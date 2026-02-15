14.02.2026, 18:08 5376
Празднование китайского Нового года в аэропорту Алматы
Фото: Kazakhstan Today
В новом международном терминале аэропорта Алматы состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Чуньцзе - Нового года по лунному календарю. В церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса КНР и представители авиагавани.
Пассажиры международных рейсов аэропорта Алматы стали свидетелями традиционного шоу, посвященного наступлению праздника весны - Нового года по восточному календарю. Акция была организована для популяризации восточной культуры и укрепления имиджа Алматы как ключевого авиационного хаба.
Организатором праздника выступило Генеральное консульство КНР в Алматы совместно с представительствами китайских авиалиний. Исполняющий обязанности Генконсула Люй И поздравил участников мероприятия и отметил высокую значимость наступающего года Огненной Лошади для развития двусторонних связей
09.02.2026, 21:09 29251
Основные направления сотрудничества Казахстана и Германии
Фото: Сенат парламента РК
В преддверии визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Федеративную Республику Германия и участия в заседании СМИД формата "Центральная Азия + ФРГ" в МИД представили инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие, многостороннее сотрудничество, а также культурно-гуманитарную и климатическую повестку, сообщает пресс-служба ведомства.
07.02.2026, 11:15 44226
В Италии открылись зимние Олимпийские игры - 2026
Фото: Министерство туризма и спорта РК
В ночь на 7 февраля в Италии состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр - 2026. Основной площадкой стал стадион "Сан-Сиро" в Милане, при этом мероприятия также прошли в Кортине-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Концепция открытия Armonia была посвящена единству города и гор, традиций и современности.
В церемонии приняли участие сотни артистов, мировые звезды сцены, а в официальной части выступили президент Италии Серджо Маттарелла и глава МОК Кирсти Ковентри, после чего Игры были объявлены открытыми. Кульминацией стало зажжение олимпийского огня в Милане и Кортине.
Сборную Казахстана на ОИ-2026 представят 36 спортсменов в десяти видах спорта. Знаменосцами стали Денис Никиша и Аяулым Амренова. Первые старты с участием казахстанцев пройдут 7 февраля.
03.02.2026, 18:14 61931
Казахстан и Пакистан: ключевые направления сотрудничества
Фото: depositphotos.com
В преддверии государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Пакистан в МИД представили инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие, многостороннее сотрудничество и гуманитарные связи, сообщает пресс-служба ведомства.
31.01.2026, 20:57 78591
Ключевые направления казахско-турецкого сотрудничества
Фото: МИД
В преддверии официального визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Турецкую Республику МИД представило инфографику, в которой отражены ключевые направления динамично развивающегося стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-инвестиционное сотрудничество, многостороннее взаимодействие и культурно-гуманитарные связи, сообщает пресс-служба ведомства
07.01.2026, 11:04 172971
Рождественская Литургия прошла в Вознесенском соборе Алматы
Фото: mitropolia.kz
В ночь с 6 на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты состоялась праздничная Божественная литургия по случаю Рождества Христова. Богослужение возглавил Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. В храме собрались многочисленные прихожане, духовенство и гости праздника.
Во время богослужения в соборе пребывала рождественская святыня - перламутровый напрестольный крест, освященный в Вифлееме и переданный в дар православным Казахстана Патриархом Иерусалимским Феофилом III. По запричастном стихе было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после чего верующие причастились Святых Христовых Таин.
25.12.2025, 15:42 236936
Католики по всему миру отмечают Рождество
Фото: Depositphotos
Католики по всему миру 25 декабря отмечают Рождество Христово, вспоминая рождение Иисуса Христа и значение этого события для христианской веры. В этот день проходят торжественные богослужения, а семьи собираются за рождественским столом, обмениваются подарками и добрыми пожеланиями.
22.12.2025, 12:12 253301
В городах Казахстана зажгли огни на новогодних елках
В преддверии Нового года в городах Казахстана состоялось торжественное зажжение огней на главных новогодних елках. Праздничные церемонии прошли на центральных площадях и в общественных пространствах, собрав тысячи горожан и гостей.
Жителей и гостей городов порадовали световые инсталляции, яркое оформление улиц и праздничная атмосфера. Во многих регионах зажжение елок сопровождалось концертными программами, выступлениями артистов и анимацией для детей.
17.12.2025, 20:14 283961
Ключевые направления казахско-японского сотрудничества
Фото: МИД РК
В связи с официальным визитом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Японию Министерство иностранных дел представило инфографику, отражающую ключевые направления казахско-японского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области ядерного нераспространения.
