26.09.2025, 13:05 91021
Заявки от фермеров на получение льготных кредитов начнут принимать на месяц раньше
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Аграрная кредитная корпорация" объявила о начале приема заявок по ключевой программе "Кең дала 2" уже с 1 октября 2025 года.
Это решение позволяет запустить программу на месяц раньше прошлогоднего срока, что дает сельхозтоваропроизводителям дополнительное время и гибкость в подготовке к новому сезону. Заблаговременное финансирование позволяет аграриям эффективно подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону. Уже осенью у фермеров появляется возможность приобрести горюче-смазочные материалы по благоприятным ценам, закупить удобрения, провести ремонт техники и сформировать необходимый запас семян. Доступ к ресурсам в этот период является ключевым фактором для успешного проведения посевной кампании", - заявили в корпорации.
Там напомнили, что механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года и сразу показал высокую востребованность. Тогда на эти цели корпорация выделила 100 млрд тенге. Инициатива получила положительную оценку от фермеров, и в этом году ее масштабы значительно расширены.
В корпорации также напомнили условия программы, которая предлагает льготную ставку вознаграждения - 5% годовых.
Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения предусмотрен действенный механизм: в случае необходимости, до 85% от суммы займа может быть покрыто гарантией Фонда развития предпринимательства "Даму". Финансирование осуществляется через широкую сеть филиалов АКК и финансовых институтов-партнеров по всей стране.
Спрос на кредитные ресурсы в агросекторе остается стабильно высоким, и наша задача - не просто его удовлетворить, а предложить рынку гибкие и своевременные инструменты. Мы видим, что раннее финансирование востребовано, оно позволяет аграриям работать более планомерно и эффективно. Поэтому мы продолжим адаптировать наши продукты, исходя из реальных потребностей сельхозтоваропроизводителей", - отметил председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Алмат Аширбеков.
Для подачи заявок на участие в программе "Кең дала 2" аграрии могут обратиться в региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация".
Для справки
В 2022 году на программу "Кең дала" было направлено 140 млрд тенге, в 2024 году эта сумма достигла 321,5 млрд тенге, в 2025 году сумма превысила 500 млрд тенге.
новости по теме
27.09.2025, 14:35 5321
Кому можно применять упрощенку с 2026 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В запретительный список ОКЭД попало 795 видов деятельности, в разрешительный - 316, сообщает Uchet.kz.
Всего в списке 1111 видов деятельности, из них упрощенному налогообложению с 2026 года подлежат лишь 316.
Скачать запретительный список для упрощенки можно здесь.
Скачать разрешительный список для упрощенки можно здесь.
Проект запретительного списка для упрощенки содержит слишком широкий перечень ограничений по видам деятельности, что фактически лишает малый и средний бизнес возможности работать в упрощенном режиме. Мы будем добиваться пересмотра и существенного сокращения запретительного списка, чтобы сохранить доступность упрощенки для большинства предпринимателей и не создавать искусственных барьеров для ведения бизнеса", - подчеркнули авторы материала.
Напомним, проект Министерства национальной экономики РК опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 октября 2025 года.
Напомним, 18 июля президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс, в котором увеличен НДС и вводятся прогрессивные ставки ИПН.
В НПП "Атамекен" считают, что изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство.
27.09.2025, 10:52 25166
Российские таможенники назвали причину пробок на границе с Казахстаном
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Федеральной таможенной службе России назвали причину очередей на границе с Казахстаном.
По информации ФТС, приграничный Уральск посетил начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Агепсим Ашкалов. Совместно с заместителем руководителя департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области Талгатом Горяевым они провели проверку в приграничной зоне со стороны Республики Казахстан, и пообщались с водителями.
В ходе рабочей поездки было отмечено скопление транспортных средств вдоль трасс и на парковках вблизи границы. В беседе с водителями представители ведомств выяснили, что перевозчики находятся в ожидании команды от своих работодателей для въезда на территорию Российской Федерации. Представители таможенных служб России и Казахстана подтверждают, что таможенные органы обеих стран не создают препятствий при перемещении товаров - граница открыта для добросовестного бизнеса. Как и сообщалось ранее, скопление транспортных средств вблизи границы возникает из-за действий недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, которые не дают перевозчикам команду следовать через границу. Этот факт подтверждает попытки недобросовестного бизнеса выждать время в надежде на ослабление контроля", - рассказали в ФТС.
Там напомнили, что в целях соблюдения законодательства при ввозе товаров требуется предъявить документы, подтверждающие декларирование, в том числе декларацию на товары, достоверно указать все необходимые сведения, предоставить подтверждающие документы и уплатить таможенные платежи.
Несоблюдение требований таможенного законодательства, включая не декларирование или недостоверное декларирование, может привести к административной или уголовной ответственности", - подчеркнули в таможенной службе.
Напомним, в июле на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе Казахстана и России образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев. Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.
Ранее была опубликована пошаговая инструкция о том, как оформить QR-код для въезда в РФ.
26.09.2025, 17:27 79171
Металлургия, машиностроение и металлообработка: новая индустриальная зона начала работу в Алматинской области
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Конаев. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новая индустриальная зона "Казыбек бек" начала работу в Жамбылском районе Алматинской области на территории сельского округа Темиржол, сообщает пресс-служба акимата региона.
Площадь индустриальной зоны составляет 900 гектаров. Основными направлениями деятельности определены: металлургия и металлообработка, производство строительных материалов, машиностроение и выпуск промышленного оборудования, а также услуги по хранению грузов. Реализация проекта рассчитана на 2027-2029 годы", - заявили в акимате.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев, выступая на церемонии открытия, отметил, что создание индустриальной зоны является значимым шагом для укрепления экономики региона и всей страны в целом.
Ранее сообщалось, что новая СЭЗ создается в области Жетысу.
26.09.2025, 15:09 86276
Первый поезд ЛРТ запустят в Астане в конце сентября
Фото: Пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что 29-30 сентября в Астане состоится запуск первого легкорельсового транспорта.
29-го или 30-го числа запустим первый поезд между, например, станциями "Абу-Даби" и в направлении моста через Мангилик Ел. В дальнейшем будем каждый день увеличивать продолжительность работы, количество станций", - сообщил Касымбек.
Также он отметил, что все 18 поездов будут запущены в тестовом режиме в декабре-январе. Проектная стоимость проезда составит 200 тенге.
Напомним, бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге. Строительством занялась китайская China Construction Sixth Bureau.
26.09.2025, 09:42 102131
В Казахстане изучается вопрос строительства нового НПЗ - Минэнерго
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане начался практический этап реализации концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. Министерством энергетики подготовлен план первоочередных действий, включающий 19 мероприятий, из которых уже выполнены восемь. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики РК Талгат Макуов.
Определены шесть приоритетов: расширение мощностей НПЗ, создание НИИ нефтепереработки и нефтехимии, поэтапная загрузка АО "Конденсат" до 50% мощности, переход на экологический класс моторных топлив К5 и выше, строительство стратегических резервуаров ГСМ и изучение вопросов нового нефтеперерабатывающего завода с выпуском нефтехимической продукции.
Нефтегазохимия в Казахстане представлена двумя важнейшими направлениями с серьезным потенциалом: нефтехимия или нефтехимический синтез жидких веществ, к примеру, аренов, ПАВ, кетонов, альдегидов, спиртов и т.д. в более сложные органические вещества, но на сегодня представлена бензолом и параксилолом АНПЗ; газохимия - переработка непредельных газообразных углеводородов в линейные полимеры, постепенно развивающаяся на примере проекта производства полипропилена KPI. Следовательно, целесообразным является реализация проектов расширения действующих НПЗ по современной топливно-нефтехимической конфигурации и строительства совмещенных НПЗ и НХК с гибкой линейкой продукции в зависимости от рыночного спроса. Это позволяет относить нефтехимические комплексы к привлекательным и долгосрочным активам, повышающих капитализацию управляющих компаний", - проинформировал Талгат Макуов.
Он отметил, что особое внимание уделяется выпуску авиатоплива. Три НПЗ планируют производить свыше 1,5 млн тонн. Дополнительно рассматривается развитие потенциала частных НПЗ.
Тремя основополагающими приоритетами являются:
- количество или мощности глубокой переработки нефти:
- качество нефтепродуктов в соответствии с ESG;
- наука или прочная научная база отрасли.
Таким образом, реализация Концепции позволит создать современные комбинированные комплексы нефтепереработки и нефтехимии, увеличить выпуск качественных моторных и авиационных топлив, а также обеспечить устойчивое развитие отрасли на долгосрочную перспективу", - отмечают в Минэнерго.
Напомним, 25 сентября в ходе заседания сената депутат Суиндик Алдашев предложил рассмотреть возможность строительства небольшого нефтеперерабатывающего завода в Мангистауской области. Он отметил, что на сегодняшний день одной из нерешенных проблем в сфере авиаперевозок остается дефицит авиатоплива, что повышает стоимость перевозок и снижает конкурентоспособность авиационного сообщения.
По данным депутата, ежегодно в РК производится 650-700 тысяч тонн авиационного керосина, а потребление достигает около 1 млн тонн. В этой связи более 350 тысяч тонн топлива завозится из других стран.
По его словам, в будущем, после реализации проекта строительства авиационного хаба в Мангистауской области, объемы потребления авиатоплива могут вырасти с нынешних 15 тысяч тонн до 120-130 тысяч тонн. Строительство в Мангистауской области небольшого НПЗ мощностью до 5 млн тонн в год повысит энергетическую безопасность региона, снизит зависимость от импортных нефтепродуктов и сократит логистические издержки.
25.09.2025, 15:17 150626
Новый газовый проект мощностью 150 млн кубометров запустили в Мангистау
Фото: Минэнерго РК
Рассказать друзьям
Актау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На месторождении Тасбулат в Мангистауской области состоялся запуск нового газового проекта, направленного на на укрепление энергетической независимости, расширение внутренней ресурсной базы и социально-экономическое развитие регионов, рассказали в Министерстве энергетики Казахстана.
Проект реализуется ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" при координации Министерства энергетики и участии национальных компаний и отраслевых партнеров.
По данным ведомства, на первом этапе добыча составит порядка 50 млн кубометров газа в год, в перспективе - до 150 млн кубометров. Сырье будет перерабатываться на мощностях ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" и поставляться в АО "НК "QazaqGaz".
Запуск проекта создает новые рабочие места, укрепляет промышленный потенциал региона и обеспечивает население доступным энергоресурсом. В ближайшее время планируется запуск аналогичных проектов в Кызылординской и Атырауской областях, что позволит существенно нарастить добычу и переработку газа", - добавили в Минэнерго.
25.09.2025, 14:55 152171
От повышения ставки НДС кризиса не будет - Миннацэкономики
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в сенате первый заместитель министра национальной экономики Азамат Амрин рассказал, как повышение ставки НДС отразится на росте цен, передает корреспондент агентства.
Экономический эффект за счет повышения ставки НДС мы просчитывали, прогноз конкретно был на инфляцию (...) Совокупный вклад роста НДС с 12 до 16% - от 2 до 2,5% к инфляции идет", - пояснил Амрин.
То есть общий рост цен ожидается на уровне 2-2,5 %.
Он также подчеркнул, что многие товары освобождены от НДС.
Сельхозтоваропроизводители, крестьянские фермерские хозяйства, которые производят продукты питания первой необходимости у нас, они освобождены от НДС. И поэтому оснований юридических и экономических для роста цен именно за счет роста НДС нет", - заверил спикер.
Ранее министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, что на фоне роста НДС ожидаются единовременные, краткосрочные по продолжительности изменения - от 2,5 до 3% в конечной стоимости товаров.
24.09.2025, 18:28 205716
Товарооборот между Казахстаном и Венгрией составил около $200 млн
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Казахстаном и Венгрией в 2025 году вырос на 6,4% и составил около $200 млн, сообщает пресс-служба правительства РК.
Венгрия является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе. Товарооборот в прошлом году вырос на 6,4% и составил около $200 млн, за 7 месяцев текущего года показатель увеличился на 27% и превысил $150 млн. Казахстан готов расширять экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям, что открывает значительные перспективы для роста торговли", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что одним из ключевых направлений партнерства остается транспортно-логистическая сфера.
Особое значение имеет Транскаспийский международный транспортный маршрут, который интегрируется в Трансъевропейскую транспортную сеть, открывая путь казахстанским грузам в Европу. В качестве дальнейшего развития сотрудничества в 2026 году совместно с венгерской компанией L.A.C. Holding планируется строительство интермодального терминала в Будапеште", - добавили в пресс-службе.
Напомним, венгерские инвестиции в экономику Казахстана превысили $370 млн.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
27.09.2025, 10:17Новые медучреждения построили на возвращенные активы в Актюбинской области 27.09.2025, 10:5225031Российские таможенники назвали причину пробок на границе с Казахстаном 27.09.2025, 11:4221101Государству вернули принадлежавшие высокопоставленным чиновникам земли на 1,6 млрд тенге 27.09.2025, 14:355011Кому можно применять упрощенку с 2026 года 27.09.2025, 15:211076Грузовик врезался в АЗС в поселке Тобол 20.09.2025, 19:34283851Спасавшего людей при пожаре мужчину наградили в Астане 21.09.2025, 10:34279976Мужчину спасли в горах Алматы 23.09.2025, 19:12258626В Казахстане выросло производство продуктов 24.09.2025, 13:45242291В Казахстане появится возможность подключиться к интернету в общественных местах через ЭЦП 24.09.2025, 18:10225111Дело Перизат Кайрат: приговор оставили без изменений 08.09.2025, 12:01593571Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27523911Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28519256На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48515306Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38497036Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?