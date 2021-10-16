В Казпочте выявлены нарушения на 163,9 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В АО "Казпочта" установлен ряд проблем, выявленных по итогам аудита за период с 2018 по 2020 годы, сообщили в ходе очередного заседания Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам государственного аудита выявлено финансовых нарушений на сумму 163,9 млн тенге. Из них: по бухгалтерскому учету - 0,6 млн тенге, неэффективному планированию - 678,3 млн тенге, неэффективному использованию - 47,4 млн тенге. Экономические потери составили 6,9 млн тенге. Также выявлено 32 факта процедурных нарушений и два системных недостатка", - сообщили в Счетном комитете.
Собщается, что в АО "Казпочта" не исполняются стратегические ключевые показатели деятельности. За 2018 год не достигнуто 29% КПД (два из семи показателей), за 2019 год - 72% (пять из семи показателей), за 2020 год - 86% ключевых показателей деятельности (шесть из семи показателей).
За последние три года АО "Казпочта" систематически снижается в рейтинге Всемирного почтового союза (2017 год - 46 место, 2018 год - 49 место, 2019 год - 52 место). Учитывая темпы снижения в рейтинге, имеются риски недостижения АО "Казпочта" поставленной цели - войти в число 20 ведущих почтовых компаний, по версии Всемирного почтового союза.
С 2017 года субсидируются убытки, полученные АО "Казпочта" от оказания универсальных услуг связи в сельской местности.
По информации Счетного комитета, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан допущены нарушения, которые привели к необоснованной выплате субсидий в пользу АО "Казпочта". Так, возмещены убытки при оказании услуг по распространению периодических печатных изданий по подписке в городской местности.
Построенное и принятое в эксплуатацию более года назад здание Цифрового офиса в городе Туркестан стоимостью 1 млрд тенге в настоящее время не эксплуатируется. Здание принято в эксплуатацию при его неполной готовности и не в соответствии с проектно-сметной документацией.
Сообщается, что по итогам заседания Счетным комитетом даны соответствующие рекомендации правительству, Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по совершенствованию нормативно-правовых актов, обеспечению эффективности управления активами и использования бюджетных субсидий. АО "Казпочта" даны поручения по устранению выявленных нарушений, рассмотрению ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований отраслевого законодательства.
В уполномоченные органы по рассмотрению дел об административных правонарушениях направлены два материала.
В ряде регионов Казахстана АСП назначалась неправомерно
15.10.2021, 17:02 12961
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В ряде регионов Казахстана АСП назначалась неправомерно. Об этом министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов сказал на заседании коллегии МТСЗН, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Серик Шапкенов отметил, что для выплаты адресной социальной помощи малообеспеченным семьям на 2021 год предусмотрено 82 млрд тенге.
Софинансирование местного бюджета составило 15,2% или 12,6 млрд тенге. Только 5 регионов обеспечили софинансирование выплаты АСП в размере 20% и выше (не обеспечили Нур-Султан – 2,4%, Мангистауская область – 3,1%, Туркестанская область – 5,7%, Акмолинская область – 8,4%, Атырауская область – 13%, Алматы – 14,4%, Кызылординская область – 14,8%, Восточно-Казахстанская область – 15,4%, Западно-Казахстанская область – 15,6%, Павлодарская область – 16,3%, Костанайская область – 16,5%, Жамбылская область – 17,8%).
Для проверки обоснованности назначения АСП нашим министерством был проведен мониторинг в южных регионах (Шымкент, Алматы, Алматинская область), в ходе которого выявлены грубые нарушения законодательства. А именно, допущены нарушения принципа назначения АСП, невыполнение прямых обязанностей по трудоустройству, пособие назначено благополучным семьям, которые не нуждаются в дополнительной поддержке государства. Также выявлены факты неправомерного назначения АСП – указывалось, что у лиц, имеющих работу на момент обращения, отсутствовали доходы. Кроме того, были обнаружены 18 фактов изменения доходов за первое полугодие 2021 года, в результате которых помощь назначена необоснованно", – сказал Серик Шапкенов.
По предварительным расчетам переплата составила 3,4 млрд тенге, отметил министр.
Суд Парижа вынес решение в пользу Казахстана по иску компании Tasyapi
15.10.2021, 09:53 23599
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Суд города Парижа вынес решение в пользу Республики Казахстан по иску компании "Tasyapi Insaat Taahhut San. ve Ticaret A.S.", передает KAZAKHSTAN TODAY.
12 октября парижский суд вынес решение в пользу Казахстана по иску компании "Tasyapi Insaat Taahhut San. ve Ticaret A.S." (Ташяпы). Истец требовал у суда отменить ранее вынесенное арбитражное решение, согласно которому "Ташяпы" обязана заплатить Казахстану 6,7 миллиардов тенге. Республике Казахстан удалось убедить французское правосудие в безосновательности выдвинутых требований. Более того, суд обязал возместить понесенные Казахстаном судебные расходы в размере 30 000 Евро", - сообщили в Министерстве юстиции РК.
Сообщается, что предметом разбирательства во Франции являлся арбитражный спор между Комитетом автомобильных дорог (КАД) и "Ташяпы", в котором КАД обвинялся в незаконном расторжении контракта о строительстве и реконструкции дороги Актобе - Макат. Сумма предъявленных требований составила 6,5 млн долларов США. 3 декабря 2019 года арбитражный трибунал Сингапурского международного арбитражного центра отклонил иск "Ташяпы", поддержав встречные требования Казахстана. Местом проведения арбитражного разбирательства также был город Париж.
Защита интересов государства по данному делу обеспечивалась Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с консультантом правительства – международной юридической фирмой Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP", - отметили в ведомстве.
S&P улучшило прогноз рейтинга ЕАБР до уровня "Стабильный"
13.10.2021, 20:47 34318
МОСКВА. 13 ОКТЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз рейтинга Евразийского банка развития (ЕАБР) до уровня "Стабильный" и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне "ВВВ/А-2", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Также подтвержден рейтинг банка по национальной шкале на уровне "kzAAA" и рейтинг выпусков приоритетных необеспеченных облигаций ЕАБР на уровне "ВВВ".
Решение по улучшению прогноза отражает мнение рейтингового агентства о том, что давление на капитал ЕАБР ослабло: внутренний коэффициент агентства по достаточности капитала RAC (Risk-Adjusted Capital) увеличился с 18,5% до 20% (категория - "очень сильная позиция").
Кроме того, пересмотр прогноза связан с положениями новой Стратегии банка на 2022-2026 годы, направленной на повышение роли ЕАБР в развитии экономик стран Евразийского экономического союза. При этом документ включает в себя план осуществления докапитализации как за счет текущих акционеров, так и в результате присоединения новых стран-участниц. Повышение прогноза - это и свидетельство сбалансированного подхода Банка к формированию проектного портфеля, риск-менеджменту и диверсификации источников фондирования деятельности.
Улучшение прогноза S&P по рейтингу ЕАБР - для нас важное событие, подтверждающее эффективность комплексного подхода к Стратегии развития Банка. Стоит отметить, что в 2021 году Банк активно привлекает фондирование на международных и локальных рынках капитала. Так, с начала текущего года ЕАБР успешно разместил 2 выпуска еврооблигаций в разных валютах, а также привлек зеленое финансирование на Казахстанской бирже, используя собственную ESG-платформу (выпуск зеленых облигаций полностью соответствует принципам ICMA). В этом году ЕАБР существенно усилил работу по взаимодействию с международными рейтинговыми агентствами. Мы глубже погрузились в их методологии, изучили опыт наших партнеров, более комплексно подошли к усилению ключевых для рейтинговых агентств показателей, что позволило нам правильно презентовать сильные стороны Банка. Сегодняшнее решение S&P позволит еще более качественно реализовывать миссию Банка на благо стран-акционеров", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.