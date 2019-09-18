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В Павлодаре рабочего затянуло потоком канализационных вод в трубу, мужчина погиб

17.09.2019, 19:56 8749
В Павлодаре рабочего затянуло потоком канализационных вод в трубу, мужчина погиб
Павлодар. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре рабочего затянуло потоком канализационных вод в трубу, в результате чего мужчина погиб, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, сегодня в 11.04 в полицию поступило сообщение о падении работника в районе улиц 1 Мая - Ломова. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. 
 

Как установлено, по улице Ломова, 37/3 при проведении работ под давлением прорвало трубу, и в нее быстрым потоком стали поступать канализационные воды. 22-летнего монтажника унесло в трубу под воду. Работники вытащили коллегу, который был без сознания, и вызвали скорую", - рассказали в пресс-службе. 

 
Отмечается, что мужчине была оказана первая неотложная медицинская помощь, но спасти его не удалось. 
 
Данный факт зарегистрирован. Назначены экспертизы, заключили в пресс-службе.
 
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане при проведении демонтажных работ в резервуаре канализационной насосной станции ГКП "Астана су арнасы" погибли четверо рабочих и один госпитализирован. В Зайсане один человек погиб при проведении очистительных работ в канализационном колодце.
 

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