Пять человек погибли, трое госпитализированы в результате ДТП в Алматинской области

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ДТП произошло сегодня около 08.00 на 84-м километре автодороги Алматы - Бишкек. Автомашина "Мазда-626" под управлением 29-летней женщины совершила столкновение с грузовой автомашиной Shacman, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
В результате ДТП водитель легковой автомашины и четверо её пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё трое с различными телесными повреждениями доставлены в больницу Жамбылского района", - уточнили в полиции.
По данному факту ведется расследование, назначены необходимые экспертизы.
Полицейские призывают водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Основными причинами дорожных аварий по-прежнему остаются несоблюдение скоростного режима и выезд на встречную полосу.
Ранее четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения иномарки с грузовиком в Кызылординской области.
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