В Уральске шестиклассница выпрыгнула из окна седьмого этажа

Уральск. 20 марта. Kazakhstan Today - В Уральске 13-летняя девочка, ученица шестого класса, выпрыгнула из окна квартиры на седьмом этаже, передает Kazakhstan Today.

Вызов на станцию скорой помощи поступил 18 марта, в 11.15. Через 6 минут карета скорой помощи приехала на вызов. Девочка доставлена в городскую многопрофильную больницу с серьёзными травмами, компрессионным переломом третьего и четвертого позвонков", - сообщили в пресс-службе облздрава, пишет " Уральская неделя ".

Девочка бросилась в окно после того, как поссорилась с мамой. В департаменте полиции также прокомментировали ситуацию.

У ребёнка была попытка суицида, девочка госпитализирована. В настоящее время ведётся расследование по факту попытки суицида несовершеннолетнего", - отметили в пресс-службе ДП.

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