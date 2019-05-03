9-классник покончил с собой в Алматинской области, оставив предсмертную записку

Талдыкорган. 2 мая. Kazakhstan Today - 9-классник покончил с собой в Талгаре Алматинской области, оставив предсмертную записку, передает Kazakhstan Today.

Ученика средней школы №19 нашли повешенным, пишет Almaty.tv

Факт суицида официально зарегистрирован в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), имеется предсмертная записка. Несмотря на это, сотрудники ювенальной полиции организовали со своей стороны необходимые проверочные мероприятия", - сообщил официальный представитель департамента полиции Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Конфликтов с другими учениками у подростка не было, рассказывают педагоги. Напротив, дети старались брать пример с активиста. Что послужило причиной суицида, предстоит выяснить.

Мальчик постоянно контактировал со мной, делился мыслями, предложениями. Не было у него конфликтов с другими детьми. В соцсетях тоже ничего тревожного он не писал. В семье у них также было всё в порядке, родители чутко следили за детьми. Не могу представить, почему такое произошло", - говорит учитель ОСШ №19 Талгарского района Айдар Мамышев.

Напомним, в марте 2019 года в Уральске 13-летняя ученица шестого класса выпрыгнула из окна квартиры на седьмом этаже после ссоры с матерью. Ребенка госпитализировали.

В феврале 2019 года советник министра образования и науки РК Раиса Шер заявила, что в Казахстане растет число детских суицидов . По ее словам, по сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение суицидов среди детей на 6,6%. По мнению специалистов, причина кроется в искажении моральных ценностей в обществе.

Министр общественного развития РК Дархан Калетаев, в свою очередь, проинформировал, что число суицидов среди молодежи снижается , но цифра все же остается огромной. Он уточнил, что в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, число суицидов среди молодежи снижено на 3,9%: с 654 до 628. Министр отметил, что формирование суицидального поведения зависит от взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов, а также могут влиять ценностные ориентиры.

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