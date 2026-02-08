07.02.2026, 11:15 8316
В Италии открылись зимние Олимпийские игры - 2026
Фото: Министерство туризма и спорта РК
В ночь на 7 февраля в Италии состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр - 2026. Основной площадкой стал стадион "Сан-Сиро" в Милане, при этом мероприятия также прошли в Кортине-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Концепция открытия Armonia была посвящена единству города и гор, традиций и современности.
В церемонии приняли участие сотни артистов, мировые звезды сцены, а в официальной части выступили президент Италии Серджо Маттарелла и глава МОК Кирсти Ковентри, после чего Игры были объявлены открытыми. Кульминацией стало зажжение олимпийского огня в Милане и Кортине.
Сборную Казахстана на ОИ-2026 представят 36 спортсменов в десяти видах спорта. Знаменосцами стали Денис Никиша и Аяулым Амренова. Первые старты с участием казахстанцев пройдут 7 февраля.
03.02.2026, 18:14 26021
Казахстан и Пакистан: ключевые направления сотрудничества
Фото: depositphotos.com
В преддверии государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Пакистан в МИД представили инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие, многостороннее сотрудничество и гуманитарные связи, сообщает пресс-служба ведомства.
31.01.2026, 20:57 42681
Ключевые направления казахско-турецкого сотрудничества
Фото: МИД
В преддверии официального визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Турецкую Республику МИД представило инфографику, в которой отражены ключевые направления динамично развивающегося стратегического партнерства, включая политический диалог, торгово-инвестиционное сотрудничество, многостороннее взаимодействие и культурно-гуманитарные связи, сообщает пресс-служба ведомства
07.01.2026, 11:04 137061
Рождественская Литургия прошла в Вознесенском соборе Алматы
Фото: mitropolia.kz
В ночь с 6 на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты состоялась праздничная Божественная литургия по случаю Рождества Христова. Богослужение возглавил Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. В храме собрались многочисленные прихожане, духовенство и гости праздника.
Во время богослужения в соборе пребывала рождественская святыня - перламутровый напрестольный крест, освященный в Вифлееме и переданный в дар православным Казахстана Патриархом Иерусалимским Феофилом III. По запричастном стихе было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после чего верующие причастились Святых Христовых Таин.
25.12.2025, 15:42 201026
Католики по всему миру отмечают Рождество
Фото: Depositphotos
Католики по всему миру 25 декабря отмечают Рождество Христово, вспоминая рождение Иисуса Христа и значение этого события для христианской веры. В этот день проходят торжественные богослужения, а семьи собираются за рождественским столом, обмениваются подарками и добрыми пожеланиями.
22.12.2025, 12:12 217391
В городах Казахстана зажгли огни на новогодних елках
В преддверии Нового года в городах Казахстана состоялось торжественное зажжение огней на главных новогодних елках. Праздничные церемонии прошли на центральных площадях и в общественных пространствах, собрав тысячи горожан и гостей.
Жителей и гостей городов порадовали световые инсталляции, яркое оформление улиц и праздничная атмосфера. Во многих регионах зажжение елок сопровождалось концертными программами, выступлениями артистов и анимацией для детей.
17.12.2025, 20:14 248531
Ключевые направления казахско-японского сотрудничества
Фото: МИД РК
В связи с официальным визитом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Японию Министерство иностранных дел представило инфографику, отражающую ключевые направления казахско-японского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области ядерного нераспространения.
25.11.2025, 11:29 363311
Фотограф показал Келиншектау: горы, которые выглядят как другая вселенная
Фото: dots_foto/instagram
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поразил Казнет яркими снимками гор Келиншектау в Туркестанской области. Он посетил село Абай, которое, по его словам, "укрылось у подножия огромных доломитовых скал". Фотограф поделился кадрами в Instagram.
Небольшое село, укрывшееся у подножия величественных гор Келиншектау - огромных доломитовых скал, которые поражают своей формой, мощью и светлой, почти сияющей фактурой. Эти горы создают ощущение, будто ты стоишь у входа в какую-то другую, древнюю геологическую вселенную. Я искренне люблю это место, как и весь хребет Каратау", - написал Доценко.
13.11.2025, 16:08 423911
В Алматы обсудили цифровые инновации на Freedom Lifestyle Talk
Фото: Freedom Finance Global PLC.
В Алматы прошел очередной Freedom Lifestyle Talk, где ведущие специалисты компании и представители экосистемы Freedom Lifestyle поделились планами по развитию цифровых технологий и новых сервисов.
Среди ключевых направлений обсуждения - интеграция сервисов, автоматизация процессов и внедрение искусственного интеллекта. Участники рассказали, как эти решения уже сегодня влияют на качество обслуживания пользователей и упрощают повседневные процессы.
К концу года планируется запуск функций, позволяющих оформлять заказы голосом, автоматически определять адрес доставки и совершать оплату без касания экрана.
