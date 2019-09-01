Атырау. 31 августа. Kazakhstan Today - На рынке "Дина" в Атырау произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

30 августа 2019 года, в 17.48, на пульт Центра управления силами и средствами ДЧС поступил вызов о том, что на базаре "Дина" горят крытые бутики. По прибытии на место вызова оказалось, что действительно 24-й блок, где находится 8 бутиков размерами 24х18, горит открытым пламенем", - сообщил заместитель начальника департамента ДЧС Атырауской области Аскат Ержанов.

По его словам, в тушении пожара участвовало 12 единиц техники и 50 сотрудников ведомства. Огнеборцам удалось не допустить распространение пожара на другие бутики.

Предварительная причина устанавливается, дознаватели будут работать. Примерная площадь пожара составляет 430 квадратных метров", - добавил Ержанов.

Как уточнили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, пожар локализовали в 20.23 и ликвидировали в 20.58.

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