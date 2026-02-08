Рассказать друзьям

В ночь на 7 февраля в Италии состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр - 2026. Основной площадкой стал стадион "Сан-Сиро" в Милане, при этом мероприятия также прошли в Кортине-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Концепция открытия Armonia была посвящена единству города и гор, традиций и современности.





В церемонии приняли участие сотни артистов, мировые звезды сцены, а в официальной части выступили президент Италии Серджо Маттарелла и глава МОК Кирсти Ковентри, после чего Игры были объявлены открытыми. Кульминацией стало зажжение олимпийского огня в Милане и Кортине.





Сборную Казахстана на ОИ-2026 представят 36 спортсменов в десяти видах спорта. Знаменосцами стали Денис Никиша и Аяулым Амренова. Первые старты с участием казахстанцев пройдут 7 февраля.