Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом. 13 человек госпитализированы, передает Kazakhstan Today.

29 мая, в 17.49, водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной марки КамАЗ, следуя по улице Акжол со стороны улицы Досмухамедулы в сторону улицы Жанажол (напротив АЗС "Гелиос"), не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом марки "МАН", - сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

В результате дорожно-транспортного происшествия 13 пассажиров автобуса были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту проводится досудебное расследование в рамках уголовного дела. Выясняются обстоятельства произошедшего.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства