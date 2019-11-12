Досудебное расследование начато по факту аварии на электроподстанции в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В связи с аварией на электроподстанции "Левобережная", в результате которой ряд объектов столицы остался без электричества, начато досудебное расследование. Об этом сообщил начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает Kazakhstan Today.

С 9 на 10 ноября текущего года на подстанции "Левобережная" в нашей столице произошла авария, были отключены от подачи электроэнергии ряд гособъектов и жилых комплексов. При оперативных мероприятиях Комитета по чрезвычайным ситуациям, акимата столицы и всех аварийных служб неполадки были устранены. По факту аварии ДП города Нур-Султан начато досудебное расследование по статье 292 УК РК по факту нарушения правил пожарной безопасности", - цитирует Адилова Kazpravda.kz .

Расследование поручено оперативно-следственной группе ДП столицы. Его ход будет контролировать лично министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В ходе проведения досудебного расследования с участием специалистов будет проведен осмотр подстанции, установлены причины аварии, и по результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение. Расследование только началось. Специалисты и следователи приступили к осмотру места аварии и к установлению причин аварии", - добавил спикер.

Между тем руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана Ернат Базил сегодня на брифинге рассказал подробности аварии. По его словам, электропитание было отключено в связи с повреждением кабельной линии из-за пожара на подстанции "Левобережная".

Началось отключение электричества с торгового центра "Керуен", и постепенно начали отключаться все жилые и административные здания. В связи с тем что начали появляться признаки дыма, было принято решение отключить всю подстанцию, потому что мы на тот момент не знали причину", - уточнил Базил.

В ликвидации аварии было задействовано 16 человек и 6 единиц техники, работа велась всю ночь. С утра объекты постепенно начали подключать к электроэнергии.

Был очень большой пожар, сгорело свыше 40 кабелей, которые были в пластиковых трубках. Пластик горит очень сильно, и, скорее всего, там он очень долго тлел. Мы нашли повреждение около 4 часов, и, что было проблематично, там были большие шестиметровые бетонные плиты. Чтобы снять плиту, приходилось резать асфальт, была ночь, холодно. Мы это все вскрывали, каждую плиту отдельно спускали, тушили пожар и так далее. Проезжую часть по улице Акмешит мы не смогли вскрыть, приходилось вскрывать ее с двух сторон", - рассказал спикер.

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