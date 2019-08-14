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Пять человек погибли, трое госпитализированы в результате ДТП в Алматинской области

13.08.2019, 15:45 7777
Пять человек погибли, трое госпитализированы в результате ДТП в Алматинской области
Фото: 1tulatv.ru
Талдыкорган. 13 августа. Kazakhstan Today - Пять человек погибли, трое госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
ДТП произошло сегодня около 08.00 на 84-м километре автодороги Алматы - Бишкек. Автомашина "Мазда-626" под управлением 29-летней женщины совершила столкновение с грузовой автомашиной Shacman, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
 

В результате ДТП водитель легковой автомашины и четверо её пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё трое с различными телесными повреждениями доставлены в больницу Жамбылского района", - уточнили в полиции.

 
По данному факту ведется расследование, назначены необходимые экспертизы.
 
Полицейские призывают водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Основными причинами дорожных аварий по-прежнему остаются несоблюдение скоростного режима и выезд на встречную полосу.
 
Ранее четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения иномарки с грузовиком в Кызылординской области.
 

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