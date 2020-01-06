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Не кровь, а варенье: в полиции рассказали подробности аварии на трассе в Акмолинской области

05.01.2020, 19:55 9424
Не кровь, а варенье: в полиции рассказали подробности аварии на трассе в Акмолинской области
Кокшетау. 5 января. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Акмолинской области рассказали подробности аварии, произошедшей 4 января на автодороге Нур-Султан - Петропавловск, передает Kazakhstan Today.
 
В пресс-службе ведомства напомнили, что 4 января 2020 года на 208-м километре автодороги Нур-Султан - Петропавловск автомашина Toyota Camry под управлением жителя Нур-Султана, 1995 года рождения, наехала на двух женщин.
 

Сообщаем, что водитель указанной автомашины привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества)", - говорится в сообщении.

 
Также отмечено, что на размещенных в социальных сетях фото-видеоматериалах фигурирует не кровь пострадавших, а продукт домашнего изготовления (варенье), реализуемый пострадавшими на торговой площадке, расположенной на обочине автодороги Нур-Султан - Петропавловск. Женщины получили незначительные телесные повреждения и после оказания медпомощи были отпущены домой. 
 
В ведомстве добавили, что в распространённой ранее информации было указано, что водитель пытался избежать столкновения и был вынужден резко вывернуть руль в сторону площадки отдыха, в связи с чем в полиции подчеркнули, что на данном участке автодороги движение автотранспорта одностороннее. 
 

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