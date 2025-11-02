01.11.2025, 12:28 11391
Задолженность по субсидиям перед фермерами Казахстана превышает 340 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Задолженность по всем видам субсидий в агропромышленном комплексе составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
Задолженность по субсидиям наблюдается практически во всех регионах страны. Наибольший объем зафиксирован в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях - совокупно 173,7 млрд тенге, что составляет 51% от общей суммы. При этом задолженность по субсидиям постепенно сокращается: только в текущем году погашено 148,5 млрд тенге долгов", - проинформировали в МСХ.
Отмечается, что выплата субсидий осуществляется местными исполнительными органами.
С 2023 года все расходы на субсидирование аграрного сектора переданы в ведение местных бюджетов в рамках закона о трансфертах общего характера. На 2025 год в местных бюджетах на субсидирование АПК предусмотрено 433,6 млрд тенге, часть которых направляется на погашение задолженности по "листам ожидания" прошлых лет. Министерство сельского хозяйства рекомендовало акиматам регионов изыскивать дополнительные средства для ускорения выплат - в том числе за счет перераспределения средств в рамках действующих программ и иных внутренних резервов", - пояснили в министерстве.
Сообщается, что с учетом ограниченных возможностей местных бюджетов правительство Казахстана оказывает дополнительную поддержку за счет средств республиканского резерва.
В 2024 году было направлено 10 млрд тенге на субсидирование сахарной свеклы, сданной на переработку. В 2025 году выделено дополнительно 57,8 млрд тенге, из которых 48,4 млрд тенге направлены на субсидирование стоимости удобрений, а 9,4 млрд тенге - на поддержку производителей сахарной свеклы", - сообщили в МСХ.
По данным ведомства, выплаты субсидий сельхозпроизводителям продолжаются в плановом режиме. Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов ведет системную работу по сокращению задолженности и повышению прозрачности механизма субсидирования. Главная цель - своевременная поддержка фермеров и создание устойчивых финансовых условий для развития агропромышленного комплекса.
Как сообщалось ранее, заявки от фермеров на получение льготных кредитов начали принимать на месяц раньше.
01.11.2025, 18:23
Более 8 тысяч золотых слитков продано в III квартале - Нацбанк РК
Фото: Нацбанк
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК по итогам III квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам 8302 мерных слитка общим весом 438,4 кг, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Наибольшие объемы реализации мерных слитков в III квартале пришлись на следующие регионы: Алматы (5874 штуки, 71%), Астана (600 штук, 7%) и Карагандинская область (460 штук, 6%).
Покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через банки, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.
Таким образом, за III квартал 2025 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 9110 мерных слитков общим весом 409,0 кг. Общее количество реализации с начала действия программы составляет - 246 882 золотых слитка общим весом 8,6 т.
Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 63 740 штук. Далее следуют 5-граммовые - 53 978 штук (22%), 100-граммовые - 50 779 штук (21%), 20-граммовые - 44 707 штук (18%) и 50-граммовые - 33 678 штук (13%).
Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая предотвращает механические повреждения и позволяет легко проверить, была ли она вскрыта. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.
Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность их обратного выкупа банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день", отметили в Нацбанке.
Ранее в Минфине определили круг лиц, обязанных сдавать декларацию о доходах.
31.10.2025, 12:23
Новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС вступит в силу с 1 января
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов разъяснили положения нового Налогового кодекса, принятого 18 июля 2025 года.
Одним из ключевых нововведений станет введение нового порядка постановки на регистрационный учет по НДС, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Изменения направлены на упрощение налогового администрирования и создание более прозрачных условий для бизнеса.
Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по НДС будет осуществляться в трех формах:
- добровольная - по желанию, до достижения порога оборота;
- обязательная - при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);
- условная - для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.
Постановке на учет по НДС не подлежат:
- государственные учреждения;
- филиалы;
- лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
- налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).
Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 тыс. МРП (2,6 млрд тенге).
Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.
Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения", - подчеркнули в комитете.
Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, с 2026 года не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.
Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.
Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуется сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года", - пояснили в КГД.
Также вводится мониторинг соблюдения налоговой регистрации. В случае выявления нарушений налогоплательщику направляется уведомление со сроком 30 рабочих дней для устранения.
С 2026 года налоговые органы не будут применять принудительное снятие с учета по НДС. Вместо этого при нарушениях (например, отсутствие по месту нахождения) будет временно приостанавливаться выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) до устранения нарушений", - уточнили в ведомстве.
Все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.
Ранее сообщалось, что в новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму. 14 октября вице-министр национальной экономики страны Азамат Амрин рассказал, когда в Казахстане примут решение по запретительному списку по упрощенной декларации.
Ранее сообщалось, что в новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму. 14 октября вице-министр национальной экономики страны Азамат Амрин рассказал, когда в Казахстане примут решение по запретительному списку по упрощенной декларации.
16 октября стало известно, что "упрощенку" сохранят для большей части бизнеса. Правительство решило исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством. Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа".
Тем не менее представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан. В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг.
22.10.2025, 11:23
Государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги - мажилисмен поднял вопрос растущего госдолга
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Олжас Нуралдинов в ходе заседания мажилиса поднял вопрос государственного долга. Он отметил, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги.
За ближайшие три года планируется привлечь еще 24 трлн тенге. И в итоге к 2028 году госдолг может увеличиться вдвое и составить уже 57 трлн. Это означает, что в ближайшей перспективе расходы на обслуживание этого долга могут превысить расходы на образование, оборону и инфраструктуру вместе взятые. Хотя Высшая аудиторская палата неоднократно указывала: покрытие старых обязательств за счет новых заимствований - крайне рискованный механизм, который подрывает устойчивость финансовой системы и делает бюджет зависимым от долговых решений... Когда мы уже научимся жить по средствам, а не в долг?" - заявил Олжас Нуралдинов.
Он поинтересовался, почему правительство продолжает наращивать новые заимствования, фактически перекрывая старые долги новыми. Также мажилисмен призвал предотвратить движение страны в долговую ловушку и восстановить баланс между заимствованиями, доходами и реальными возможностями бюджета.
Министр финансов Мади Такиев ответил, что на сегодня госдолг составляет 33,5 трлн тенге.
Если смотреть его в разрезе ВВП, то к ВВП составляет 22,2%. Я об этом уже говорил неоднократно. При лимите у нас установлено 32%. Основная часть госдолга, 76%, это наши заимствования на внутреннем рынке. Мы их берем на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета. 24% - это у нас внешние рынки, они идут на финансирование инфраструктурных проектов и так далее. Что касается снижения, мы в правительстве рассматриваем на следующий год дефицит бюджета 2,5%, с последующим его снижением до 0,9%. Соответственно, чем больше будем снижать дефицит, тем меньше будем заимствоваться, тем самым мы придем к снижению госдолга. Плюс большим подспорьем здесь у нас является доходная часть бюджета. Вы знаете у нас будет новый налоговый кодекс работать со следующего года. В рамках него мы ожидаем дополнительные поступления, которые также будут нивелировать этот эффект", - сказал глава Минфина.
Кроме того, по его словам, принимается ряд системных мер. К примеру, ведется работа, чтобы бумаги Минфина могли быть вовлечены в международные фонды и могли иметь международные индексы.
Работаем сейчас с Euroclear, хотим притянуть их в Казахстан. Сегодня ночью мы разместились хорошо, $1,5 млрд на пятилетний срок, самая низкая ставка за всю историю, которая у нас была 4,4%. Это говорит о том, что в целом международные инвесторы видят перспективу в нашей стране, видят стабильность экономики и поэтому вкладывают свои деньги", - сказал Такиев.
В ходе заседания министр финансов отметил, что формирование бюджета в этом году стало одним из самых ответственных и сложных процессов. Впервые проведен бюджетный обзор расходов - пересмотрены безусловно базовые затраты государственных органов, что позволило оптимизировать 68 млрд тенге. Доля текущих административных расходов сокращена с 15% до 12,3%, что дало возможность перенаправить их на бюджет развития.
Поступления в 2026 году прогнозируются на уровне 23,1 трлн тенге. Из них доходы - 19,2 трлн тенге. По сравнению с текущим годом доходы увеличатся на 3,6 трлн тенге за счет экономического роста, внедрения нового Налогового кодекса и улучшения налогового и таможенного администрирования. Это создаст основу для устойчивости государственных финансов", - сказал он.
По его словам, расходы бюджета составляют 27,8 трлн тенге, что на 2 трлн тенге больше, чем в текущем году.
Бюджет остается социально ориентированным. В 2026 году на социальную сферу будет направлено 10,7 трлн тенге, из них 6,8 трлн тенге - это социальные выплаты и 3,9 трлн тенге - инвестиции в человеческий капитал", - пояснил министр.
Он проинформировал, что на социальную защиту населения в 2026 году планируется выделить 6,8 трлн тенге, на сферу здравоохранения - 2,7 трлн тенге, на сферу образования и науки - 902 млрд тенге, на развитие культуры, туризма и спорта - 263,5 млрд тенге, на стимулирование экономики - 1,2 трлн тенге, а общий объем средств на развитие реального сектора увеличивается на 540 млрд тенге и составит 3,7 трлн тенге.
На силовой блок в 2026 году выделяется 3 трлн тенге, что на 335 млрд тенге больше, чем в текущем году. Таким образом, расходы на оборону в 2026 году составят 1% к ВВП. Средства направляются не только на поддержание боеготовности, но и на реализацию системных новаций", - сказал Такиев.
Глава Минфина также отметил, что на развитие регионов на 2026-2028 годы предусмотрено 581 млрд тенге, из них в 2026 году - 300 млрд тенге. В целях повышения самостоятельности акиматов в 2026 году регионам будет направлено через трансферты 5,1 трлн тенге.
Ранее в ходе заседания мажилиса заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин представил прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы.
22.10.2025, 08:45
Казахстан разместил суверенные еврооблигации на $1,5 млрд
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан успешно осуществило размещение суверенных еврооблигаций на международном рынке капитала в объеме $1,5 млрд со сроком обращения 5 лет, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.
Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов - наименьшие значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что книга заявок превысила $4,4 млрд, что обеспечило значительное превышение спроса над предложением и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки. В размещении принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США, а также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и с Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана.
Установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран региона Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив лишь Кувейту (рейтинг A+). Более того, фиксированная доходность оказалась ниже уровня доходностей по аналогичным выпускам стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия, что подчеркивает высокую степень доверия со стороны глобального инвестиционного сообщества", - отметили в Минфине.
По данным ведомства, существенным фактором, способствовавшим укреплению доверия инвесторов, стали последовательно реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования. Эти меры обеспечили позитивное восприятие инвестиционного климата Казахстана на международной арене.
Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.
Ранее, 24 июня 2025 года, Казахстан осуществил выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму $2,5 млрд.
Напомним, сегодня состоится заседание мажилиса, на котором депутаты рассмотрят законопроекты о республиканском бюджете и об объемах трансфертов общего характера между республиканским и бюджетами областей, городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы.
13.10.2025, 16:05
Укрепление сотрудничества и инвестиционная сфера: о чем говорил Токаев с главой банка ВТБ
Фото: Акорда
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, сообщает Акорда.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в финансово-банковской и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й министерской конференции центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.
22.09.2025, 12:06
Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг Halyk на уровне "BBB-"
Фото: Halyk bank
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 сентября 2025 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Halyk Bank в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" с прогнозом "Стабильный", сообщили в пресс-службе банка.
Fitch Ratings отмечает, что высокая рыночная доля Halyk Bank в банковском секторе Казахстана, устойчиво высокие показатели прибыльности, значительная капитализация и устойчивая ликвидность являются ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг. Согласно комментариям агентства, "Стабильный" прогноз отражает оценку того, что кредитные показатели Halyk Bank останутся сильными в среднесрочной перспективе.
Fitch Ratings подчеркивает надежную бизнес-модель Halyk Bank с сильными рыночными позициями в корпоративном и розничном бизнесе, и сбалансированным кредитным портфелем, при этом отмечается, что качество активов банка существенно улучшилось за последние пять лет. Также агентство ожидает сохранение высокой прибыльности банка в 2025-2026 годах благодаря устойчиво сильной марже, высокой операционной эффективности и низкой стоимости риска.
Подтверждение кредитного рейтинга агентством Fitch Ratings отражает эффективную работу банка в условиях изменяющейся экономической среды и внешних вызовов. Оценка агентства подчеркивает финансовую устойчивость и надежность Halyk как ведущего игрока на банковском рынке Казахстана. Это также подтверждение доверия и уверенности, которые рынок оказывает Halyk", - говорится в сообщении банка.
Для справки
Народный банк - ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги, управление активами и услуги для образа жизни (лайфстайл). Народный банк листингован на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже с 2006 года и на Астанинской международной бирже с 2019 года.
По состоянию на 30 июня 2025 года совокупные активы банка составили порядка 19,616 млрд тенге, что делает его крупнейшим кредитором в Казахстане. Банк имеет одну из крупнейших в стране клиентских баз и самую разветвленную филиальную сеть, насчитывающую 542 филиала и отделения по всей стране. Кроме того, банк осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане.
Более подробная информация о банке размещена на сайте.
11.09.2025, 11:45
Президент утвердил новое положение о Нацбанке
Фото: Нацбанк РК
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в положение о Национальном банке РК.
В положении утверждены права, обязанности, задачи и полномочия главного финрегулятора страны.
В частности, в задачи Нацбанка теперь входят:
- разработка и проведение денежно-кредитной политики;
- обеспечение функционирования платежных систем;
- осуществление валютного регулирования и валютного контроля;
- содействие обеспечению стабильности финансовой системы;
- осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики, статистики финансового рынка и статистики внешнего сектора;
- иные задачи в соответствии с законами РК и актами президента.
Также Нацбанк имеет право:
- разрабатывать и принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, обязательные для исполнения финансовыми организациями, другими физическими и юридическими лицами на территории РК;
- запрашивать и получать безвозмездно от любых физических и юридических лиц, филиалов банков - нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов РК, филиалов страховых брокеров - нерезидентов Республики Казахстан, филиалов (представительств) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность в РК, а также государственных органов необходимую информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
- проводить проверки и иные формы контроля и надзора в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан;
- принимать нормативные и ненормативные правовые акты, регулирующие внутреннюю деятельность Национального Банка Казахстана, а также отношения, связанные с осуществлением деятельности юридических лиц, в отношении которых он является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером;
- осуществлять иные права, предусмотренные законом РК "О Национальном банке", иными законодательными актами Республики Казахстан и актами президента.
В документе также прописаны функции Нацбанка, статус, полномочия первого руководителя банка, его заместителей, а также коллегиальных органов и т.д.
08.09.2025, 11:38
Закон о банках в Казахстане будет принят до конца года
Фото: Depositphotos
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый закон о банках будет принят до конца года. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана.
Правительству совместно с Национальным банком необходимо разработать программу инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики объемом до одного миллиарда долларов. Для успешного запуска нового инвестиционного цикла в финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать банки второго уровня. Этот вопрос активно обсуждается уже долгое время. Настало время принять конкретные решения", - сказал Токаев.
По словам президента, в Казахстане банковские активы и капитал в среднем в несколько раз прибыльнее, чем в развитых странах.
Это обусловлено тем, что отечественным банкам выгоднее вкладываться в низкорисковые инструменты, чем в кредитование экономики. Данный вопрос не раз поднимали депутаты и эксперты. Национальному банку и правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков. Важным шагом в этом направлении станет принятие закона о банках, учитывающего технологические изменения и потребности экономики. В законе надо предусмотреть пути усиления конкуренции и привлечения на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов. Правительству совместно с Агентством по регулированию финансового рынка следует всесторонне проработать данный законопроект. Прошу депутатов принять его до конца года", - сказал Токаев.
Президент также отметил необходимость ускорения формирования полноценной экосистемы цифровых активов.
Этому уже способствует внедрение цифрового тенге, который сейчас используется при финансировании проектов из Национального фонда. Теперь пришло время масштабировать использование цифрового тенге в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов госхолдингов", - сказал он.
Также, по словам главы государства, с учетом современных реалий надо сделать фокус на криптоактивах.
На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада", - сообщил он.
Глава государства отметил, что наряду с очевидными плюсами и возможностями тотальная цифровизация, в том числе банковской сферы, несет в себе и определенные вызовы.
За последние годы одной из наиболее серьезных угроз финансовой безопасности государства и граждан стало онлайн-мошенничество. Для противодействия киберпреступности создан антифрод-центр, введена биометрическая идентификация, усилена ответственность банков, микрофинансовых организаций и операторов связи за предотвращение мошеннических операций. Но проблема требует постоянного внимания и совершенствования работы уполномоченных органов. Необходимо выстроить интеллектуальную систему противодействия киберпреступности. В случае необходимости следует внести корректировки в законодательство и практику деятельности правоохранительных органов", - сказал Токаев.
