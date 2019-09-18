В Павлодаре рабочего затянуло потоком канализационных вод в трубу, мужчина погиб

Павлодар. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре рабочего затянуло потоком канализационных вод в трубу, в результате чего мужчина погиб, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, сегодня в 11.04 в полицию поступило сообщение о падении работника в районе улиц 1 Мая - Ломова. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как установлено, по улице Ломова, 37/3 при проведении работ под давлением прорвало трубу, и в нее быстрым потоком стали поступать канализационные воды. 22-летнего монтажника унесло в трубу под воду. Работники вытащили коллегу, который был без сознания, и вызвали скорую", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что мужчине была оказана первая неотложная медицинская помощь, но спасти его не удалось.

Данный факт зарегистрирован. Назначены экспертизы, заключили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства