Пять человек погибли, трое госпитализированы в результате ДТП в Алматинской области

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Талдыкорган. 13 августа. Kazakhstan Today - Пять человек погибли, трое госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло сегодня около 08.00 на 84-м километре автодороги Алматы - Бишкек. Автомашина "Мазда-626" под управлением 29-летней женщины совершила столкновение с грузовой автомашиной Shacman, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В результате ДТП водитель легковой автомашины и четверо её пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё трое с различными телесными повреждениями доставлены в больницу Жамбылского района", - уточнили в полиции.

По данному факту ведется расследование, назначены необходимые экспертизы.

Полицейские призывают водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Основными причинами дорожных аварий по-прежнему остаются несоблюдение скоростного режима и выезд на встречную полосу.

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