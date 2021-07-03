В Алматы пожарные вынесли из горящего кафе 8 газовых баллонов

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АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - 2 июля, в 17.22, силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному номеру в микрорайон Мамыр-4. Открытым пламене горели кровля и потолочные перекрытия двухэтажного кафе "Тарым", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Создалась угроза перехода огня на соседние постройки. Незамедлительно были поданы стволы на тушение и защиту стоящего рядом здания, обеспечена бесперебойная подача воды, сообщает пресс-служба ДЧС города.

С места пожара эвакуировано 8 газовых баллонов объемом по 50 литров.

Принятыми мерами загорание локализовано в 18.06, еще через 11 минут ликвидировано на общей площади 150 квадратных метров.

Угроза распространения огня полностью снята. Здание кафе удалось отстоять, жертв и пострадавших нет.

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