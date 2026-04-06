ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн
Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно завершил размещение трехлетних долларовых облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Общий объем привлеченных средств составил $121,6 млн. Ставка купона установлена на уровне 5,35% годовых, что соответствует спреду 150 б.п. к трехлетним казначейским облигациям США, сообщили в пресс-службе банка.
Размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных и частных инвесторов. Общий спрос на облигации превысил объем предложения более чем на 20%, что свидетельствует о доверии финансового рынка к кредитному качеству ЕАБР и его стратегическим инициативам в регионе", - отметили в ЕАБР.
Сообщается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР, включая развитие инфраструктуры, энергетики, транспорта и промышленности. С текущими проектами банка можно ознакомиться на сайте.
Совместными андеррайтерами выступили АО "Halyk Finance" (инициатор), АО "Alatau City Invest" и АО "Forte Finance".
ЕАБР продолжает активную работу по диверсификации источников фондирования и расширению присутствия на локальных рынках капитала", - добавили в пресс-службе.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует три мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
01.04.2026, 19:58 18371
Нацфонд - детям: средства выбывших участников распределяются на остальных
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал информацию о выходе почти 12 тысяч детей из программы "Нацфонд - детям" из-за смены гражданства, передает корреспондент агентства.
По словам главы Нацбанка, накопления выбывших из программы участников распределились между всеми детьми.
Как вы знаете, начисления на индивидуальных счетах детей могут быть аннулированы в случае, если ребенок переезжает в другую страну, выходит из гражданства и так далее. Вероятно, это и произошло. Сколько конкретно перераспределилось - очень трудно сказать, потому что непонятно, когда эти дети зашли в систему и когда вышли. Базово, если мы говорим, что сейчас около 300 долларов на счету каждого ребенка, наверное, правильно умножать на 12 тысяч. Но эту информацию нужно будет перепроверить. То есть, если ребенок выходит из казахстанского гражданства, эти деньги остаются в нашей системе и распределяются на остальных детей", - сообщил Тимур Сулейменов.
Ранее в ЕНПФ сообщили, что с 1 февраля 2024 года по состоянию на 1 февраля 2026 года исполнено 223 785 заявлений на использование своих накоплений на общую сумму $35,20 млн.
01.04.2026, 14:46 21151
В Нацбанке назвали причину ослабления американской валюты
Сулейменов связывает укрепление тенге с ростом цен на нефть
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов связывает укрепление тенге с ростом цены на нефть.
Когда курс растет - нам не нравится. Когда падает - тоже не нравится. Тенге укрепляется. Это базовая экономика. Основная экспортная статья Казахстан - это нефть, и она растет в цене. Объемы остались те же, цена растет. Соответственно, объем экспортной выручки, который у нас в экономике есть и который на нашем валютном рынке предлагается, также растет. Соответственно, курс доллара будет падать", - пояснил Сулейменов.
Он также подчеркнул, что казахстанская валюта на практике показывает свою устойчивость.
Она показала очень высокую доходность. По итогам прошлого года одна из наиболее привлекательных валют", - отметил Сулейменов.
31.03.2026, 09:27 28656
Нацбанк предупредил о мошеннических схемах с использованием цифрового тенге
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Участились случаи мошенничества, связанные с распространением ложных предложений об инвестициях с использованием цифрового тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.
Злоумышленники активно распространяют в социальных сетях рекламу о "государственном инвестиционном проекте цифрового тенге", якобы гарантирующей за короткий срок высокую доходность и поддержку в лице государства и Национального банка. Используя такие сообщения, злоумышленники привлекают пользователей на фишинговые сайты, где под предлогом "ограниченного предложения" или "последней возможности" призывают граждан вложить деньги в фиктивный проект. На поддельных платформах создается видимость личного кабинета с демонстрацией "растущей прибыли" для побуждения граждан к повторным вложениям. В результате злоумышленники обманным путем получают доступ к денежным средствам граждан", - уточнили в пресс-службе.
В Нацбанке отметили, что цифровой тенге - это цифровая форма национальной валюты и законное платежное средство. Цифровой тенге не является инвестиционным инструментом и не предназначен для получения прибыли.
Гражданам рекомендуют проявлять осторожность при переходе по рекламным ссылкам в Сети и получении звонков с неизвестных номеров, а также не устанавливать приложения удаленного доступа.
Кроме того, Национальный банк просит не раскрывать свои персональные данные, не сообщать SMS-коды и реквизиты банковских карт, не переводить денежные средства третьим лицам.
Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств и не проводят денежные расчеты с населением. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, рекомендуем незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. Дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре Национального банка по короткому номеру 1477", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества с банковскими картами.
26.03.2026, 20:52 47721
Порог досрочных изъятий из ЕНПФ предлагают повысить в Казахстане
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК подготовили проект постановления, который увеличит порог минимальной достаточности для досрочного снятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда. Об этом сообщил глава ведомства Аскарбек Ертаев в кулуарах сената парламента.
По словам министра, за последние пять лет казахстанцы сняли около 5 трлн тенге пенсионных накоплений.
Мы посмотрели по категориям, и порядка 1 трлн тенге изъяла наша молодежь, то есть люди в возрасте от 20 до 35 лет. Видя такую тенденцию, министерство считает необходимым поднять пороги минимальной достаточности. Это делается для развития накопительной пенсионной системы", - цитирует Аскарбека Ертаева zakon.kz.
Он отметил, что досрочное снятие средств сейчас используется для погашения займов и медицинских расходов.
Сегодня в стране 9,7 млн рабочей силы, из них порядка 2,9 млн никакие отчисления не производят - у них нет накоплений, и завтра с этими гражданами какая может быть проблема? Они будут получать при выходе на пенсию минимальную базовую пенсию - от 35 тысяч до 80 тысяч тенге - сложно прожить на такие деньги. Поэтому порог минимальной достаточности нужно пересматривать, и считаем, что его нужно увеличивать", - сказал министр.
В министерстве уже ведут расчеты новых порогов, сообщает МИА "Казинформ". Проект находится на согласовании с Национальным банком и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. По словам министра, вопрос рассмотрят в течение апреля.
Как пишет tengrinews.kz, предусматривается единая формула изъятия пенсионных средств для всех граждан.
Если, например, в прошлом году у меня на счете было 2 млн тенге, то в этом году порог минимальной достаточности составит эту сумму плюс около 10 процентов. Все, что выше, можно будет снять", - цитирует издание министра.
Ранее сообщалось, что казахстанцам могут вновь разрешить использование пенсионных на лечение зубов.
06.03.2026, 18:19 124631
Глава Нацбанка прокомментировал просьбы продавцов платить наличными
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов прокомментировал информацию о том, что некоторые продавцы в стране начали чаще просить покупателей рассчитываться наличными вместо безналичной оплаты, передает корреспондент агентства.
В целом требование оплачивать покупки или услуги только наличкой - это незаконно и неправильно. Так делать нельзя. Скажем так, это способ избежать налогообложения", - сказал Сулейменов.
При этом он отметил, что регулятор не фиксирует резкого роста спроса на наличные деньги, несмотря на обсуждения о возможном переходе части продавцов и покупателей на расчеты наличными на фоне налоговых изменений.
Ранее в Комитете госдоходов напомнили, что за отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность - на первый раз предупреждение, при повторном нарушении - штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК). О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо сообщать в органы государственных доходов.
06.03.2026, 13:24 128686
В Казахстане продлят срок обращения десятитысячных купюр
Купюры будут в обращении до июня 2027 года
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана продлит срок обращения старых десятитысячных купюр до июня 2027 года, сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
Да, мы планируем продлить срок еще на один год. Они пользуются большим спросом", - сказал Сулейменов на брифинге.
Он отметил, что АФК и банки второго уровня обратились с просьбой продлить срок обращения купюр.
Ранее вывести из обращения старые десятитысячные купюры планировалось в июне 2026 года. Также в Нацбанке сообщили, что в июне текущего года из параллельного обращения выведут купюру номиналом 2000 тенге.
06.03.2026, 12:02 129586
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18%
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК.
Годовая инфляция в феврале 2026 года снизилась до 11,7% (в январе - 12,2%), соответствуя прогнозам. Снижение темпов демонстрируют все компоненты инфляции. Рост цен по продовольственным товарам составил 12,7% (12,9%), непродовольственным товарам - 11,6% (11,7%), платным услугам - 10,8% (12%). Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер Правительства и Национального Банка. В частности, значимый вклад в снижение инфляции вносит мораторий на повышение цен на ЖКУ и ГСМ. Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается как ограниченное", - рассказали в банке.
При этом месячная инфляция в феврале 2026 года ускорилась и составила 1,1%. Базовая инфляция в феврале составила 0,8%.
В Нацбанке отметили, что прогноз инфляции на 2026 год уточнен в сторону снижения. Рост цен оценивается в пределах 9,5-11,5% (ранее 9,5-12,5%). При этом Национальный банк ожидает достижения однозначных уровней роста цен за счет реализации совместных действий правительства и Национального банка, обеспечения предсказуемой фискальной и квазифискальной политики, а также снижения вклада ЖКУ и ГСМ в рост инфляции. По итогам 2027 года прогнозируется замедление инфляции до 5,5-7,5%. По итогам 2028 года она сформируется вблизи таргета в 5%.
Проинфляционные риски несколько снизились на фоне умеренной реакции цен на изменение ставки НДС. Сохраняющиеся риски концентрируются во внутренних факторах, включая эффекты от повышения регулируемых цен и повышенные инфляционные ожидания. Также требует внимания фактическое исполнение запланированной бюджетной консолидации в 2027-2028 годах, а также масштабы и параметры квазифискального стимулирования. В случае отклонения факта от заложенных параметров по снижению трансфертов из Национального фонда и сокращению дефицита бюджета, а также недостаточно контролируемого расширения квазифискальных стимулов дезинфляционный эффект может быть ослаблен", - рассказали специалисты.
Прогноз роста ВВП на 2026 год сохранен в диапазоне 3,5-4,5%. На фоне высокой базы 2025 года экономическая активность будет развиваться по более плавной траектории в 2026 и последующих годах. Внутренний спрос будет замедляться под воздействием фискальной консолидации и охлаждения потребительского кредитования.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБ РК по базовой ставке будет объявлено 24 апреля 2026 года в 12.00 по времени Астаны.
04.03.2026, 11:30 132586
Более 1,2 млн предпринимателей перешли на упрощенку, 346 тыс. казахстанцев применяют режим для самозанятых
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта 2026 года завершен переходный период по выбору режима налогообложения. Более 1,2 млн предпринимателей выбрали специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, сообщили в Комитете государственных доходов РК.
Как отметили в комитете, это самый востребованный режим среди малого и среднего бизнеса. Данный режим походит предпринимателям с годовым доходом до 600 000 МРП (примерно 2,6 млрд тенге).
По этому режиму:
- нет ограничений по численности работников, что способствует легализации занятости;
- единая ставка КПН/ИПН - 4% (маслихаты могут снижать или повышать ставку до 50%);
- освобождение от НДС;
- декларация и уплата налога 2 раза в год.
Кроме того, по данным КГД, 346 тыс. граждан применяют специальный режим для самозанятых, из них 265 тыс. новые участники.
Это значит, что 265 тыс. человек вышли из "теневой" занятости и теперь работают официально", - отметили в комитете.
Кто может применять режим для самозанятых:
- доход до 300 МРП в месяц (около 1,3 млн тенге);
- нет наемных работников;
- не зарегистрированы как ИП;
- осуществляют разрешенные виды деятельности (40 видов);
- граждане РК и кандасы, ранее работавшие по патенту или через спецмобильное приложение.
При этом режиме не требуется регистрация ИП, предусмотрено освобождение от ИПН, единственный соцплатеж 4% от дохода, который включает пенсионные, социальные и медицинские взносы.
Режим позволяет работать официально, формировать пенсионные накопления и получать социальную защиту", - уточнили в КГД.
Напомним, предпринимателей, не подавших уведомление о применяемом режиме налогообложения до 1 марта, автоматически перевели на общеустановленный режим.
Стоит отметить, что бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2026 года. Предприниматели стали жаловаться на рост налоговой нагрузки. Одним из самых спорных пунктов стала норма статьи 286 Налогового кодекса, связанная с изменениями в правилах работы с контрагентами.
Предприниматели отмечают, что из-за изменений в налоговом законодательстве многие компании, ранее работавшие на упрощенном режиме, были вынуждены перейти на общеустановленный режим налогообложения. Это, по их словам, привело к увеличению налоговой нагрузки, усложнению отчетности и росту расходов.
Осенью прошлого года предприниматели инициировали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.
Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.
Ранее 31 канал сообщал, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%.
