Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 14 АВГУСТА - В Алматы из-за пожара 13 семей остались без жилья. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил установить причины пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расследование причин пожара в многоквартирном жилом доме по улице Актолкын, 12 в Жетысуском районе находится на личном контроле акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщили в городском акимате.

Без жилья остались 13 семей, семь из которых размещены у родственников. 23 члена шести семей временно размещены в гостиницах. По поручению Сагинтаева им предоставлена вся необходимая помощь, включая предметы гигиены и питание. Детям школьного возраста будет оказана помощь по подготовке к учебному году. После установления причин и заключения комиссии будет принято решение по жилищному вопросу жильцов данного дома", - проинформировали в акимате.

По словам пожарных, старое деревянное здание 1943 года постройки загорелось очень быстро. Создалось плотное задымление на всех этажах здания, возникла угроза жизни и здоровью жильцов, отрезанных от путей эвакуации. В ходе проведения спасательных работ, через трехколенную лестницу были спасены 4 человека: 52-летний мужчина, 10-летний мальчик и две женщины - 36 и 55 лет. На месте пожара получила травмы женщина 56 лет. Пострадавшие доставлены в медучреждения города. В тушении пожара было задействовано 43 человек личного состава и 12 единиц техники.

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