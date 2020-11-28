Взрыв в Алматинской области: 4 человека в крайне тяжелом состоянии

Талдыкорган. 27 ноября. Kazakhstan Today - Состояние четверых пострадавших в результате взрыва в частном доме в Талдыкоргане оценивается как крайне тяжёлое, передает Kazakhstan Today.

На данный момент проводится лечение. Проведено четыре консилиума. Четыре пациента находятся в крайне тяжёлом состоянии, и четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии", - сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Арман Жансенгиров.

На место происшествия были направлены 8 бригад скорой помощи, пожарные и полицейские. По предварительной версии, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым баллоном вблизи, оставленным вблизи печного оборудования для прогрева.

На месте происшествия сейчас работает оперативный штаб. Спасатели ликвидируют последствия взрыва. Неравнодушные горожане организовали сбор средств.

За последний месяц в Казахстане зарегистрировано несколько случаев взрыва газа. В Нур-Султане 21 ноября произошел взрыв в коттедже , переоборудованном под кафе в микрорайоне Шубары. В результате взрыва погибла женщина. С места происшествия госпитализировали 34 человека, один из них позднее скончался в больнице

В Таразе 24 ноября от взрыва газа произошло обрушение части дома по улице Абдиева, в результате происшествия пострадал 11-летний ребенок

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