Ребенок и двое взрослых погибли в двух дорожных авариях в Карагандинской области

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В частности, 5 мая текущего года на автодороге Караганда - Абай при выезде из поселка Актас 36-летний водитель мотоцикла KAWASAKI Ex500d, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной BMW под управлением 22-летнего водителя, сообщила пресс-служба Департамента полиции региона.
В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался при госпитализации.
Кроме этого, 6 мая в Шахтинске 19-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, двигаясь со стороны проспекта Абая в сторону улицы Станционной, по предварительной версии, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с мотоциклом RACER под управлением 35-летнего водителя.
В результате водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а его 10-летний пассажир скончался при госпитализации.
По двум фактам назначены соответствующие экспертизы, начаты досудебные расследования", - отметили в ведомстве.
Напомним, несколько дней назад в Таразе в аварии с участием пассажирского автобуса и машины скорой помощи пострадали четыре человека. ДТП с участием двух пассажирских автобусов, двух микроавтобусов и легкового автомобиля произошло недавно в столице, пострадал один человек.
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