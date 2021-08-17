Система Orphus

Потолок треснул в здании автовокзала в Усть-Каменогорске

16.08.2021 5833
Потолок треснул в здании автовокзала в Усть-Каменогорске
Фото: Устинка LIVE
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 АВГУСТА - Помощь сотрудников УЧС почти не понадобилась, владелец здания быстро организовал эвакуацию, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Автовокзал на улице Мызы является архитектурным памятником - здание 1936 года постройки, сообщает Устинка LIVE
 
Из здания автовокзала временно перенесли кассы. В отделе культурного наследия управления культуры ВКО сообщили, что руководство выехало на место происшествия. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая