Казахстанские банки предупреждают о возможных сбоях из-за перевода часов

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством торговли и интеграции предприняты меры по исключению формальных показателей при определении доли отечественного содержания в товарах. Изменения направлены на углубление локализации, увеличение производства сырья, комплектующих, а также числа технологических операций, выполняемых непосредственно в Казахстане, сообщает пресс-служба МТИ.





Изменения коснулись основного документа, регулирующего расчеты доли внутристрановой ценности, или ДВЦ, в товарах - правил по определению страны происхождения товара, статуса товара ЕАЭС или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения.





Из формулы расчета ДВЦ исключены НДС и прибыль.





До внесения изменений при расчете ДВЦ учитывалась стоимость готовой продукции по цене "франко-завод", включающей, к примеру, административные расходы, не связанные с производством, а также НДС и прибыль. Таким образом, ДВЦ при расчетах завышалась, отсутствовали стимулы для углубления локализации, перехода к производству сырья, компонентов, увеличению числа технологических операций.





В сертификатах о происхождении товаров СТ-KZ по отдельным товарам ДВЦ составляет 15-20%. Фактически же, без НДС и прибыли, реальная ДВЦ в указанных товарах не превышает 3-5 % и включает простые операции в виде упаковки, расфасовки без реального производства. Именно на исправление данной ситуации и направлены изменения.





В МТИ отметили, что расчет ДВЦ осуществляется в различных сферах. Таким образом, совершенствование методики расчета имеет значение для многих отраслей, поскольку изменения направлены в первую очередь на достижение реальных показателей ДВЦ как в конкретных товарах, так и в целом в закупках.





Изменения вступают в силу по истечении 6 месяцев, отечественным производителям за этот период необходимо предпринять соответствующие поправки в методиках расчетов себестоимости готовой продукции", - добавили в МТИ.