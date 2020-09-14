В Нур-Султане при пожаре эвакуировали 25 человек

Утром в воскресенье, 13 сентября, в 07.30, пожарные подразделения ДЧС столицы выехали на вызов по улице Бухарбай батыра. По прибытии в связи с сильным задымлением в подъезде столичные пожарные незамедлительно приступили к эвакуации граждан.
В ходе тушения пожара огнеборцы специализированной пожарной части №2 эвакуировали 25 человек, из них шестеро детей, спасено 12 человек, из них шестеро детей. Жертв нет.
С отравлением угарным газом средней степени тяжести доставлена в Городскую больницу №1 женщина 1939 года рождения, в детскую городскую больницу №2 - девушка 2004 года рождения.
Пожар произошел в кухонном помещении, где горели кухонные принадлежности и частично мебель. Огонь ликвидировали в 07.49. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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