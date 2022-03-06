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Курс доллара превысил 501 тенге на торгах

05.03.2022, 11:09 9131
Курс доллара превысил 501 тенге на торгах
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос до 501,64 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно данным KASE, американская валюта подорожала на 1,92 тенге - до 501,64 тенге за доллар.

Казахстанские обменные пункты продают доллар в среднем по 520 тенге.
kurs.kz
kurs.kz

Напомним, вчера, 5 марта, курс доллара по итогам торгов вырос на 3,59 тенге, составив 497,02 тенге. Обменные пункты продавали доллар по 505-508 тенге.

 

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Заместителем председателя правления БРК избрана Ботагоз Абишева

05.03.2022, 15:41 6896
Заместителем председателя правления БРК избрана Ботагоз Абишева
Фото: twitter/БРК
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Заместителем председателя правления АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") избрана Ботагоз Абишева, ранее занимавшая должность управляющего директора БРК. Соответствующее решение принял cовет директоров банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ботагоз Абишева в новой должности будет курировать вопросы организации и координации работы с международными инвестиционными банками, инвесторами, кредиторами банка, а также осуществлять руководство и контроль деятельности БРК по вопросам бюджетного планирования и учетной политики, операционной деятельности, установления корреспондентских отношений с финансовыми организациями, стратегии и корпоративного развития, связи с общественностью",- сообщили в пресс-службе банка.

 
Ботагоз Абишева родилась 2 сентября 1976 года.
 
В 1993-1997 годах обучалась в Казахстанском институте правоведения и международных отношений (КИПМО) по специальности "международное право".
 
В 2013-2014 годах продолжила обучение в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли по специализации "финансы", где в 2018 году получила степень магистра экономических наук.
 
В 2020-2022 годах окончила Renmin University of China, IMBA (Пекин, КНР).
 
Ботагоз Абишева имеет большой опыт работы в банковской сфере, профессиональную деятельность начала в 1998 году в международном департаменте банка "ТуранАлем".
 
В период с 2003 по 2007 годы занимала должность директора по банкингу, заместителя главы представительства и главы представительства банка "ТуранАлем" в Пекине.
 
С 2007 по 2010 годы работала начальником отдела финансовых институтов в ICICI Bank Eurasia в Москве.
 
В БРК Ботагоз Абишева работает с 15 февраля 2010 года. За время работы в банке прошла карьерный путь от заместителя директора департамента фондирования и международного сотрудничества до управляющего директора.
 
На новом посту Абишева сменила заместителя председателя правления БРК Дмитрия Бабичева, полномочия которого досрочно прекращены решением совета директоров банка от 25 февраля 2022 года.
 

Доллар в казахстанских обменниках продолжает дорожать

04.03.2022, 15:05 18056
Доллар в казахстанских обменниках продолжает дорожать
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - Стоимость доллара в казахстанских обменниках продолжает расти. На данный момент в некоторых обменных пунктах Алматы доллар продают по 514 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Нур-Султане, по данным kurs.kz, некоторые обменные пункты временно закрыли продажу иностранной валюты. 
kurs.kz
kurs.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE), по результатам утренних торгов, доллар стоил 497,02 тенге, прибавив за день в цене 3,59 тенге. 

 
Ранее сообщалось, что акции казахстанских компаний падают в цене. 
 

Курс тенге обвалился по итогам торгов

04.03.2022, 11:17 22796
Курс тенге обвалился по итогам торгов
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 497,02 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам утренних торгов на казахстанской фондовой бирже KASE американская валюта подорожала на 3,59 тенге.

Согласно данным сайта Kurs.kz, обменные пункты РК продают доллар по 505-506 тенге.
kurs.kz


kurs.kz


 

У "ВТБ Казахстан" нет доступа к онлайн-операциям по картам Visa

02.03.2022, 17:44 38481
У "ВТБ Казахстан" нет доступа к онлайн-операциям по картам Visa
Фото: instagram/vtb_kazakhstan
АЛМАТЫ. 2 МАРТА - В службе корпоративных коммуникаций ДБ АО "Банк ВТБ (Казахстан)" подтвердили отсутствие доступа к онлайн-операциям по картам Visa, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Visa приостановила сотрудничество с "Банком ВТБ (Казахстан)" на срок действия санкций", - сообщили в пресс-службе "Банка ВТБ (Казахстан)" на запрос Sputnik Казахстан.

 
При этом банк поблагодарил клиентов и партнеров за понимание, проявленное спокойствие и финансовую грамотность в сложившейся ситуации и заверил, что все средства клиентов находятся в полной сохранности.
 

Отключение банка от данной платежной системы не влияет на сохранность денежных средств клиентов. Для получения наличных клиенты могут воспользоваться банкоматами "Банка ВТБ (Казахстан)". Банк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых им финансовых услуг, и готов решать каждый вопрос индивидуально и максимально оперативно", - уточнили в пресс-службе "Банка ВТБ (Казахстан)".

 
25 февраля Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что ситуация в банковской системе Казахстана стабильная. Совокупные активы банковского сектора на 1 февраля 2022 года составили 37 трлн тенге.
 

Безналичные операции по платежным карточкам в 2021 году выросли в 2,2 раза

02.03.2022, 17:17 39036
Фото: пресс-служба НБ РК
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Всего с использованием платежных карточек казахстанских банков за 2021 год проведено 6,5 млрд операций на сумму 93,7 трлн тенге (в 2020 году - 3,2 млрд операций на сумму 52 трлн тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
78% объема операций (73,1 трлн тенге) по платежным карточкам проведено безналичным способом, и 22% (20,6 трлн тенге) приходится на снятие наличных в банкоматах, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
 
Каждые три из пяти безналичных операций в 2021 году проводились посредством интернета и мобильного банкинга, а их доля от общего объема составила 83%. В среднем ежедневный объем операций посредством интернета и мобильного банкинга - более 11,5 млн на сумму более 167 млрд тенге.
 
Расширяется инфраструктура для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карточек. Количество POS-терминалов выросло в 2,4 раза и составило 509 тысяч единиц. 97% POS-терминалов на рынке поддерживает функцию бесконтактной оплаты.
 
Число предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки, выросло в 2,5 раза и составило 274 тысячи.
 
Инфляция в Казахстане в феврале 2022 года к январю составила 0,8%, с начала года - 1,5%.
 
В правительстве рассмотрели вопрос влияния украинского конфликта на экономику Казахстана. 
 

Доллар вновь резко подорожал в Казахстане

02.03.2022, 11:18 40946
Доллар вновь резко подорожал в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - На утренней сессии Казахстанской фондовой биржи курс доллара повысился до 492,21 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации KASE, по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 492,21 тенге. За сутки американская валюта подорожала на 6,68 тенге.

В обменных пунктах доллар продают за 496-498 тенге.
 

По итогам торгов произошло укрепление тенге

01.03.2022, 19:01 46766
По итогам торгов произошло укрепление тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - По итогам биржевых торгов 1 марта средневзвешенный курс тенге укрепился по сравнению с показателями 28 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 485,53 тенге, опустившись на 9,47 тенге. При этом Нацбанк РК установил официальный курс доллара к тенге на 2 марта в 487,75 тенге.
 
Напомним, на фоне усиления волатильности на глобальных финансовых рынках и в целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке 28 февраля торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона. По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 495,00 тенге за один доллар. Объем торгов составил 159,5 млн долларов. Валютные интервенции НБРК составили 98,1 млн долларов, доля участия НБРК составила 61,5%. 
 

Глава Нацбанка доложил Токаеву о мерах по обеспечению финансовой безопасности

01.03.2022, 17:16 46476
Глава Нацбанка доложил Токаеву о мерах по обеспечению финансовой безопасности
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов сегодня доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о действиях, предпринятых Нацбанком по обеспечению финансовой стабильности на фоне геополитической ситуации в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Токаеву было доложено о комплексе мер для обеспечения финансовой и ценовой стабильности, в том числе защите тенговых вкладов населения, реализации денежно-кредитной политики с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах", - сообщает Акорда. 

 
Пирматов также пронформировал президента о ситуации на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.
 
По итогам встречи главой государства был дан ряд конкретных поручений.

Напомним, ранее Токаев призвал Россию и Украину найти общий язык за столом переговоров. 

Неделю назад президент обсудил с премьер-министром Алиханом Смаиловым меры по снижению негативного влияния происходящих на Украине событий. 


 

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