Вкладчикам АО "Tengri Bank" за 8 часов выплатили 4,8 млрд тенге

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - 30 сентября Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) начал выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "Tengri Bank" через АО "Евразийский банк", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба КФГД , по состоянию на 17.00 банк-агент от имени и за счет средств фонда выплатил гражданам около 4,8 млрд тенге, что составляет 27% от общего объема обязательств по сумме гарантийного возмещения перед вкладчиками АО "Tengri Bank".

Выплата гарантийного возмещения началась в рекордно короткие сроки - через 8 рабочих дней с даты лишения АО "Tengri Bank" лицензии на проведение всех банковских операций. Для сравнения: срок начала выплаты по предшествующим банкам составлял от 80 до 107 рабочих дней после лишения их лицензии финансовым регулятором.

Для получения гарантийного возмещения вкладчикам АО "Tengri Bank" следует обратиться в любое отделение или филиал АО "Евразийский банк" и заполнить заявление на выплату. Сумму возмещения вкладчики могут проверить онлайн на сайте АО "Евразийский банк".

Отделения АО "Евразийский банк" будут дополнительно обслуживать вкладчиков АО "Tengri Bank" в ближайшие выходные дни - 3 и 4 октября. КФГД рекомендует отслеживать загруженность отделений на сайте банка-агента перед их посещением.

Напомним , 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло решение о лишении АО "Tengri Bank" лицензии на проведение всех банковских операций.

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