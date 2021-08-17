Потолок треснул в здании автовокзала в Усть-Каменогорске

Фото: Устинка LIVE

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 АВГУСТА - Помощь сотрудников УЧС почти не понадобилась, владелец здания быстро организовал эвакуацию, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Автовокзал на улице Мызы является архитектурным памятником - здание 1936 года постройки, сообщает Устинка LIVE

Из здания автовокзала временно перенесли кассы. В отделе культурного наследия управления культуры ВКО сообщили, что руководство выехало на место происшествия.

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