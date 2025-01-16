15.01.2025, 17:35 7791
Сроки предоставления отчетности по валютным операциям клиентов сократят казахстанским банкам
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана заявил о разработке проекта постановления "О внесении изменений в некоторые постановления правления Нацбанка РК по вопросам представления отчетности по валютным операциям".
Проектом предусмотрены поправки, направленные на сокращение сроков предоставления отчетности уполномоченными банками по проведенным валютным операциям клиентов. Сроки представления отчетности банками сокращаются с целью своевременного получения сведений о ситуации на рынке, ее анализа и, при необходимости, принятия оперативных мер", - проинформировали в банке.
Кроме того, проектом предусмотрено проведение усиленного финансового мониторинга конверсионных операций нерезидентов на предмет подтверждения источников получения ликвидности в национальной валюте для проведения таких операций.
Данная поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов", - пояснили в пресс-службе.
При этом отмечается, что операции нерезидентов по конвертации иностранной валюты за тенге, полученного из экономически обоснованных источников, таких как продажа товаров резидентам, продажа финансовых активов за тенге, получение дивидендов от деятельности в Республике Казахстан, будут проводиться в стандартном режиме.
Ранее сообщалось, что банки Казахстана будут тщательнее проверять данные своих клиентов.
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14.01.2025, 17:38 15816
В Казахстане нерезидентам ограничили годом срок действия банковских карт
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций", сообщает пресс-служба агентства.
В частности, установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан - 12 месяцев. Также сокращено количество платежных карт на одного клиента.
Кроме того, установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:
- незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
- осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;
- осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
Ранее сообщалось, что МВД и АФМ будут совместно бороться с легализацией незаконно полученных денег.
14.01.2025, 10:04 18786
Нацбанк намерен изменить пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты в обменниках
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Разработан проект постановления правления Национального банка РК "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", сообщили в Нацбанке.
Предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США - 7 тенге, евро - 10 тенге. Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка", - проинформировали в Нацбанке.
Отмечается, что эти ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме.
13.01.2025, 20:26 22681
ТОО "МФО FinansInvest" лишили лицензии
Основанием для лишения лицензии стало систематическое невыполнение письменных предписаний
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Караганда. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в Караганде микрофинансовая организация FinansInvest лишена лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Основанием для лишения лицензии стало систематическое (3 и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа.
В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 16 Закона РК "О микрофинансовой деятельности" МФО обязана в течение 30 календарных дней со дня принятия агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.
Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане нужно полностью запретить онлайн-кредиты, займы и микрофинансовые организации.
10.01.2025, 09:28 36826
За год в Казахстане изъято более двух тысяч фальшивых банкнот
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот. Общая сумма изъятых фальшивых денег составляет свыше 80 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.
По данным агентства, осуждено 8 человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет.
В Сети распространяются видеоролики, в которых граждане путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами. Эти ролики показывают, как люди, не обращая должного внимания, не могут отличить реальные банкноты от фальшивых или сувенирных, что создает потенциальную угрозу для финансовой безопасности и может привести к нежелательным последствиям, включая участие в незаконных операциях", - отметили в АФМ.
Для того чтобы избежать подобных ситуаций, проверяйте банкноты при сделках с наличными средствами. Обращайте внимание на качество бумаги, защитные элементы (водные знаки, микропечать, элементы, которые видны только при определенном освещении), а также на текстуры и шрифты, которые сложно подделать.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не следует обменивать деньги у незнакомых лиц и избегать сделок с "менялами", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу.
Будьте внимательны и осторожны! В случае обнаружения фальшивых или подозрительных банкнот, ни в коем случае не пытайтесь их сбыть. Немедленно обращайтесь в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания для проведения соответствующих проверок", - отметили в пресс-службе.
06.01.2025, 17:27 53961
В Нацбанке назвали причины ослабления тенге
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам вчерашних торгов курс национальной валюты снизился на 0,2%. В Национальном банке рассказали о причинах ослабления национальной валюты.
5 января 2025 года курс тенге открылся на уровне 525,00 тенге за доллар США и торговался в диапазоне 525,00-528,00 тенге за доллар США. По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс сложился на уровне 526,30 тенге за доллар США, ослабев на 0,2%.
Как пояснили эксперты, на тенге, как и на другие валюты развивающихся стран, продолжает оказывать усиливающийся доллар США. Индекс доллара США достиг 108 пунктов - это максимум за два года. Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к американской валюте, что негативно сказывается на позициях национальных валют по всему миру.
Другим фактором является динамика российского рубля, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, в том числе ввиду значительной роли России в торговом обороте Казахстана. Однако следует учитывать, что в текущих условиях котировки российского рубля к доллару США могут быть искажены низкой ликвидностью в период длительных праздничных выходных. В такие периоды может наблюдаться повышение волатильности. По состоянию на 3 января 2025 года курс ослаб до 110,6 рублей за доллар США", - пояснили в Нацбанке.
К тому же, в отличие от тенге, рубль подвержен влиянию специфических факторов, в том числе связанных с санкционной составляющей.
Динамика российского рубля в текущих реалиях не должна являться ориентиром и может способствовать чрезмерной реакции рынка, что потенциально искажает курсообразование на локальном рынке и приводит к излишней волатильности. Очевидно, что в настоящее время рынки наших стран находятся и функционируют в разных условиях. Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям", - рассказала замглавы Нацбанка Алия Молдабекова.
В Нацбанке добавили, что в случае усиления необоснованного давления на тенге, не обусловленного фундаментальными факторами, банк готов обеспечить дополнительное предложение валюты на рынке за счет золотовалютных резервов.
Напомним, по итогам вчерашних торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,20 тенге и составил 526,30 тенге за доллар. Всего за минувший месяц доллар вырос на 16,75 тенге.
05.01.2025, 13:03 60666
Нацбанк изменил правила проведения валютных операций
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК внес изменения в ряд постановлений по вопросам осуществления валютных операций.
В частности, изменились правила покупки иностранной валюты юридическим лицом-резидентом.
Теперь при покупке безналичной иностранной валюты за тенге в один рабочий день на общую сумму, превышающую 50 000 долларов США, юрлицо-резидент должно указать цель покупки и предоставить в банк валютный договор, а также указание на обратную продажу неиспользованной валюты на ту часть заявок, которая с учетом предыдущих заявок образует сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте.
При этом общая сумма покупок иностранной валюты рассчитывается по всем заявкам клиента на покупку в один операционный день, независимо от цели покупки. Без предоставления подтверждающих документов и указания на обратную продажу, клиент может приобрести валюту в одном банке в один операционный день на любые цели в сумме не более 50 000 долларов США в эквиваленте", - говорится в постановлении.
Для покупки валюты на цели исполнения обязательств по валютному договору в банк необходимо представлять валютный договор, независимо от суммы покупки.
Также внесены изменения, касающиеся переводов денег по валютным операциям.
В случае перевода денег в другой уполномоченный банк иностранной валюты, ранее приобретенной в банке, в заявлении на перевод собственных средств необходимо обязательно указывать информацию о дате покупки иностранной валюты, а также номер и дату валютного договора, во исполнение которого была приобретена иностранная валюта. В случае отсутствия данной информации в заявлении на перевод денег банк вынужден будет отказать клиенту в проведении операции", - говорится в документе.
Уполномоченный банк ежемесячно до 18 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального банка отчет о проведенных валютных операциях.
Отчет о проведенных валютных операциях включает валютные операции, в том числе проведенные по поручению клиента:
- сумма которых равна или превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции (для юридических лиц);
- сумма которых равна или превышает десять тысяч долларов США в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента, сумма которых равна или превышает одну тысячу долларов США в эквиваленте (для физических лиц).
Изменения вступили в силу 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что в декабре курс тенге ослаб на 2,5%.
31.12.2024, 12:31 79571
Валовые резервы Казахстана за ноябрь 2024 года сократились на $1,6 млрд
Еще больше, почти на 5%, за ноябрь 2024 года сократились активы в валюте - до $18,9 млрд
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые резервы Казахстана за ноябрь 2024 года сократились на $1,6 млрд и составили $44,2 млрд, говорится в отчете Национального банка РК.
Как следует из отчета, валовые резервы сократились на $1632 млн, или почти на 4%.
Еще больше, почти на 5%, за ноябрь 2024 года сократились активы в валюте в валовых резервах - до $18,9 млрд.
Активы в золоте сократились на 2,5%, до $25,29 млрд.
Чистые международные резервы сократились на 3,8%, до $42,2 млрд.
Ранее Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения. По его данным, инфляция в 2024 году составит 8-9%, в 2025 году - 6,5-8,5%, в 2026 году - 5,5-7,5%, в 2027 году - вблизи 5%.
30.12.2024, 13:02 81536
Инвестиционный доход казахстанцев в ЕНПФ за 11 месяцев составил 2,78 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев 2024 года чистый инвестиционный доход казахстанцев составил 2,78 трлн тенге.
Это на 1,53 трлн тенге или 123% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
За счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ) вкладчикам и получателям поступил чистый инвестиционный доход более 2,76 трлн тенге, что превышает объем этих взносов, который составил 2,29 трлн тенге. Чистый инвестиционный доход по обязательным пенсионным взносам работодателя (ОПВР), перечисление которых стартовало в 2024 году, составил более 14,24 млрд тенге при объеме взносов в 204,12 млрд тенге", - сообщили в ЕНПФ.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, образованных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, под управлением Нацбанка РК за 11 месяцев 2024 г. составила 14,85% при инфляции за данный период 7,6%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счет ОПВР, по состоянию на 1 декабря 2024 с начала года - 12,00%.
При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев по состоянию на 1 декабря 2024 составила 16,97% при инфляции в размере 8,40%.
Для сохранности пенсионных активов и получения доходности Национальный банк и управляющие инвестиционным портфелем (УИП) постоянно диверсифицируют инвестиционный портфель. То есть активы инвестируются в разные финансовые инструменты, валюты и регулярно перераспределяются с учетом рыночной ситуации. В обзорах инвестиционной деятельности Нацбанка РК, ежемесячно размещаемых на сайте enpf.kz, отражено, что по состоянию на 1 декабря 2024 года доходы были получены по всем видам инструментов", - уточнили в ЕНПФ.
Накопленная инвестиционная доходность в долгосрочном периоде также превышает инфляцию. С момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году на 1 декабря 2024 года нарастающим итогом накопленная доходность составила 952,5% при инфляции за весь период 819,24%.
В ЕНПФ напомнили, что вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении.
Ранее сообщалось, что впервые в портфеле пенсионных активов ЕНПФ не осталось вкладов в казахстанских банках
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?