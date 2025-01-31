Евразийский банк развития вошел в состав AAOIFI
Цель вступления - укрепить исламское финансирование в Центральной Азии и за ее пределами
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI). Это сделано с целью укрепления исламского финансирования в Центральной Азии и за ее пределами, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Партнерство ЕАБР с AAOIFI будет способствовать внедрению и интеграции стандартов исламского финансирования в регионе его деятельности, а также укреплению сотрудничества между финансовыми рынками мира. Благодаря стандартизации практики такое взаимодействие поддержит развитие трансграничных операций, привлечение инвестиций и укрепление потенциала в секторе исламского финансирования. Кроме того, расширение партнерских отношений позволит организовывать обучение, семинары и инициативы по обмену знаниями, что будет способствовать более глубокому пониманию принципов исламского финансирования и их применению", - сообщили в пресс-службе.
С учетом планов ЕАБР по созданию исламского банковского окна в 2025 году банк может стать одним из ключевых игроков в продвижении исламского финансирования в Центральной Азии. ЕАБР активно применяет такие инновационные инструменты, как "сукук", исламское проектное финансирование и цифровые финансовые платформы, создавая синергетический эффект между странами-участницами и рынком исламского финансирования.
Перед Центральной Азией открываются широкие экономические возможности, и углубление взаимодействия с AAOIFI будет способствовать интеграции региона в более широкую экосистему исламского финансирования. ЕАБР продолжает работать над диверсификацией экономик своих стран-участниц, и данное партнерство поможет открыть новые каналы для привлечения инвестиций, соответствующих нормам шариата, обеспечивая расширение доступа к финансовым услугам, достижение целей устойчивого развития и решение задач в сфере экологической и социальной ответственности и корпоративного управления (ESG)", - добавили в ЕАБР.
Объединяя усилия с AAOIFI, ЕАБР подтверждает свою готовность создавать единую платформу для финансовых операций, соответствующих нормам шариата и содействовать экономическому росту и процветанию региона в долгосрочной перспективе, резюмировали в банке.
Для справки
AAOIFI - Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (AAOIFI). Основана в 1991 году в Бахрейне. Является ведущей международной некоммерческой организацией, занимающейся разработкой и выпуском стандартов для мировой индустрии исламского финансирования. AAOIFI опубликовала в общей сложности 100 стандартов бухгалтерского учета, аудита, этики и управления в соответствии с нормами шариата. Организацию поддерживает ряд институциональных членов, включая центральные банки, регулирующие органы, финансовые учреждения, бухгалтерские и аудиторские фирмы, а также юридические компании из более чем 45 стран. Сегодня стандартам AAOIFI следуют все ведущие исламские финансовые учреждения, что способствует постепенной гармонизации международной практики исламского финансирования.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. Почти 60 % инвестиционного портфеля Банка приходится на Казахстан.