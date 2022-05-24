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На счетах дочерних российских банков заморозили около 9,2 млрд тенге

23.05.2022, 10:26 8291
На счетах дочерних российских банков заморозили около 9,2 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка назвали объем замороженных средств физических и юридических лиц с начала введения санкций в отношении российских банков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте по ДБ АО "Сбербанк" - 2,7 млрд тенге, по ДБ АО "Альфа-Банк" - 6,2 млрд тенге по ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" - 0,3 млрд тенге). Кроме того, иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам ДБ АО "Сбербанк" на сумму 2,9 млрд тенге", - говорится в ответе председателя АРРФР РК Мадины Абылкасымовой на запрос депутатов мажилиса.

 
По клиентам ДБ АО "Альфа-Банк" заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте на сумму 3,9 млрд тенге. В настоящее время новым акционером банка в лице АО "Банк ЦентрКредит" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран. 
 
По клиентам ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платежных и переводных операций.
 

По вопросу объема средств, который удалось вернуть в экономический оборот клиентам дочерних российских банков на 1 мая 2022 года, ДБ АО "Сбербанк" и ДБ АО "Альфа-Банк" не обладают информацией по суммам средств клиентов, возвращенных иностранными банками, поскольку корреспондентские счета банков, через которые осуществлялись операции, заблокированы. Возможный возврат замороженных средств осуществляется клиентами через другие банки", - добавила глава агентства.

 

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В АРРФР прокомментировали информацию о блокировке счетов дочерних российских банков

23.05.2022, 20:39 5486
В АРРФР прокомментировали информацию о блокировке счетов дочерних российских банков
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что на информационных ресурсах со ссылкой на агентство распространяется недостоверная информация о блокировке средств казахстанцев в дочерних российских банках, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Агентство как финансовый регулятор никаких мер по заморозке средств клиентов в дочерних российских банках не принимало и не правомочно принимать", - подчеркнули в ведомстве.

 
По информации, полученной агентством от дочерних российских банков (АО "Сбербанк Казахстан", "Альфа-Банк Казахстан" и "Банк ВТБ Казахстан"), иностранными банками заблокированы средства самих банков на корреспондентских счетах в иностранных банках-корреспондентах в иностранной валюте.
 

Остатки замороженных средств дочерних российских банков в иностранных банках-корреспондентах составляют 9,2 млрд тенге, из которых 2,7 млрд тенге - средства "Сбербанка Казахстан", 6,2 млрд тенге - средства "Альфа-Банка Казахстан" и 0,3 млрд тенге - средства "Банка ВТБ Казахстан", - сообщили в АРРФР.

 
В агентстве добавили, что иностранными банками-корреспондентами также заблокированы платежные операции клиентов "Сбербанка Казахстан" на сумму 2,9 млрд тенге и "Альфа-Банка Казахстан" на сумму 3,9 млрд тенге. В настоящее время банками оказывается содействие клиентам в возврате их средств путем переговоров с банками-контрагентами и подготовке соответствующих обращений.
 

Со своей стороны агентство совместно с банками будет отслеживать ситуацию с возвратом заблокированных средств клиентов дочерних российских банков", - добавили в ведомстве.

 

Доллар немного подешевел

23.05.2022, 18:24 6651
Доллар немного подешевел
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 424,84 тенге, снизившись на 0,23 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге в 425,02 тенге. 
 
В обменниках доллары покупают/продают по 424/429 тенге.
 

Стал известен курс тенге на выходные

20.05.2022, 18:32 14221
Стал известен курс тенге на выходные
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - По итогам торгов в пятницу на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 425,06 тенге, что на 5,99 тенге меньше по сравнению с предыдущим днем, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Национальный банк Казахстана опубликовал официальный курс доллара к тенге на выходные и понедельник, 21-23 мая, - 425,02 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 426/431 тенге.
 

План по налогам за 4 месяца перевыполнен более чем на 450 млрд тенге - КГД

19.05.2022, 16:21 16981
План по налогам за 4 месяца перевыполнен более чем на 450 млрд тенге - КГД
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 4 месяца 2022 года исполнен на 110,1%. При плане 4466,4 млрд тенге поступило 4917,2 млрд тенге с перевыполнением на 450,8 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост в 1,6 раза, или на 1873,5 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Республиканский бюджет исполнен на 100,7% (при плане 3290,9 млрд тенге поступило 3 314,8 млрд тенге с перевыполнением на 23,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,8 раза, или на 1494,5 млрд тенге. Местный бюджет исполнен на 136,3% (при плане 1175,5 млрд тенге поступило 1602,5 млрд тенге с перевыполнением на 427 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 31%, или на 379 млрд тенге", - сообщили в комитете.

 
Поступления в республиканский бюджет более всего выросли по КПН (корпоративный подоходный налог. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) - на 571 млрд тенге, или в 2 раза, по НДС на товары внутреннего потребления - на 433,2 млрд тенге, или в 4,6 раза, по экспортной таможенной пошлине на нефть - на 311,9 млрд тенге, или в 2,1 раза, по НДС на импорт из третьих стран - на 90,4 млрд тенге, или на 39%, по НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 53,1 млрд тенге, или на 21%, по налогам на добычу полезных ископаемых - на 41,1 млрд тенге, или на 42,2%.
 
На рост поступлений повлияли следующие факторы: 
 
  1. Рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 65,1%, алюминий - на 51,9%, цинк - на 40,9%, свинец - на 16,5% и медь - на 15,4%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4%. 
  2. Товарооборот с третьими странами за 4 месяца увеличился в 1,5 раза (экспорт вырос в 1,7 раза, импорт - в 1,2 раза).
  3. Оборот по реализации за 4 месяца 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,4% (с 31 565 млрд тенге до 39 266 млрд тенге).
  4. За 4 месяца 2022 года рост по данным ЭСФ произошел по деятельности домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления, - в 5,8 раза, информации и связи - в 1,8 раза, искусству, развлечениям и отдыху - в 1,6 раза, предоставлению прочих видов услуг - на 58,4%, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - на 53,0%, образованию - на 37,4%, по сельскому, лесному и рыбному хозяйству - на 35,8%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 35,6%, деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания - на 25,6%, оптовой и розничной торговле - на 23,8% и строительству - на 23,5%.
 

Курс доллара почти не изменился

18.05.2022, 17:52 20991
Курс доллара почти не изменился
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 432,70 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс евро составил 454,20 тенге. Курс рубля - 6,7 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 434-438 тенге.
 
Ранее зампред Нацбанка рассказала о причинах укрепления курса тенге.
 

О причинах укрепления курса тенге рассказала зампред Нацбанка

18.05.2022, 15:36 22191
О причинах укрепления курса тенге рассказала зампред Нацбанка
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - В апреле, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар, или на 4,6%, рассказала заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов США до 92 млн долларов США при общем объеме торгов 1,9 млрд долларов США", - сообщила Молдабекова.

 
По ее данным, снижение спроса на иностранную валюту в первую очередь связано со снижением импорта, в том числе российского, в результате разрыва логистических цепочек и возможных перебоев в поставках. Кроме того, с учетом текущей ситуации, в условиях применения РФ ограничительных мер на экспорт определенных видов продукции, возможна переориентация импорта на другие рынки, что требует определенного времени. Сохраняющаяся неопределенность, в том числе на внешних рынках, способствует снижению активности рыночных участников.
 

В целом сегмент рынка изменился, стабилизировался спрос со стороны физических лиц, что также оказывает позитивное влияние на курс тенге. Отмечаем, что меры по защите тенговых активов и повышение ставки Национального банка до 14% способствуют обеспечению стабильности финансового рынка и поддержанию привлекательности тенговых депозитов", - отметила зампред Нацбанка.

 
Другим фактором укрепления тенге является восстановление курса российского рубля в результате предпринятых мер по контролю капитала и обязательной продаже валютной выручки экспортерами, подчеркнула Молдабекова. 
 
Также, по ее словам, некоторую поддержку валютному рынку Казахстана оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253 млн долларов США. 
 

Курс тенге в начале мая продолжил укрепление до 432,79, таким образом, с начала года ослабление национальной валюты составило всего 0,2%", - резюмировала Молдабекова.

 

Валютные активы Нацфонда в апреле сократились на 500 млн долларов - Нацбанк

18.05.2022, 15:15 22591
Валютные активы Нацфонда в апреле сократились на 500 млн долларов - Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - По итогам апреля объем валютных активов Национального фонда составил 52,5 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 500 млн долларов США, сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, на фоне падения рынка акций, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и других центральных банков развитых стран, а также укрепления доллара США инвестиционный доход Национального фонда с начала года находится в негативной зоне. 
 

В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 460 млрд тенге в виде трансфертов, преимущественно за счет остатков на тенговом счете Нацфонда, а также тенговых поступлений в фонд. Дополнительно на внутреннем валютном рынке было продано активов на 168 млн долларов США, что в эквиваленте составляет 79 млрд тенге", - сообщила Молдабекова. 

 
В то же время замглавы Нацбанка отметила, что долгосрочная доходность Национального фонда остается положительной и с начала создания в годовом выражении составляет 3,23%, за последние 5 лет - 2,40% годовых.
 

Доллар подорожал на торгах

16.05.2022, 17:46 27466
Доллар подорожал на торгах
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 16 мая в 427,84 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 429,57 тенге, повысившись на 1,34 тенге. 
 
Курс евро установлен Нацбанком в 447, 35 тенге, курс рубля составил 6,94 тенге. 
 
В обменниках доллары покупают/продают по 430/434 тенге.
 

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