В Семее произошел крупный пожар - горели гаражи и дом

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Два гаража с машинами и дом загорелись на территории одного участка в Семее, передает Kazakhstan Today.

Пожар начался в 16.54 на улице Гагарина. Первыми загорелись гаражи во дворе, после чего, еще до приезда пожарных, огонь перекинулся на одноэтажный дом, внутри которого никого не было.

К месту происшествия было подтянуто 7 пожарных автомобилей и 35 человек личного состава. Спасательные подразделения работали по повышенному номеру вызова. В 18.22 огонь был полностью ликвидирован. Пожар произошел на площади 200 квадратных метров.

Сгорел автомобиль Renault Trafic, второй автомобиль Toyota Estima пожарным удалось спасти. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Семея.

Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности и аварийный режим электричества.

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