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Четыре человека погибли в ДТП в Карагандинской области

03.07.2019, 14:59 16606
Караганда. 3 июля. Kazakhstan Today - Сегодня на трассе Балхаш - Алматы в Карагандинской области произошло столкновение двух автомашин, в результате которого погибли четыре человека, пострадал ребенок, передает Kazakhstan Today.
 

Не доезжая 10 километров до села Гульшат, 45-летний водитель автомашины БМВ, двигаясь в направлении Алматы, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной DAF под управлением 56-летнего водителя", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

 
В результате ДТП водитель и трое пассажиров БМВ погибли, еще одна пассажирка - 7-летняя девочка - с различными травмами госпитализирована.
 
В настоящий момент по факту ДТП назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

 

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