейдерском захвате ТОО

21.06.2022, 08:48 8386
Департамент экономических расследований по Алматы проводит проверку заявления о рейдерском захвате ТОО
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 21 ИЮНЯ - Департамент экономических расследований по Алматы проводит проверку заявления о рейдерском захвате ТОО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

17 июня 2022 года из прокуратуры Алматы в департамент экономических расследований по г. Алматы поступило заявление гр. Какенова Н. о рейдерском захвате ТОО "KARUAN". Доводы, указанные в заявлении, подлежат проверке, по результатам которой будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
Отмечается, что иная информация разглашению не подлежит. 
 

Курс доллара снизился на 3,65 тенге

20.06.2022, 17:54 11256
Курс доллара снизился на 3,65 тенге
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 443,26 тенге, снизившись на 3,65 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс евро составляет 470,53 тенге. Средневзвешенный курс рубля составил 7,90 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 443-448 тенге.
 

Нацбанк Казахстана запустил систему мгновенных платежей

20.06.2022, 16:59 11696
Нацбанк Казахстана запустил систему мгновенных платежей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Национальный банк Казахстана сообщает о запуске в промышленную эксплуатацию модернизированной платформы системы мгновенных платежей (СМП) для проведения мгновенных переводов и платежей между клиентами разных банков в режиме 24/7, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Система разработана с целью предоставить потребителям финансовых услуг удобный и простой платежный онлайн-сервис с применением инструментов оплаты вне зависимости от обслуживающего банка. Функционал системы позволяет осуществлять переводы по номеру мобильного телефона и платежи по QR-коду между клиентами разных банков. СМП станет основой для развития и расширения спектра предоставляемых финансовыми институтами цифровых сервисов.
 
Запуск сервисов осуществляется в два этапа:
 
- первый этап - переводы физических лиц по номеру телефона (P2P-переводы);
 
- второй этап - безналичные платежи посредством QR-кода (по национальному стандарту QR-кода) и реализация новых сценариев оплаты в пользу торговых организаций, включая платежи по запросу.
 
Клиенты будут проинформированы о доступности сервисов своим обслуживающим банком. Для переводов по номеру телефона отправителю денег будет достаточно ввести в мобильном приложении своего банка - участника СМП номер мобильного телефона получателя, указать сумму перевода и банк получателя. После инициирования перевода зачисление денег получателю на его счет в банке - участнике СМП происходит мгновенно. Тарифы на услуги P2P-переводов для своих клиентов банки устанавливают самостоятельно.
 
На сегодня соглашения об участии в СМП заключили 9 банков второго уровня, из которых 4 банка уже открыли доступ к СМП своим клиентам, а 5 банков находятся на стадии подключения. Новая услуга появится в мобильных приложениях этих банков по мере отладки внутренних процессов.
 
Планируется постепенное подключение к СМП и других казахстанских банков с учетом согласованного графика, отметили в Нацбанке.
 

Стал известен курс тенге на выходные

17.06.2022, 17:33 19161
Стал известен курс тенге на выходные
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 446,91 тенге (+4,59 тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс рубля вырос до 7,92 тенге (+0,12). Средневзвешенный курс евро составил 470,53 тенге (+7,86).
 
В обменниках доллары покупают/продают по 447-452 тенге.
 

В Алматы изымают автомобили у должников по налогам

17.06.2022, 16:58 19591
В Алматы изымают автомобили у должников по налогам
Фото: kolesa.kz/Алмаз Толеке
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В Алматы стартовала акция "Город без налоговой задолженности". Целью акции является принудительное взыскание налоговой задолженности по автотранспортным средствам, сообщили в департаменте госдоходов по городу Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках акции департаментом государственных доходов по Алматы совместно с департаментом полиции Алматы и частными судебными исполнителями проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых автомобили должников устанавливаются с помощью видеокамер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности. За два часа работы более десяти машин с общей задолженностью 11 млн тенге водворены на штрафстоянку.
 
По данным департамента, на сегодняшний день по городу задолженность по налогу на транспортные средства составляет более 5 млрд тенге, при этом основная часть из этой суммы приходится на владельцев авто с большими объемами двигателя - свыше 4 тысяч куб. см.
 
Следует отметить, что проверить и оплатить налоговую задолженность можно с помощью мобильного приложения е-Salyq Azamat, приложений банков второго уровня, на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz либо через единый контакт центр 1414/3.
 
Во избежание неприятных ситуаций, а также издержек по оплате услуг судебных исполнителей и штрафстоянки департамент государственных доходов по Алматы призывает автовладельцев погасить налоговую задолженность.
 

Казахстанским БВУ могут разрешить вывезти российские рубли

15.06.2022, 18:42 23766
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Национальный банк РК сообщил о разработке проекта постановления правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности РК", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время в банках второго уровня наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из Казахстана, сообщает пресс-служба НБ РК.
 
Проектом предусматривается разрешение на вывоз в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня в период с 15 июля по 31 августа 2022 года. При этом сумма должна быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня 2022 года. Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов. 
 

В каких ведомствах Казахстана больше всего неосвоенных бюджетных средств

14.06.2022, 10:32 28086
В каких ведомствах Казахстана больше всего неосвоенных бюджетных средств
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В ходе заседания правительства заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, в каких ведомствах РК больше всего неосвоенных бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В государственный бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 6 трлн 554 млрд тенге, или план (6 125 млрд тенге) исполнен на 107%. В республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило более 4,4 трлн тенге, или план исполнен на 100,9%. План по доходам перевыполнен на 41 млрд тенге, из них налоги - на 11 млрд тенге, неналоговые - на 29 млрд тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДС на ТВП (54 млрд тенге)", - сказал глава Минфина.

 
По его словам, перевыполнение плана обусловлено увеличением сумм оборотов по реализации товаров, работ и услуг за 4 месяца т.г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24,4%.
 
План не исполнен по КПН (33 млрд тенге), НДС на импорт (11 млрд тенге) и ЭТП на сырую нефть (9 млрд тенге).
 
По КПН план не исполнен в связи с уменьшением сумм авансовых платежей по 648 крупным налогоплательщикам (36,1% из 1796 плательщиков КПН в РБ) на 48%, или на 46 млрд тенге.
 
Основной причиной неисполнения плана по НДС на импорт является снижение объема импорта из третьих стран.
 
Неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано с уменьшением фактической ставки на сырую нефть от прогнозного показателя в среднем на 5,5% (или с $90 до $85) за баррель сырой нефти и изменением курса тенге к доллару США (прогноз - 460 тенге, факт - 449,8 тенге).
 
Доходы местных бюджетов исполнены на 122% и составили 2 трлн 154 млрд тенге.
 
План перевыполнен на 388 млрд тенге, из них по налогам - на 351 млрд тенге.
 
Планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за исключением Туркестанской области (4 млрд тенге).
 
Кроме того, министр сообщил, что расходы государственного бюджета исполнены на 98,5%, республиканского - на 99,1%, местных бюджетов - на 98,3%.
 
По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 6,9 трлн тенге. 
 
Неисполнение составило 65 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия. 
 
Не освоено 58 млрд тенге. 
 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, экологии, геологии и природных ресурсов. Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур и процедур заключения договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, позднее представление счетов к оплате", - сообщил Ерулан Жамаубаев.

 
По его информации, расходы местных бюджетов составили 3,5 трлн тенге. Не исполнено 61 млрд тенге.
 
В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 июня им выделено 933 млрд тенге. Из них освоено 98,2%. 
 
Не исполнено 17 млрд тенге, в том числе экономия - 4 млрд тенге, не освоено - 13 млрд тенге.
 
Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Нур-Султане, Мангистауской, Алматинской и Кызылординской областях.
 
Основные причины неосвоения: непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.
 

За 5 месяца текущего года камеральным контролем охвачено 328,5 тысячи процедур государственных закупок на сумму более 5,3 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 26 145 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений", - проинформировал Ерулан Жамаубаев.

 
Проведено 957 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,9 трлн тенге (1885 млрд тенге) бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 80 млрд тенге.
 
Нарушения устранены на 71 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.
 
Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 817 рекомендаций.
 

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 721 объекта (с учетом 51 объекта, предусмотренных к реализации в периметре материнских компаний). За отчетный период из общего количества 670 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 227 объектов на сумму 61 млрд тенге. 40 объектов находятся на торгах. 36 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию. 162 объекта находятся на предпродажной подготовке. 205 объектов предлагаются к исключению из комплексного плана в рамках работы комиссии по демонополизации экономики на предмет недопущения появления новых частных операторов", - уточнил глава ведомства. 

 

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