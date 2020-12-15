15 тонн серной кислоты разлилось на трассе в Карагандинской области из-за опрокидывания грузовика

Караганда. 14 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области, на участке трассы Алматы - Екатеринбург, в пути следования опрокинулся грузовой автомобиль, груженный серной кислотой, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 14 декабря, в Бухаржырауском районе, на 995-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург, в 11 километрах от города Караганды, произошло опрокидывание в кювет автомобиля марки MAZ. В результате произошел розлив серной кислоты, предварительно в количестве 15 тонн, на открытую местность на площади 20 квадратных метров. В результате ДТП с травмами госпитализирован в больницу водитель 1971 года рождения. Состояние средней степени тяжести", - сообщила пресс-служба ДЧС Карагандинской области.

По ее информации, на месте работают 19 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Карагандинской области, а также местная полицейская служба, воинская часть МЧС РК и департамент экологии.





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