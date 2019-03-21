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В Уральске шестиклассница выпрыгнула из окна седьмого этажа

20.03.2019, 10:32 5779
Уральск. 20 марта. Kazakhstan Today - В Уральске 13-летняя девочка, ученица шестого класса, выпрыгнула из окна квартиры на седьмом этаже, передает Kazakhstan Today.
 

Вызов на станцию скорой помощи поступил 18 марта, в 11.15. Через 6 минут карета скорой помощи приехала на вызов. Девочка доставлена в городскую многопрофильную больницу с серьёзными травмами, компрессионным переломом третьего и четвертого позвонков", - сообщили в пресс-службе облздрава, пишет "Уральская неделя".

 
Девочка бросилась в окно после того, как поссорилась с мамой. В департаменте полиции также прокомментировали ситуацию.
 

У ребёнка была попытка суицида, девочка госпитализирована. В настоящее время ведётся расследование по факту попытки суицида несовершеннолетнего", - отметили в пресс-службе ДП.

 

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