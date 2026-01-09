07.01.2026, 11:04 7326
Рождественская Литургия прошла в Вознесенском соборе Алматы
Фото: mitropolia.kz
Рассказать друзьям
В ночь с 6 на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты состоялась праздничная Божественная литургия по случаю Рождества Христова. Богослужение возглавил Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. В храме собрались многочисленные прихожане, духовенство и гости праздника.
Во время богослужения в соборе пребывала рождественская святыня - перламутровый напрестольный крест, освященный в Вифлееме и переданный в дар православным Казахстана Патриархом Иерусалимским Феофилом III. По запричастном стихе было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после чего верующие причастились Святых Христовых Таин.
новости по теме
25.12.2025, 15:42 71291
Католики по всему миру отмечают Рождество
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Католики по всему миру 25 декабря отмечают Рождество Христово, вспоминая рождение Иисуса Христа и значение этого события для христианской веры. В этот день проходят торжественные богослужения, а семьи собираются за рождественским столом, обмениваются подарками и добрыми пожеланиями.
22.12.2025, 12:12 87656
В городах Казахстана зажгли огни на новогодних елках
Рассказать друзьям
В преддверии Нового года в городах Казахстана состоялось торжественное зажжение огней на главных новогодних елках. Праздничные церемонии прошли на центральных площадях и в общественных пространствах, собрав тысячи горожан и гостей.
Жителей и гостей городов порадовали световые инсталляции, яркое оформление улиц и праздничная атмосфера. Во многих регионах зажжение елок сопровождалось концертными программами, выступлениями артистов и анимацией для детей.
17.12.2025, 20:14 118796
Ключевые направления казахско-японского сотрудничества
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
В связи с официальным визитом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Японию Министерство иностранных дел представило инфографику, отражающую ключевые направления казахско-японского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области ядерного нераспространения.
25.11.2025, 11:29 233576
Фотограф показал Келиншектау: горы, которые выглядят как другая вселенная
Фото: dots_foto/instagram
Рассказать друзьям
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поразил Казнет яркими снимками гор Келиншектау в Туркестанской области. Он посетил село Абай, которое, по его словам, "укрылось у подножия огромных доломитовых скал". Фотограф поделился кадрами в Instagram.
Небольшое село, укрывшееся у подножия величественных гор Келиншектау - огромных доломитовых скал, которые поражают своей формой, мощью и светлой, почти сияющей фактурой. Эти горы создают ощущение, будто ты стоишь у входа в какую-то другую, древнюю геологическую вселенную. Я искренне люблю это место, как и весь хребет Каратау", - написал Доценко.
13.11.2025, 16:08 294851
В Алматы обсудили цифровые инновации на Freedom Lifestyle Talk
Фото: Freedom Finance Global PLC.
Рассказать друзьям
В Алматы прошел очередной Freedom Lifestyle Talk, где ведущие специалисты компании и представители экосистемы Freedom Lifestyle поделились планами по развитию цифровых технологий и новых сервисов.
Среди ключевых направлений обсуждения - интеграция сервисов, автоматизация процессов и внедрение искусственного интеллекта. Участники рассказали, как эти решения уже сегодня влияют на качество обслуживания пользователей и упрощают повседневные процессы.
К концу года планируется запуск функций, позволяющих оформлять заказы голосом, автоматически определять адрес доставки и совершать оплату без касания экрана.
24.10.2025, 17:34 361526
Музей китайского фарфора в Цзиндэчжэне
Рассказать друзьям
Музей китайского фарфора в Цзиндэчжэне - одно из главных мест, где можно прикоснуться к многовековой истории керамического искусства Китая. Расположенный в провинции Цзянси, этот музей находится в сердце города, который на протяжении тысячи лет называют "мировой столицей фарфора". Цзиндэчжэнь славился своими уникальными глинами, богатыми лесами и сетью рек, что создавало идеальные условия для развития керамического производства. Здесь рождались формы, цвета и технологии, определившие мировую историю фарфора, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Музей фарфора Цзиндэчжэня не просто демонстрирует изделия - он рассказывает целую историю развития китайской цивилизации через призму керамики. В экспозиции представлены артефакты от ранней керамики эпохи Хань до изысканных произведений династий Мин и Цин. Особое внимание уделено периоду Юань, когда было основано Фулианское фарфоровое бюро - первая официальная государственная организация, контролировавшая производство фарфора. Именно тогда в Цзиндэчжэне был изобретен "двухкомпонентный метод" смешения материалов, позволивший значительно повысить температуру обжига и качество изделий. Эти инновации заложили технологическую основу для дальнейшего расцвета фарфора в эпохи Мин и Цин, когда изделия из Цзиндэчжэня стали предметом экспорта и восхищения во всем мире.
Посетителей встречает монументальный каменный вход с надписью "景德镇" - Jingdezhen, словно напоминая, что это не просто музей, а живая история города, где ремесло стало искусством. В залах можно увидеть подробные схемы печей, инструменты мастеров, реконструкции древних мастерских и десятки образцов знаменитого бело-голубого фарфора, который стал символом китайской утонченности. Отдельная экспозиция посвящена "Обществу изящных искусств Jingdezhen Porcelain", основанному в 1922 году, где мастера занимались исследованием форм, орнаментов и восстановлением древних техник.
Современное оформление музея подчеркивает идею преемственности и инновации - два ключевых принципа, которыми всегда жила керамическая столица Китая. Цзиндэчжэнь стал городом, где традиция не угасает, а развивается через творчество и новые технологии. Сегодня здесь работают и современные художники, объединяя древние формы с актуальными художественными идеями. Благодаря этому Jingdezhen China Ceramics Museum воспринимается не только как собрание экспонатов, но и как центр живого искусства, где прошлое встречается с будущим.
10.10.2025, 17:57 415916
Великая Китайская стена в долине Чанпин
Рассказать друзьям
Цзюйюнгуань (居庸关, Juyongguan) - один из самых известных и стратегически важных участков Великой Китайской стены расположен примерно в 60 км к северо-западу от Пекина, в живописной горной долине Чанпин, сообщает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
История
Возведен еще во времена царства Янь (около IV века до н. э.), укреплен в эпоху династии Мин (1368-1644). Был важнейшими "северными воротами" в столицу - через него проходили войска и торговые караваны.
Особенности
Цзюйюнгуань окружен горами и образует естественные оборонительные ворота. Здесь сохранились стены, башни, ворота и сторожевые посты, а также редкая мраморная арка Yun Tai (Юньтай. - Прим. ред.) с резными буддийскими рельефами XIV века.
Сегодня
Один из наиболее посещаемых и хорошо отреставрированных участков стены, удобен для туристов - подъем относительно легкий, есть канатная дорога, музеи и смотровые площадки.
01.10.2025, 17:34 451926
Балет Моисеева покорил Алматы
Фото: Пресс-служба ансамбля Игоря Моисеева
Рассказать друзьям
В Алматы, на сцене Дворца Республики, состоялось грандиозное выступление легендарного балета Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира".
Зрители стали свидетелями уникального танцевального спектакля: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо". Каждая композиция сопровождалась бурными аплодисментами и криками "браво" и "бис".
Аншлаговый зал Дворца Республики с восторгом принимал артистов, а публика неоднократно вызывала их на повторные выступления. Мастерство, энергия и искренность исполнения сделали вечер по-настоящему незабываемым.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
09.01.2026, 09:33Что происходит с театром имени Ауэзова в Алматы 09.01.2026, 10:497626На 14 лет осужден казахстанец за жестокое убийство жены в области Жетысу 09.01.2026, 12:086991На участке автодороги Ушарал - Достык в области Жетысу ограничили движение автотранспорта 09.01.2026, 11:276516Подозреваемая в мошенничестве на 130 млн тенге возвращена из Турции в Казахстан 09.01.2026, 11:544716Деятельность 20 преступных групп пресек КНБ в 2025 году 02.01.2026, 15:32446321Семья из четырех человек пропала в Атырауской области 03.01.2026, 15:00422076Заявление МИД Венесуэлы о военной агрессии со стороны США 03.01.2026, 09:00395436Первая в новом году магнитная буря началась на Земле 04.01.2026, 11:28339356Авиарейсы задерживаются из-за непогоды в Астане и Алматы 02.01.2026, 15:00338661В Казахстане заработала Единая межведомственная радиосеть гражданской защиты 30.12.2025, 19:18724031В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 29.12.2025, 13:42609021Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52608991В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12606251Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров 29.12.2025, 16:34606186Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?