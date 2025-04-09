В Нацбанке прокомментировали резкий скачок курса доллара

Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента

Фото: pexels.com

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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне падения нефтяных котировок и роста глобальной неопределенности валюты развивающихся рынков и сырьевых экономик демонстрируют ослабление, - На фоне падения нефтяных котировок и роста глобальной неопределенности валюты развивающихся рынков и сырьевых экономик демонстрируют ослабление, сообщили в Национальном банке Казахстана.





Отыгрывая возросшую волатильность на мировых рынках и негативную динамику основного экспортного товара, биржевой курс тенге на торгах KASE 7 апреля составил 519,12 тенге за доллар, ослабев на 2,7% по сравнению с предыдущим торговым днем (ослабление за неделю составляет 2,9%). Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента, пояснили эксперты.





Рост спроса отразился и на увеличении объемов торгов: по итогам 7 апреля объем операций на KASE составил 456,4 млн долларов США, что почти вдвое превышает среднедневной объем с начала года.





Поддержку национальной валюте продолжают оказывать продажи иностранной валюты Национального банка в рамках осуществления трансфертов в бюджет и для целей монетарной нейтральности в отношении покупок аффинированного золота, осуществляемые в ранее заявленных объемах", - рассказали в пресс-службе.





В ведомстве отметили, что Нацбанк не проводит интервенции на валютном рынке, но в случае необходимости готов принять необходимые меры для недопущения дестабилизирующих скачков обменного курса.





По словам специалистов, в настоящее время на глобальных финансовых рынках наблюдается повышенная волатильность, вызванная рядом решений администрации президента США. Усиление торговой напряженности и протекционистская риторика усилили опасения участников рынка относительно возможного наступления глобальной рецессии.





Реакция рынков проявляется в резком снижении аппетита к риску и падении стоимости рискованных активов. Ключевые фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. Также значительно дешевеет нефть. Цены на «черное золото» по состоянию на 7 апреля снизились на 14,1% за неделю (с 31 марта по 7 апреля 2025 года) до уровня ниже $65 за баррель — впервые за последние четыре года. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказали решение ОПЕК+ об ускорении снятия ранее принятых ограничений на добычу нефти, а также заявления Саудовской Аравии о снижении цен на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель — максимальное снижение с октября 2022 года", - добавили в Нацбанке.





Напомним, по итогам дневных торгов 7 апреля на KASE курс американской валюты подскочил почти на 13 тенге. Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent впервые за четыре года рухнула до $63 за баррель. Начиная с момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин, цена барреля нефти понизилась на 16,5%.



