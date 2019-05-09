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Ребенок и двое взрослых погибли в двух дорожных авариях в Карагандинской области

08.05.2019, 09:03 11179
Ребенок и двое взрослых погибли в двух дорожных авариях в Карагандинской области
Фото: IpNews
Караганда. 8 мая. Kazakhstan Today - За двое минувших суток на дорогах Карагандинской области в авариях с участием мотоциклистов скончались три человека, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, 5 мая текущего года на автодороге Караганда - Абай при выезде из поселка Актас 36-летний водитель мотоцикла KAWASAKI Ex500d, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной BMW под управлением 22-летнего водителя, сообщила пресс-служба Департамента полиции региона. 
 
В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался при госпитализации.
 
Кроме этого, 6 мая в Шахтинске 19-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, двигаясь со стороны проспекта Абая в сторону улицы Станционной, по предварительной версии, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с мотоциклом RACER под управлением 35-летнего водителя. 
 
В результате водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а его 10-летний пассажир скончался при госпитализации. 
 

По двум фактам назначены соответствующие экспертизы, начаты досудебные расследования", - отметили в ведомстве.

 
Напомним, несколько дней назад в Таразе в аварии с участием пассажирского автобуса и машины скорой помощи пострадали четыре человека. ДТП с участием двух пассажирских автобусов, двух микроавтобусов и легкового автомобиля произошло недавно в столице, пострадал один человек.
 

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