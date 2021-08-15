Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 14 АВГУСТА - В Алматы из-за пожара 13 семей остались без жилья. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил установить причины пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Расследование причин пожара в многоквартирном жилом доме по улице Актолкын, 12 в Жетысуском районе находится на личном контроле акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, сообщили в городском акимате.
Без жилья остались 13 семей, семь из которых размещены у родственников. 23 члена шести семей временно размещены в гостиницах. По поручению Сагинтаева им предоставлена вся необходимая помощь, включая предметы гигиены и питание. Детям школьного возраста будет оказана помощь по подготовке к учебному году. После установления причин и заключения комиссии будет принято решение по жилищному вопросу жильцов данного дома", - проинформировали в акимате.
Напомним: ночью 13 августа загорелся двухэтажный жилой дом в Жетысуском районе. Силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу вызова. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
По словам пожарных, старое деревянное здание 1943 года постройки загорелось очень быстро. Создалось плотное задымление на всех этажах здания, возникла угроза жизни и здоровью жильцов, отрезанных от путей эвакуации. В ходе проведения спасательных работ, через трехколенную лестницу были спасены 4 человека: 52-летний мужчина, 10-летний мальчик и две женщины - 36 и 55 лет. На месте пожара получила травмы женщина 56 лет. Пострадавшие доставлены в медучреждения города. В тушении пожара было задействовано 43 человек личного состава и 12 единиц техники.
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