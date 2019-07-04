Четыре человека погибли в ДТП в Карагандинской области

Караганда. 3 июля. Kazakhstan Today - Сегодня на трассе Балхаш - Алматы в Карагандинской области произошло столкновение двух автомашин, в результате которого погибли четыре человека, пострадал ребенок, передает Kazakhstan Today.
Не доезжая 10 километров до села Гульшат, 45-летний водитель автомашины БМВ, двигаясь в направлении Алматы, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной DAF под управлением 56-летнего водителя", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров БМВ погибли, еще одна пассажирка - 7-летняя девочка - с различными травмами госпитализирована.
В настоящий момент по факту ДТП назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, трое пострадали в ДТП на дороге Караганда - Темиртау, еще в двух авариях в Карагандинской области погибли ребенок и двое взрослых. Власти области обеспокоены ростом смертельных ДТП. В частности, аким Ерлан Кошанов потребовал от местной полицейской службы жёстче следить за безопасностью, прежде всего на отремонтированных трассах, где водители стали превышать скорость.
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