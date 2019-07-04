Четыре человека погибли в ДТП в Карагандинской области

Караганда. 3 июля. Kazakhstan Today - Сегодня на трассе Балхаш - Алматы в Карагандинской области произошло столкновение двух автомашин, в результате которого погибли четыре человека, пострадал ребенок, передает Kazakhstan Today.

Не доезжая 10 километров до села Гульшат, 45-летний водитель автомашины БМВ, двигаясь в направлении Алматы, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной DAF под управлением 56-летнего водителя", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров БМВ погибли, еще одна пассажирка - 7-летняя девочка - с различными травмами госпитализирована.

В настоящий момент по факту ДТП назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства