29.02.2024, 14:55 12831
Казахстанские банки предупреждают о возможных сбоях из-за перевода часов
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские банки предупреждают о техостановках в связи с переводом часов.
В частности, Kaspi банк предупредил, что с 29 февраля 22.00 до 1 марта 02.00 на сайте будут проводиться технические работы.
Некоторые сервисы в мобильном приложении Kaspi.kz, а также Kaspi-банкоматы, Kaspi-терминалы и Kaspi-картоматы могут быть временно недоступны", - сообщили в банке, отметив, что оплата с Kаspi Gold, с помощью Kaspi QR и переводы клиенту Kaspi будут работать в штатном режиме.
Клиентов попросили совершить все необходимые финансовые дела заранее.
Также в Kaspi обратили внимание, что пассажиры, которые купили билеты на Kaspi Travel, могут в разделе "Мои поездки" посмотреть актуальную информацию о времени вылета самолета.
Для тех, кто только собирается приобрести билеты, время в сервисе Kaspi Travel уже указано с учетом перевода часов. В ж/д билетах - время отправления поезда не изменится", - предупредили в банке.
В Halyk bank техработы будут проводиться с 23.50 29 февраля до 00.15 1 марта. В связи с чем возможны небольшие прерывания в работе мобильного приложения в части платежей, переводов по картам, текущим счетам и депозитам, просмотра остатков по кредитам, депозитам и проведения операций с ними.
Евразийский банк сообщает о более длительной техостановке. Она продлится с 21.00 29 февраля до 07.00 1 марта.
В указанное время будут недоступны все банковские операции, включая операции по карточкам в Казахстане и за рубежом, в том числе через банкоматы и платежные терминалы. Предлагаем вам позаботиться о запланированных платежах и переводах - проведите их либо до, либо после перехода на единый часовой пояс", - отметили в банке.
В "Отбасы банке" все банковские системы, включая терминалы самообслуживания и альтернативные каналы доступа, будут временно недоступны с 18.00 29 февраля до 08.00 1 марта.
А информационные системы банка CenterСredit могут быть недоступны с 23.00 до 02.00 по новому времени.
Ранее сообщалось, что портал eGov.kz и мобильное приложение egov mobile не будут работать с 22.00 29 февраля до 02.00 1 марта.
В связи с переводом часов Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности напомнило о необходимости обновить программное обеспечение до последней версии. О том, как подготовить технику к переводу часов, рассказали также в Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.
Напомним, сегодня ночью на всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
Большинство жителей Казахстана выступили против нововведения.
новости по теме
01.03.2024, 10:52 7296
В Нацбанке рассказали о ситуации на валютном рынке Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке рассказали о ситуации на валютном рынке Казахстана. По итогам февраля курс тенге ослаб на 0,6%, до 450,65 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 172 до 187 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,9 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за февраль составили 609 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 29 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - отметили в Нацбанке.
Сообщается, что в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в феврале продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 400 млн долларов США, или порядка 10% от общего объема рынка.
Валютных интервенций в феврале Национальный банк не проводил.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в марте 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов США", - проинформировали в Нацбанке.
Отмечается, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - добавили в фининституте.
28.02.2024, 18:50 23181
Из расчета доли внутристрановой ценности исключили налоги и прибыль
Изменения направлены на углубление локализации
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством торговли и интеграции предприняты меры по исключению формальных показателей при определении доли отечественного содержания в товарах. Изменения направлены на углубление локализации, увеличение производства сырья, комплектующих, а также числа технологических операций, выполняемых непосредственно в Казахстане, сообщает пресс-служба МТИ.
Изменения коснулись основного документа, регулирующего расчеты доли внутристрановой ценности, или ДВЦ, в товарах - правил по определению страны происхождения товара, статуса товара ЕАЭС или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения.
Из формулы расчета ДВЦ исключены НДС и прибыль.
До внесения изменений при расчете ДВЦ учитывалась стоимость готовой продукции по цене "франко-завод", включающей, к примеру, административные расходы, не связанные с производством, а также НДС и прибыль. Таким образом, ДВЦ при расчетах завышалась, отсутствовали стимулы для углубления локализации, перехода к производству сырья, компонентов, увеличению числа технологических операций.
В сертификатах о происхождении товаров СТ-KZ по отдельным товарам ДВЦ составляет 15-20%. Фактически же, без НДС и прибыли, реальная ДВЦ в указанных товарах не превышает 3-5 % и включает простые операции в виде упаковки, расфасовки без реального производства. Именно на исправление данной ситуации и направлены изменения.
В МТИ отметили, что расчет ДВЦ осуществляется в различных сферах. Таким образом, совершенствование методики расчета имеет значение для многих отраслей, поскольку изменения направлены в первую очередь на достижение реальных показателей ДВЦ как в конкретных товарах, так и в целом в закупках.
Изменения вступают в силу по истечении 6 месяцев, отечественным производителям за этот период необходимо предпринять соответствующие поправки в методиках расчетов себестоимости готовой продукции", - добавили в МТИ.
28.02.2024, 11:50 25491
Новые банкноты будут вводиться в обращение в течение нескольких лет - Нацбанк РК
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Банкноты новой серии "Сакский стиль" будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет. Об этом сообщила заместитель начальника управления анализа и планирования фондов Нацбанка Казахстана Динара Даутова.
При этом устанавливается период параллельного обращения старых и новых банкнот. Стандартно это 1 год, но Национальный банк имеет полномочия продлить данный срок. После завершения периода параллельного обращения все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального банка будут принимать банкноты старого образца бессрочно", - сказала она.
Напомним, что 25 декабря 2023 года в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номиналом 5000 тенге, а летом 2024 года планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге.
В массовое обращение банкноты номиналом 5000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определенное время", - отметила представитель Нацбанка.
В целом в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии.
Напомним, что с 12 июня 2021 года в Казахстане действует бессрочный период обмена всех банкнот, выпущенных с 2006 года и после.
Информация об адресах и контактах филиалов НБК представлена на сайте НБК в разделе "Территориальные филиалы".
26.02.2024, 11:02 33186
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 306,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 96,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 210,4 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 343 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2024 года составил 132 346 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 810 тенге, базовой пенсии - 42 536 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
20.02.2024, 13:02 52666
Правительство сократит расходы бюджета
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство провело дополнительную ревизию для выявления непродуктивных позиций в целях оптимизации бюджетных расходов, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.
Предлагается: сократить текущие административные расходы госорганов (проведение форумов и исследований, командировки), пересмотреть проекты и мероприятия, не имеющие первостепенного значения (строительство административных зданий, текущие ремонты), и т.д.", - рассказал глава Миннацэкономики.
К оптимизации предлагается свыше 300 млрд тенге, которые будут направлены на финансирование поручений главы государства и приоритетных секторов экономики.
Байбазаров также сообщил, что на сегодняшний день разработан проект указа президента о комплексной либерализации экономики. В нем предусмотрены системные меры по поэтапному снижению государственного вмешательства в экономические процессы.
Проект указа предусматривает 3 направления: развитие рыночной конкуренции, проведение эффективной приватизации и комплексной реформы квазигосударственного сектора", - сообщил спикер.
Премьер-министр одобрил предлагаемые меры по оптимизации расходов республиканского бюджета.
Сэкономленные финансовые средства направим на рост экономики, не разбрасываясь ими направо-налево. Эту работу необходимо продолжить и учесть результаты при формировании проекта республиканского бюджета на 2025-2027 годы", - заявил он.
Говоря о либерализации экономики, он подчеркнул, что государственное регулирование должно быть сбалансированным, направленным на обеспечение эффективного функционирования рынка и защиту интересов всех его участников.
Необходимо создать рынок, где субъекты предпринимательства будут свободно конкурировать. Вместе с тем важно учесть национальные интересы и безопасность", - подчеркнул премьер.
По его словам, особое внимание нужно обратить на развитие рыночной конкуренции на рынках топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и иных товарных рынках.
Бектенов также добавил, что в отношении единого платежа из фонда оплаты труда работников имеются методологические и технические вопросы.
Министерству финансов совместно с министерствами цифровизации, труда, здравоохранения, национальной экономики необходимо пересмотреть критерии применения единого платежа, упростить механизм расчета и уплаты, расширить сферу применения", - сказал он.
В свою очередь вице-премьер Роман Скляр сообщил, что провел встречу с руководителями 50 крупнейших предприятий промышленности и национальных компаний.
До 16 марта все предприятия предоставят среднесрочные планы развития по созданию новых производств следующего передела, а также новые программы по увеличению закупа продукции отечественных товаропроизводителей.
Вчера известный казахстанский политолог Даняр Ашимбаев раскритиковал проект Нацплана развития РК. По словам эксперта, о проекте не было ни одного позитивного отзыва, а ситуация вокруг него становится все более напряженной.
Ранее новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил правительству переписать проект Налогового кодекса РК, изменив его философию, а также заявил, что повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет.
Это результаты неправильного планирования. План по доходам на 2023 год был завышен. Такая практика не должна повториться", - подчеркнул премьер.
Глава правительства также заявил о недопустимости увеличения финансирования ОСМС при его неэффективности и поручил упростить и ускорить процедуры госзакупок.
15.02.2024, 20:21 68476
Эксперты дали прогноз по уровню инфляции в РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.
В феврале сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 80,5 доллара за баррель, ожидания на 2025 и 2026 годы остались без изменений.
Оценки по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохранены на уровне 4,5% и 5% соответственно. Прогноз на 2026 год улучшен - с 4,2% до 4,5%.
Более высокий уровень инфляции ожидается аналитиками в 2024 году. Прогноз повышен с 7,5% до 8,5%. В 2025 году оценки инфляции снижены с 6,9% до 6,5%. К концу прогнозного горизонта респонденты ожидают замедление инфляции до 5,7% при цели 5%.
Вслед за изменением оценок по инфляции ожидания аналитиков по уровню базовой ставки на 2024 год также были пересмотрены - с 13,5% до 13,8%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2025 и 2026 годы сложились на уровне 10,5% и 9% соответственно.
Ранее заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, выступая в правительстве с докладом об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета за январь 2024 года, заявил, что темпы замедления годовой инфляции в Казахстане снижаются. Месячная инфляция за январь сложилась выше среднеисторических значений.
05.02.2024, 18:56 95871
В КГД рассказали, что делать гражданам, ранее платившим ЕСП
Период применения ЕСП завершился 31 декабря 2023 года
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В КГД МФ РК разъяснили, что делать гражданам, ранее платившим единый совокупный платеж (ЕСП).
Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги физическим лицам, не нанимали работников, имели доход в 2023 году не более 4,1 млн тенге, или 1175 месячных расчетных показателей (МРП).
Сумма ЕСП составляла 1 МРП в городах республиканского и областного значения, столице (в 2023 году 3 450 тенге) и 0,5 МРП - в других населенных пунктах (в 2023 году 1725 тенге).
ЕСП включал в себя индивидуальный подоходный налог (ИПН) 10% и социальные платежи (20% социальные отчисления, 30% обязательные пенсионные взносы, 40% отчисления на обязательное медицинское страхование).
Таким образом, плательщики ЕСП были вовлечены в систему социального страхования.
Период применения ЕСП завершился 31 декабря 2023 года и гражданам, ранее платившим ЕСП, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и выбрать подходящий режим налогообложения.
Какой режим налогообложения выбрать?
Одним из наиболее удобных режимов является специальный налоговый режим (СНР) с использованием специального мобильного приложения e-Salyq Вusiness.
Удобство данного режима заключается в том, что:
- регистрация в качестве ИП производится через мобильное приложение e-Salyq Вusiness, без посещения налоговых органов;
- мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов;
- через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно не нужно приобретать ККМ;
- мобильное приложение исчисляет налог (ставка налога 1% от дохода) и социальные платежи;
- нет обязательств по предоставлению декларации;
- мобильное приложение позволяет прекратить предпринимательскую деятельность без посещения налоговых органов;
- мобильное приложение позволяет выбрать или сменить налоговый режим, уплатить налоги, управлять платежами (зачеты, возвраты).
Этот режим могут применять граждане, доходы которых не превышают в 2024 году 13,0 млн тенге (3528 МРП в год), осуществляющие один или несколько из 33 видов деятельности без наемных работников (подпункт 3) пункта 1 статьи 686-2 Налогового кодекса).
Какие еще упрощенные режимы можно применить?
Можно применить другие СНР, при соответствии условиям их применения, например: патент - ставка налога 1% с дохода, без учета расходов (патент выкупается от 1 месяца до года); упрощенная декларация - ставка налога 3% с дохода, без учета расходов (отчетность предоставляется 1 раз в полугодие).
Уплата социальных платежей
Необходимо помнить, что при применении указанных режимов также необходимо уплачивать социальные платежи.
Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, на 2024 год составляет 18 700 тенге. К льготным категориям относятся: лица с инвалидностью, пенсионеры, участники ВОВ и приравненные к ним, декретницы, студенты.
Социальные платежи не являются налогами и оплачиваются в пользу самого предпринимателя (обязательные пенсионные взносы - минимально 8 500 тенге, обязательные пенсионные взносы работодателя - минимально 1 275 тенге, социальные отчисления - минимально 2 975 тенге, взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 5 950 тенге).
Если вы сдаете в аренду квартиру
Граждане, сдающие в аренду квартиры, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:
1) зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима;
2) без регистрации ИП, уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10% и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год. В случае сдачи квартиры в аренду юридическому лицу или ИП налоги за арендодателя уплачивает арендатор.
Плательщик ЕСП, но не предприниматель
Если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность (например, домохозяйки и другие), то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (4250 тенге ежемесячно). Сделать это можно в банковских приложениях.
Если такие взносы за него платит государство, то уплачивать ОСМС не нужно.
Государство оплачивает взносы на обязательное социальное медицинское страхование за 15 категорий лиц, в том числе за лиц, зарегистрированных в качестве безработных, неработающих беременных женщин, лиц, находящихся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет и других.
01.02.2024, 11:13 124311
"Нацфонд - детям": почему выплаты меньше, чем ожидалось
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве финансов Республики Казахстан объяснили, почему выплаты по программе "Нацфонд - детям" оказались меньше, чем было заявлено при разработке проекта.
Когда в позапрошлом году президент поручал разработать программу "Нацфонд - детям", тогда количество детей составляло 6 млн 400 тыс. Почему меньше сумма поступила сегодня - расчеты делались исходя из этой суммы", - сообщил вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков.
По подсчетам министерства, 695 млн долларов разделили на 6 919 131 ребенка - получили 100 долларов 52 цента.
Полный эффект от программы получат те дети, которые находятся в программе все 18 лет", - добавил вице-министр.
Он отметил, что сейчас перед правительством, Минфином и Нацбанком стоит задача увеличить инвестиционный доход. Соответственно, со следующего года обещают увеличение суммы выплаты.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?