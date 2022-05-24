На счетах дочерних российских банков заморозили около 9,2 млрд тенге

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НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - По итогам торгов в пятницу на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 425,06 тенге, что на 5,99 тенге меньше по сравнению с предыдущим днем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Национальный банк Казахстана опубликовал официальный курс доллара к тенге на выходные и понедельник, 21-23 мая, - 425,02 тенге.

В обменниках доллары покупают/продают по 426/431 тенге.