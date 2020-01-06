Не кровь, а варенье: в полиции рассказали подробности аварии на трассе в Акмолинской области

Кокшетау. 5 января. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Акмолинской области рассказали подробности аварии, произошедшей 4 января на автодороге Нур-Султан - Петропавловск, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ведомства напомнили, что 4 января 2020 года на 208-м километре автодороги Нур-Султан - Петропавловск автомашина Toyota Camry под управлением жителя Нур-Султана, 1995 года рождения, наехала на двух женщин

Сообщаем, что водитель указанной автомашины привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества)", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что на размещенных в социальных сетях фото-видеоматериалах фигурирует не кровь пострадавших, а продукт домашнего изготовления (варенье), реализуемый пострадавшими на торговой площадке, расположенной на обочине автодороги Нур-Султан - Петропавловск. Женщины получили незначительные телесные повреждения и после оказания медпомощи были отпущены домой.

В ведомстве добавили, что в распространённой ранее информации было указано, что водитель пытался избежать столкновения и был вынужден резко вывернуть руль в сторону площадки отдыха, в связи с чем в полиции подчеркнули, что на данном участке автодороги движение автотранспорта одностороннее.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства