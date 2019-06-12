Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на юге Казахстана, передает Kazakhstan Today.
11 июня 2019 года, в 05.59 по времени Астаны (10 июня в 23.59 по Гринвичу), в 105 километрах к северо-востоку от Шымкента произошло землетрясение", - сообщает Казахстанский национальный центр данных.
Координаты эпицентра: 43,15 градуса северной широты, 70,29 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3,7. Энергетический класс К=8,3. Глубина h=9 километров.
Напомним, ранее в Алматы провели исследование сейсмических рисков. Также в Алматы внедрили новые технологии по раннему оповещению о землетрясениях и селеопасности.
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