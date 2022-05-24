На счетах дочерних российских банков заморозили около 9,2 млрд тенге

На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте по ДБ АО "Сбербанк" - 2,7 млрд тенге, по ДБ АО "Альфа-Банк" - 6,2 млрд тенге по ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" - 0,3 млрд тенге). Кроме того, иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам ДБ АО "Сбербанк" на сумму 2,9 млрд тенге", - говорится в ответе председателя АРРФР РК Мадины Абылкасымовой на запрос депутатов мажилиса.
По клиентам ДБ АО "Альфа-Банк" заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте на сумму 3,9 млрд тенге. В настоящее время новым акционером банка в лице АО "Банк ЦентрКредит" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран.
По клиентам ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платежных и переводных операций.
По вопросу объема средств, который удалось вернуть в экономический оборот клиентам дочерних российских банков на 1 мая 2022 года, ДБ АО "Сбербанк" и ДБ АО "Альфа-Банк" не обладают информацией по суммам средств клиентов, возвращенных иностранными банками, поскольку корреспондентские счета банков, через которые осуществлялись операции, заблокированы. Возможный возврат замороженных средств осуществляется клиентами через другие банки", - добавила глава агентства.