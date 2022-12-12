Землетрясение произошло в 282 километрах от Алматы

Фото: Depositphotos
Сведений об ощутимости нет
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 11 декабря в 01.22 зарегистрировано землетрясение.
Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 282 километрах на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 9.6. Магнитуда MPV 4.5.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - говорится в сообщении.
Дополнено: 11.12.2022, 16:35
Сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение в воскресенье, 11 декабря, в 14.17 на территории Китая.
Эпицентр землетрясения расположен в 359 километрах на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 10.3. Магнитуда MPV 4.5. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее сообщалось, что сейсмологи Алматы не прогнозируют до конца года сильных землетрясений.