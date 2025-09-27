Заявки от фермеров на получение льготных кредитов начнут принимать на месяц раньше

Фото: primeminister.kz

Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Аграрная кредитная корпорация" с 1 октября 2025 года. - АО "Аграрная кредитная корпорация" объявила о начале приема заявок по ключевой программе "Кең дала 2" уже





Это решение позволяет запустить программу на месяц раньше прошлогоднего срока, что дает сельхозтоваропроизводителям дополнительное время и гибкость в подготовке к новому сезону. Заблаговременное финансирование позволяет аграриям эффективно подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону. Уже осенью у фермеров появляется возможность приобрести горюче-смазочные материалы по благоприятным ценам, закупить удобрения, провести ремонт техники и сформировать необходимый запас семян. Доступ к ресурсам в этот период является ключевым фактором для успешного проведения посевной кампании", - заявили в корпорации.





Там напомнили, что механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года и сразу показал высокую востребованность. Тогда на эти цели корпорация выделила 100 млрд тенге. Инициатива получила положительную оценку от фермеров, и в этом году ее масштабы значительно расширены.





В корпорации также напомнили условия программы, которая предлагает льготную ставку вознаграждения - 5% годовых.





Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения предусмотрен действенный механизм: в случае необходимости, до 85% от суммы займа может быть покрыто гарантией Фонда развития предпринимательства "Даму". Финансирование осуществляется через широкую сеть филиалов АКК и финансовых институтов-партнеров по всей стране.





Спрос на кредитные ресурсы в агросекторе остается стабильно высоким, и наша задача - не просто его удовлетворить, а предложить рынку гибкие и своевременные инструменты. Мы видим, что раннее финансирование востребовано, оно позволяет аграриям работать более планомерно и эффективно. Поэтому мы продолжим адаптировать наши продукты, исходя из реальных потребностей сельхозтоваропроизводителей", - отметил председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Алмат Аширбеков.





Для подачи заявок на участие в программе "Кең дала 2" аграрии могут обратиться в региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".





В 2022 году на программу "Кең дала" было направлено 140 млрд тенге, в 2024 году эта сумма достигла 321,5 млрд тенге, в 2025 году сумма превысила 500 млрд тенге.